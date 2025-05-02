Почему так бесит мадридский «Реал»

Сейчас много разговоров об игровом спаде «Реала». Ещё недавно клуб казался самым сильным в мире, а теперь близок к тому, чтобы остаться вообще без каких-либо трофеев в этом сезоне. За последние месяцы команда вылетела из Суперкубка Испании, Лиги чемпионов и Кубка Испании. Осталась только Ла Лига, в которой у «Барселоны» отрыв в четыре очка за пять туров до конца. Грустное положение дел для команды, которая привыкла на потоке собирать титулы. И здесь возникает вопрос о том, насколько достойно «Реал» сталкивается с проблемами.

Недостойно.

Количество обид, скандалов и хамства в этом сезоне оказалось запредельным. Причём вспышки сомнительного поведения начались задолго до того, как «Реал» начал упускать трофеи. В октябре клуб принципиально отказался ехать на церемонию вручения «Золотого мяча», потому что приз выиграл не игрок мадридского «Реала», а другой футболист. Можно спорить о том, кто был лучше — Винисиус или Родри, однако итоги голосования точно не выглядели как отсутствие уважения к «Реалу». Игнорирование мероприятия — это не ужас-ужас, но весьма странное решение, если учитывать обстоятельства.

Взаимоотношения «Реала» и судей — более долгоиграющая история. И вот здесь клуб выбрал достаточно грязную стратегию: гнобит арбитров через своё официальное телевидение. Если откинуть клубные симпатии, то очевидно, что судьи допускают ошибки против всех команд. Так происходит в каждой лиге. «Реал» занимается тем, что выискивает спорные решения именно против него и выставляет себя жертвой. Причём это делается на потоке, а в качестве аргументов приводятся как ошибки судей, так и вполне корректные решения. Для экспертов «Реал Мадрид ТВ» наступ Тчуамени на ногу Лино в штрафной — не пенальти. А очевидный фол сопровождается возмущением: «Это коррумпированная лига Негрейры».

Фол Тчуамени Фото: Кадр из трансляции

Есть и более свежий пример — «класико» в финале Кубка Испании. Уж точно не «Реалу» жаловаться на судейство (особенно с учётом неназначенного пенальти на Торресе), но и тут клубное ТВ выступило с жалобами. Вполне возможно, давление на судей работает и против мадридской команды стараются не ошибаться, чтобы потом эти эпизоды не рассматривали под микроскопом. Только вот в целом подход едва ли можно назвать достойным. Если примеру «Реала» последуют другие 19 клубов Ла Лиги, то чемпионат скатится в трэш, где важна будет не объективность, а громкость высказываний.

Ну и, конечно, отдельно нужно сказать о поведении игроков «Реала». Здесь важно оговориться, что речь далеко не обо всех. К условному Модричу (да и к большинству футболистов) нет вопросов, но вместе с тем выросло количество игроков, которые оторваны от реальности. Раньше речь шла преимущественно о Винисиусе, которого задирали болельщики и который позволял себе в ответ сомнительные эмоции. Например, обобщение, что Испания известна как страна расистов.

Однако в последнее время речь уже не только про одного бразильца, хотя его вызывающая манера общения с судьями никуда не делась. Почему Карвахаль в перерыве матча «Реал» — «Арсенал» что-то выговаривал Саке? Он имел право находиться у скамейки, если не был в заявке? И почему он посчитал возможным что-то предъявлять сопернику? Тем более брать его за шею и тыкать в него пальцем. Если верны инсайды, что претензия Карвахаля была в том, что англичанин исполнил пенальти «паненкой» (информация — Marca), то это даже как-то несерьёзно.

В последнее время много вопросов и к Рюдигеру. Хотя они возникали и раньше. Чего стоит только приём с выкручиванием сосков соперникам (Морате и Грилишу). Теперь всё чаще с ним связаны другие грязные приёмчики. Например, во встрече с «Арсеналом» защитник наступил на лежащего соперника. Мы не можем знать, получилось ли это случайно или нарочно, но количество подобных историй с Рюдигером зашкаливает (едва не написал «зашакаливает»).

Наступ Рюдигера Фото: Кадр из трансляции

А теперь ещё матч с «Барсой» заканчивался тем, что защитник бросал в судью куски льда. И в целом вёл себя настолько агрессивно, что его сдерживали несколько человек. Рюдигер на следующий день извинился, однако получил дисквалификацию на шесть встреч. Правда, остаток сезона он и так пропустит из-за травмы, что удобно.

С немцем был связан ещё один инцидент. Его празднование после вылета «Атлетико» из Лиги чемпионов. Рюдигер, как и Винисиус, достаточно токсично вёл себя после победы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Защитник делал жест, как бы перерезая горло прямо перед болельщиками «Атлетико». Ссылки на то, что игроки просто праздновали со своими фанатами, выглядят неубедительно.

Трибуна мадридского «Реала» была наверху, а прямо в нескольких метрах от футболистов находились именно фанаты «Атлетико». Взгляд Рюдигера, когда он жестом перерезал горло, был направлен, само собой, не на своих поклонников. Для команды, которая выигрывает Лигу чемпионов примерно каждый второй сезон, такие празднования смотрятся несолидно. Если сложить всё вместе, то команда Анчелотти выглядит самой хамоватой среди всех топ-клубов. Хотя ещё недавно было тяжело представить, что «Реал» в этом превзойдёт соседей по Мадриду.

Сейчас всё идёт к тому, что клуб расстанется с Анчелотти. Много говорится, что при итальянце у команды кризис и идей, и физики. Сюда же стоит добавить и проблемы с дисциплиной. Если «класико» заканчивается тем, что Рюдигер бросает лёд в судью, то здесь явно есть вопросы и к тренеру. Хотя, возможно, ещё больше — к той истерии, которую «Реал» сам создал.