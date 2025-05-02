«Спартаку» и «Краснодару» гарантированы очки? Какое «Динамо» без Лички? Интриги тура РПЛ

В российском чемпионате начинается самый горячий отрезок – последний месяц дистанции. В 27-м туре РПЛ пройдут матчи, результаты которых предсказать не так-то просто. Рассказываем о главных интригах и статистических фактах, связанных с каждой парой.

Тур откроется матчем в Самаре – «Акрон» сыграет с махачкалинским «Динамо» в пятницу. В РПЛ эти соперники встречались, разумеется, только однажды. В первом круге в Махачкале была ничья 1:1. Вообще, «Акрон» пока не по зубам динамовцам, ведь с учётом противостояний в Первой лиге у тольяттинцев три победы при двух ничьих. Но Хасанби Биджиева наверняка беспокоит больше другая статистика: после победы над «Спартаком» в Москве у его команды два поражения. Впрочем, «Динамо» может использовать проблемы «Акрона» в обороне. Команда Заура Тедеева худшая в лиге по допущенным ударам – как по общему количеству (17,0 в среднем за игру), так и в створ (5,9).

«Локомотив» сыграет с «Оренбургом» уже на третий день после вылета из Кубка России. Успеют ли железнодорожники эмоционально отойти от неудачи за такой короткий срок? У Михаила Галактионова, который вопреки слухам продолжает возглавлять «Локо», очень непростая задача. Однако есть и позитивный момент – возвращение Алексея Батракова. «Оренбург» опасен тем, что отчаянно борется за выживание, а с другой стороны, это слабейшая команда лиги по набранным очкам на чужих полях – всего четыре (10% возможных). Кроме того, у оренбуржцев по-прежнему больше всех поражений в РПЛ (17) и пропущенных мячей (48). В субботу Дмитрий Воробьёв может утопить свой бывший клуб.

Мирлинд Даку должен вернуться в основу «Рубина» после дисквалификации, а у «Краснодара», как назло, проблемы в обороне. Перебрали карточек Диего Коста и Сергей Петров. Всё это повышает шансы казанской команды сенсационно остановить бегущих к золоту «быков». К тому же Рашид Рахимов довольно удачно играет против Мурада Мусаева – две победы, две ничьих и лишь одно поражение в пяти очных встречах. Но в пользу «Краснодара» – разная мотивация футболистов. Если хозяева борются за чемпионство, то «Рубин» вряд ли взлетит выше седьмого места и не опустится ниже восьмого. Вдобавок весной казанцы взяли лишь очко на чужих полях, уступив другим топам – «Зениту» и московскому «Динамо».

Матч со «Спартаком», по сути, последний шанс для «Факела» остаться в гонке за выживание. В этот день Игорь Шалимов должен сделать то, что ему не удавалось ни разу – победить свою бывшую команду. Даже возглавляя «Краснодар», он не выигрывал у красно-белых. В печальной статистике Шалимова-тренера две ничьих при семи поражениях. Успех воронежцев будет чудом ещё и по той причине, что у них всего две победы за весь чемпионат и безвыигрышная серия на протяжении 14 туров. Весной «Факел» набрал лишь очко и забил только один гол. Это аутсайдер лиги по общему количеству забитых мячей (12) и ударов в створ (2,3 за игру). «Спартак» же, напротив, лидер РПЛ по допущенным ударам по своим воротам – 8,9 и 2,6 – в створ. Проблем Шалимову добавляют баны Ираклия Квеквескири и Никиты Моцпана. Хотя и у москвичей дисквалифицированы ключевые фигуры – Срджан Бабич с Эсекьелем Барко.

Соперника «Спартака» в гонке за медали тоже ждёт битва с борцом за выживание. Причём также на фоне кадровых трудностей – ЦСКА сыграет в Грозном без дисквалифицированных Миралема Пьянича, Мойзеса и Милана Гаича. Но армейцы лидируют в РПЛ по количеству набранных на выезде очков (30), а их беспроигрышная серия достигла уже 10 матчей. На данный момент ЦСКА – лучшая команда весны (20 очков) и единственная без поражений в чемпионате в 2025 году. Разве что кубковая неудача в Санкт-Петербурге портит впечатление от достижений красно-синих во второй части сезона. «Ахмат» же крайне плохо играет с армейцами – уступил в последних 12 из 14 встреч в РПЛ.

Для «Зенита» нижегородская команда – такой же удобный соперник, как «Ахмат» для армейцев. Петербуржцы выиграли шесть из семи матчей у «Пари НН». Да и Виктор Гончаренко, если так можно сказать, удобный тренер. У белорусского специалиста всего одна победа в 21 игре с «Зенитом»! Ещё в ЦСКА – осенью 2018 года. Статистика Гончаренко в дуэлях с Семаком тоже безрадостная: две победы, четыре ничьих и девять поражений. В общем, трудно представить, что пытающийся не вылететь «Пари НН» преподнесёт сенсацию на «Газпром Арене» и покусает чемпиона, даже несмотря на отсутствие у хозяев дисквалифицированного Вильмара Барриоса. Ещё один любопытный факт: у «Зенита» лучшая разница мячей (+34), а у нижегородцев – худшая (-27) наряду с «Факелом».

«Ростов» – на эмоциональном подъёме после выхода в финал Пути регионов Кубка России, а игроков «Химок» сейчас может воодушевить только очередной перевод зарплаты на фоне долгов. Но подмосковный коллектив, надо отдать ему должное, очень старается избежать попадания в стыки, а тем более – прямого выбывания из РПЛ. В прошлом туре химчане прервали трёхматчевую серию поражений. Противостояние этих команд не украшено какими-то удивительными статистическими данными. Разумеется, «Ростов» чаще побеждает. А из свежих потерь отметим дисквалификацию Роналдо – бразилец собрал четыре «горчичника».

Завершится 27-й тур, как и начнётся, в Самаре – в понедельник вечером. Московское «Динамо» без отправленного в отставку Марцела Лички и с Роланом Гусевым в качестве исполняющего обязанности главного тренера попробует выместить злость за кубковый провал на «Крыльях Советов». Сделать это будет крайне трудно, ведь самарцы сильно прибавили. В последних пяти турах – три победы, две ничьих и 0 поражений. Теоретически «Динамо» ещё способно завоевать медали. Будучи лучшей командой лиги по ударам (16,3), попаданиям в створ (6,3) и количеству голов (54), нужно удерживаться в топ-3. Но у бело-голубых что-то сломалось. Может, Гусев быстро починит?