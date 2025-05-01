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Барселона — Интер — 3:3, обзор прессы после полуфинала Лиги чемпионов, реакция на игру Ямаля, что пишут и говорят в СМИ Европы

«Они уже боятся его, как Месси». Европа в восторге от игры Ямаля в полуфинале ЛЧ!
Никита Паглазов
Реакция на матч «Барселона» — «Интер»
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Комментарии
Матч «Барселоны» и «Интера» уже включают в число лучших в Лиге чемпионов.

В среду, 30 апреля, мы увидели один из лучших матчей плей-офф Лиги чемпионов в XXI веке. «Барселона» и «Интер» выдали шоу, которое будут вспоминать долго. Команды забили друг другу по три мяча, каждый — на загляденье. А какие эмоции испытали от игры европейские СМИ? Смотрим в обзоре прессы.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

Главным героем встречи стал Ламин Ямаль. 17-летний вингер «Барселоны» провёл уже 100-й матч за команду и забил потрясающий мяч в первом тайме! Ямаль действовал эффективно на протяжении всей игры и стал главным объектом для обсуждений в СМИ. Хотя Ламин мог вовсе не выйти на встречу: он получил травму на разминке за 15 минут до старта. Но всё же появился на поле и выдал сумасшедшее выступление.

«Ламин Ямаль получил докторскую степень после очередного важного матча. Эта «Барса» несокрушима, отличается похвальной командной работой. Ничья, которая на вкус скорее сладкая, чем горькая», — отмечает испанское издание Sport.

«Ламин Ямаль способен творить чудеса с мячом», — кратко резюмирует El Mundo.

Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Фото: Carl Recine/Getty Images

AS восхищается вингером «Барселоны»: «Невероятный Ламин спасает «Барсу». Великий первый полуфинал. Захватывающая игра, в которой «Интер» продемонстрировал свой класс и оказывал давление на «Барсу». Пока не включился Ямаль и не показал незабываемую игру. Он выдал футбол всей своей жизни, напоминающий о величайших».

Топ-уровень Ямаля признал после матча и главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

Симоне Индзаги
Симоне Индзаги
главный тренер «Интера»

«Ямаль — игрок, каких я не видел лет восемь или девять. Он создавал нам большие проблемы, приходилось использовать двойную опеку всякий раз, но этого не хватало. Опекая его втроём, мы оставляли бреши в других местах, и это вынуждало нас оставаться глубже. К счастью, со временем интенсивность его игры снизилась, ведь «Барселона» тоже много играла в этом сезоне. Получился очень хороший второй тайм».

Экс-форвард «Барселоны» Тьерри Анри считает, что Ламин станет одним из величайших игроков: «Всегда думаешь, что лучше Роналду или Месси никого не будет. В моё время — Пеле, Марадоны или кого-то ещё. Даже Зидана. И вот появляется Ламин Ямаль».

«Они уже боятся Ямаля так же, как Месси. Хотя с такой обороной «Барселоне» будет сложно выйти в финал. Великий матч закончился, к несчастью для зрителей. Они стали свидетелями полуфинала, выглядящего как финал. Какая игра нас ждёт в Милане!» — восторгается Marca.

Обзор сумасшедшей встречи в Каталонии:
Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ! Видео
Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ! Видео

Английский BBC также остался в восторге от встречи: «Угощение, праздник футбола. «Барса» и «Интер» устроили матч на все времена. Сумасшедшие голы, драма и невероятные индивидуальные выступления — в игре было всё».

«Хорошая новость: «Барселона» и «Интер» сыграют снова на следующей неделе», — радуется ESPN.

Итальянская Corriere dello Sport в шоке от прошедшей встречи: «Всё решится на «Сан-Сиро». Безумный «Интер». И такие же безумные «Барселона» и Лига чемпионов. Игра окончена, но эмоции — нет».

Гол Дензела Думфриса

Гол Дензела Думфриса

Фото: David Ramos/Getty Images

«Барса» и «Интер» выдали игру в стиле кино. Кандидат на матч года. Если у вас назначена встреча 6 мая, отмените её», — Gazzetta dello Sport не хочет, чтобы вы пропустили ответный матч в Милане.

«Игра сезона. Ламин доминирует. Однажды Ямалю придётся сравнить себя с Лионелем Месси», — The Sun не удержался от очевидных параллелей.

Mundo Deportivo делится статистикой Ямаля: «Ламин стал футболистом, который нанёс больше всего ударов (6), выполнил больше всего навесов (10) и обводок (6). Также он третий полевой игрок по количеству касаний мяча (102). Хотя он вингер и ему сложнее делать это, чем другим».

Мы предупреждали, что у команды Флика могут возникнуть проблемы:
5 козырей «Интера» против «Барсы». Каталонцам в ЛЧ может помешать даже победа в «класико»
5 козырей «Интера» против «Барсы». Каталонцам в ЛЧ может помешать даже победа в «класико»

«Ламин — неукротимый демон. На поле вышел игрок, который разорвал все тактические схемы и стратегии. Ямаль в очередной раз продемонстрировал, что его не волнуют обстоятельства и он способен одолеть любого соперника, который встанет у него на пути», — резюмирует аргентинская Ole.

The Guardian также хвалит игрока «Барсы»: «Ламин Ямаль ранее сказал, что перестал чего-либо бояться после детства в городе Матаро. И вряд ли этот страх мог проявиться в эту удивительную ночь. 17-летний парень не сдался, как и его товарищи. Ламин уже один из самых выдающихся игроков «Барселоны».

А кого Месси включил в список самых талантливых футболистов? Конечно, Ямаль — на месте:
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Новости. Футбол
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