«Динамо» и Личка упёрлись в потолок и пришли к логичному финалу. Но почему сейчас?

Вряд ли кто-то осудит «Динамо» за увольнение Марцела Лички. Неизбежное понимали уже 29 апреля, когда команда не смогла затолкать второй гол в ворота «Спартака» и вылетела из Кубка России. В тот момент точно отрубились все личные сантименты, симпатия и дружелюбие, которые выстраивались все эти почти два года работы тренера. Наверняка руководство всё решило уже тогда: задачи не выполнены, сам тренер говорит, что готов хоть завтра улететь в Прагу, так что расход — очевидный и прогнозируемый шаг. Единственный вопрос: почему 1 мая?

Вообще, Марцел ещё надолго задержался. Это легко понять по риторике руководства, да и его самого. Чуть меньше года назад он был императором четвёртого Рима, имидж которого клуб аккуратно выстраивает вокруг себя. А потом проиграл решающую встречу XXI века в Краснодаре. Сам Личка отнёсся к этому без трагедии, которую рисовала общественность. Привёл на послематчевую пресс-конференцию весь штаб, поблагодарил всех за сезон и поддержку. А потом улетел в отпуск. Рефлексия, может, и была, но не стала публичной. А возможно, её и не было — со стороны кажется, что чех всегда отделял работу от обычной жизни. И не смешивал одно с другим, проходя свой тренерский путь без привычного нам самопожертвования.

Не исключаю, что именно после того матча руководство клуба сделало важную пометку в своей стратегии. И написало примерно следующее: «Марцел — классный мужик, но это не равно победитель». Убирать его после такой весны было бы странно. Общественность ещё жила теми предчемпионскими моментами. Однако начался сезон, по ходу которого не было ощущения, что клуб и тренер смотрят на будущее одинаково. Это отпечатывалось в нюансах: например, Личка отпустил Бальбуэну на Олимпиаду, а руководство было против. И все вопросы по составу адресовывали к тренеру. При этом сами трансферы, кажется, говорили, что клуб намерен как минимум повторить результаты прошлого сезона. С амбициями улучшить. Ведь если посмотреть на ростер команды (без учёта центральных защитников и травм), то это действительно те люди, которые способны бороться за трофеи.

Радостные игроки «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом задача перед тренером была поставлена более-менее лояльная — место в тройке и как минимум Суперфинал Кубка России. Если брать таблицу РПЛ, то «Динамо» всё время было где-то рядом и только в апреле отстало от лидирующей группы. В Кубке тоже всё шло неплохо, однако потом — «Спартак». По ходу сезона же не отпускали две мысли: сам Личка понимал, что от него ждут ошибок, и одновременно сам он так и не разобрался, как поставить команду на путь дальнейшего развития. Это был какой-то потолок, который по ходу сезона никак не удавалось пробить. А в конце — ещё и мрачные результаты, которые привели к неизбежному.

Это логичный финал. Но, возможно, не самый своевременный. Да, у динамовцев, по сути, не осталось задач на остаток сезона. Даже оказаться в тройке уже будет чудом. Да, у самого Лички уже не было особой мотивации, о чём он публично намекнул после «Спартака». Честно сказал, что готов к увольнению хоть завтра и уже даже придумал себе план — полететь в Прагу, где тепло и его родина. Не исключено, что именно эти слова повлияли на боссов клуба. В ином случае Марцел мог доработать месяц оставшегося контракта. Возможно, сохранив чуть больше мотивации у футболистов.

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас его сменил Ролан Гусев, однако все понимают — это временная кандидатура, которой не нужно что-то доказывать. Кто-то наверняка начнёт строить планы на отпуск и ждать назначения следующего тренера. Для соперников «Динамо» это хорошо. Для клуба — плохо.

А что касается Лички, то, надеюсь, он ещё вернётся в российский футбол. Не хочется его превращения в условного Божовича, который сменил девять клубов (и наверняка до сих пор не против вернуться), но Марцел явно не будет лишним в запуске какого-нибудь нового проекта с запоминающейся игровой философией.