Значение «ложной девятки» в футболе

Эта необычная позиция помогла раскрыться Месси, Тотти и другим звёздам. Разбираемся в тактике и примерах.

В футболе постоянно появляются новые решения, которые меняют привычные представления о позиции игроков. Одно из самых интересных тактических изобретений последних десятилетий — «ложная девятка». В статье разбираемся, что это за роль.

Что значит «ложная девятка» в футболе

«Ложная девятка» — это форвард, который формально играет на позиции центрального нападающего («девятки»), но есть нюансы. «Ложная девятка» или оттянутый нападающий — это роль форварда, при которой забить гол — не главная задача.

Фактически игрок на такой позиции редко задерживается в штрафной площади соперника. Классический нападающий бежит вперёд к воротам, а оттянутый, наоборот, отходит в глубину.

«Ложную девятку» можно сравнить с магнитом, который притягивает не металл, а защитников. Цель — создать дыры в обороне соперника и подарить пространство для партнёров по команде.

Для лучшего понимая: если классический нападающий — это снайпер, который нацелен на ворота, то «ложная девятка» — приманка. Только приманка и сама в некоторых ситуациях стреляет будь здоров.

Как появилась «ложная девятка»

В этом блоке раскроем информацию в формате вопрос-ответ.

Почему именно девятка, а не другая цифра? В начале ХХ века на футбольной форме появились номера. Исторически номер 9 — это нападающий, форвард, снайпер, главная угроза воротам соперника. Как ни назови, а суть одна: «девятка» — это про голы.

Почему ложная? Тут всё логично. Нападающий такой роли делает ложные движения.

Так когда появилось понятие «ложной девятки»? В разных источниках — разные мнения. Кто-то считает, что такая роль появилась ещё в 1930-х годах в сборной Австрии, кто-то — что в 1950-х в сборной Венгрии. Другие говорят, что в 1970-х годах такую роль использовали разные клубы.

Всё имеет место, но если рассмотреть вопрос через призму современного футбола, то понятие «ложная девятка» воскресло и обрело яркий смысл в золотые времена «Барселоны» (сезон-2008/2009), когда её тренировал Пеп Гвардиола. Именно он «оттянул» Месси по позиции чуть ниже форварда.

Особенности и тактика игры «ложной девятки»

В нескольких словах мы уже сказали про игру такого форварда, теперь разберём чуть подробнее. Тактика «бей вперёд — игра придёт» здесь не котируется. Игра «ложной девятки» строится на нескольких ключевых принципах.

Вертикальные перемещения

Игрок постоянно перемещается от штрафной соперника к центру поля и обратно, между линиями защиты и полузащиты, с целью запутать игроков обороны противоположной команды.

«Ложная девятка»

Создание пространства

Благодаря вертикальным движениям чаще всего получается вытащить на себя центральных защитников. Таким образом, появляется свободное пространство: либо на флангах, если латерали будут смещаться в центр для подстраховки, либо непосредственно в центре.

Организация атак

Оттянутый нападающий своими действиями разгоняет атаки. Вингеры, атакующие полузащитники, а в некоторых командах и крайние защитники пользуются ошибками обороны: врываются в свободные зоны, перегружают штрафную соперника, развивая хаос, а это благоприятная среда для голевых моментов.

Универсальность

Организация атак путём вспарывания зон — не единственная задача. В зависимости от ситуации форвард такого плана и сам может прекрасно завершать атаки. Это добавляет вариативности атакующей команде.

Но не всегда роль «ложной девятки» эффективна: Анчелотти — о Модриче в роли «ложной девятки»: план оказался неудачным

Важные индивидуальные качества

Чтобы успешно играть на позиции форварда, но с ролью «ложной девятки», игроку нужно обладать сразу несколькими качествами.

Видение поля

У оттянутого нападающего должен быть отлично развит футбольный интеллект, чтобы:

видеть поле на 360 градусов не только глазами, но и затылком, как и плеймейкеру;

чувствовать момент, предугадывать действия соперника и работать на опережение — особенно это важно в прессинге;

грамотно двигаться без мяча, не только самому организовывать свободное пространство, но и видеть свободные зоны, открываться под передачи партнёров.

Техника

В современном футболе научились обезоруживать оттянутого форварда двумя способами: персональная опека и сужение пространства между линиями защиты и полузащиты. В обоих случаях «ложной девятке» нужно обладать отличными техникой и дриблингом, чтобы быстро выходить из-под прессинга. Умение обыграть игрока один в один может стать мастхэвом.

Инстинкт «убийцы»

Это, конечно же, метафора. Имеется в виду чутьё на голевые моменты. Как мы уже сказали ранее, оттянутый нападающий может и сам завершать атаки.

Да, позиция глубинная, но это ситуативно — никто не запрещает сыграть классическую «девятку», а для этого важно выбрать удачную позицию, чтобы эффективно завершить атаку. Плюс благодаря дриблингу и интеллекту вполне возможно самому делать забеги к воротам из глубины, пожадничать и пробить по воротам.

Успешные примеры «ложных девяток»

Такая эволюция атакующей позиции подарила много имён, чья игра дарит настоящее наслаждение зрителям. Помимо Месси, вот ещё несколько знаменитых примеров.

Карим Бензема

Сейчас играет в «Аль-Иттихаде», но ярким примером «ложной девятки» он стал именно в мадридском «Реале» во времена легендарного трио атаки BBC (Бэйл, Бензема, Криштиану). Француз шикарно опускался в глубину поля и был крайне полезен для команды. Также нередко забивал сам.

Карим Бензема с «Золотым мячом» Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

После ухода Роналду из «Реала» картина поменялась. Карим стал больше забивать сам. В итоге стал обладателем «Золотого мяча» и занял второе место в списке лучших бомбардиров клуба (354 гола).

Франческо Тотти

Безусловно, легенда итальянской «Ромы». Всю свою карьеру провёл в одном клубе (с 1992 по 2017 год). В середине 2000-х играл «ложную девятку» — эту роль ему придумал Лучано Спаллетти. Позднее выполнял аналогичные функции уже при Руди Гарсии в 2013-м, ближе к концу профессиональной деятельности.

Франческо Тотти Фото: Claudio Villa/Getty Images

Франческо творил настоящую магию с мячом в 10 метрах от линии нападения, открывая зоны для своих партнёров. За 25 сезонов в «Роме» итальянец забил 307 голов и сделал 184 голевые передачи.

Разумеется, в футболе есть и другие известные «ложные девятки». К примеру, Роберто Фирмино в «Ливерпуле» времён Юргена Клоппа помогал забивать Мохамеду Салаху и Садио Мане.

Популярность «ложной девятки» продолжает расти, так как эта тактика позволяет эффективно противостоять плотному оборонительному блоку соперника и создавать хаос в чужой штрафной даже при плотной опеке.

Но эффективность «ложной девятки» часто зависит от уровня команды и индивидуального мастерства отдельных игроков: в топ-клубах эта тактика работает чаще, в то время как в менее мастеровитых командах может приводить к недопониманию между игроками.