«Всё кончено». Анчелотти вляпался в чумовую сагу с «Реалом», Бразилией и саудовцами

О будущем Карло Анчелотти можно снять мини-сериал! После поражения мадридского «Реала» в финале Кубка Испании от «Барселоны» (2:3, доп. вр.) инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что тренер окажется в сборной Бразилии. Журналист даже выдал фирменное Here We Go (обычно это гарантирует сделку на 100%). Однако во вторник, 29 апреля, ситуация резко изменилась. Что же случилось?

Краткая предыстория: The Athletic несколько дней назад сообщил, что Анчелотти покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии. Отмечалось, что Карло уже объявил о решении в раздевалке команды. А уход итальянца состоится до клубного чемпионата мира. Позже Фабрицио Романо добавил деталей по будущему Анчелотти: инсайдер заявил, что тренер достиг принципиальной договорённости с Бразильской конфедерацией футбола (CBF). Карло возглавит сборную уже в июне, а в «Реале» готовят торжественную церемонию прощания со специалистом.

Но во вторник вечером испанские и бразильские СМИ «бомбанули» новостями. Marca сообщила, что Анчелотти отказался от контракта с CBF. Карло поблагодарил президента конфедерации Эдналдо Родригеса за интерес, однако переговоры тренера и функционера в Лондоне не привели к результату. Во время встречи Анчелотти заявил, что может возглавить сборную Бразилии только в августе (хотя изначально договаривались на июнь). Почему? Всё дело в «Реале»: клуб хотел бы, чтобы итальянец отправился с ним на клубный чемпионат мира. А если же Анчелотти захочет уйти раньше, то мадридцы потребуют компенсацию.

В CBF отказались платить за Анчелотти. В конфедерации не ожидали, что Карло не обсудил с «Реалом» уход до КЧМ. Но и мадридцы остались недовольны Анчелотти: он вёл переговоры в важный момент сезона для клуба (хотя предупреждал клуб об этом). В частности, итальянец встретился с представителями CBF в день ответного матча 1/4 финала ЛЧ с «Арсеналом».

Одно из авторитетных бразильских изданий Globo отметило в своём материале: «Всё кончено». По их информации, в CBF не поняли действий Анчелотти. Карло в случае ухода из «Реала» хотел получить бо́льшую часть зарплаты (составляет € 11 млн в год), положенной ему до конца контракта, истекающего в 2026 году. Однако в руководстве мадридцев требования посчитали чрезмерными, так как Анчелотти уже договорился о новой работе. Да и расставание до КЧМ рассматривалось как уход по собственному желанию. CBF не понравился подход Карло к делу.

Испанский Relevo дополнил информацию коллег из Бразилии: «Реал» всё же готов отпустить Анчелотти до КЧМ, но без выплаты компенсации итальянцу. Хотя Marca позже опубликовала новый материал, в котором сообщила: мадридцы не создавали никаких препятствий тренеру, а сам Анчелотти не требовал неустойку. Информация за день поменялась на 180 градусов несколько раз! Но Фабрицио Романо констатирует: «Вне зависимости от ситуации с Бразилией, ожидается, что Анчелотти покинет «Реал».

30 апреля портал Sports Zone выкатил громкую новость: «Аль-Хиляль» сделал предложение Карло. А Marca добавила, что саудовцы готовы дать Анчелотти трёхлетний контракт с зарплатой € 50 млн в год! Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» мечтает заполучить Винисиуса Жуниора. Анчелотти же мог бы помочь заманить бразильца в клуб.

Однако вечером 30 апреля испанский инсайдер Рамон Альварес де Мон сообщил: Карло снова ведёт переговоры с бразильской конфедерацией. А ещё журналист раскрыл подробности по другим сюжетам. Например, де Мон сказал, что Анчелотти не требует выплаты от «Реала», а о предложении «Аль-Хиляля» тренер ничего не знает. Также у Карло есть опасения из-за проблем с безопасностью в Бразилии. Но он по-прежнему ведёт переговоры с CBF: последняя встреча должна была состояться в среду вечером. А в Лондон итальянец летал по личным делам, заранее уведомив об этом «Реал». Никакой встречи с Эдналдо Родригесом не было.

Интересно: испанское издание COPE сообщает, что Анчелотти намерен остаться в «Реале» и что мадридцы — его приоритетный вариант продолжения карьеры. И уже следом идут сборная Бразилии и «Аль-Хиляль». А по информации Cadena Ser, спасти Анчелотти может только победа в чемпионате Испании. Тогда итальянец повезёт «Реал» и на КЧМ. В Мадриде настаивают, что турнир станет началом сезона-2025/2026, поэтому хотят, чтобы к старту у команды уже был постоянный тренер. Пока что вероятнее ситуация, при которой по окончании сезона в Примере «Реал» возглавит Хаби Алонсо. Но всё очень запутанно. И случится ли союз Анчелотти и Бразилии — пока загадка.