А в азиатской Лиге чемпионов состоится финал! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

«Золотой» матч «Баварии», решающие битвы в Италии и гонка за ЛЧ в АПЛ. 12 топ-игр уикенда

Май — последний месяц сезона в европейских лигах. В Англии и Франции чемпион уже известен, а в Испании, Италии и Германии ещё идёт гонка. Каждый тур приближает нас к разрешению всех интриг. А в Азии в предстоящие выходные состоится финал Лиги чемпионов АФК!

В общем, крутых встреч хватает. Мы отобрали лучшие игры уикенда и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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