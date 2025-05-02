«Золотой» матч «Баварии», решающие битвы в Италии и гонка за ЛЧ в АПЛ. 12 топ-игр уикенда

Май — последний месяц сезона в европейских лигах. В Англии и Франции чемпион уже известен, а в Испании, Италии и Германии ещё идёт гонка. Каждый тур приближает нас к разрешению всех интриг. А в Азии в предстоящие выходные состоится финал Лиги чемпионов АФК!
В общем, крутых встреч хватает. Мы отобрали лучшие игры уикенда и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«РБ Лейпциг» — «Бавария»: суббота, 3 мая, 16:30 мск
Интрига: «Бавария» оформит чемпионство в Бундеслиге?
«Бавария» вернёт трофей Бундеслиги в Мюнхен? Мюнхенцам достаточно обыграть в следующем туре «РБ Лейпциг», чтобы стать чемпионом. Гарри Кейн близок к первому титулу в карьере! Забавно, что англичанин пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за перебора жёлтых карточек. Но трофей форвард «Баварии» в любом случае получит. Вопрос один: мюнхенцы оформят победу в Бундеслиге в субботу или позже?
«Челси» — «Ливерпуль»: воскресенье, 4 мая, 18:30 мск
Интрига: первый матч «Ливерпуля» в статусе чемпиона
«Ливерпуль» — чемпион Англии сезона-2024/2025! И первый матч в новом статусе команда Арне Слота проведёт в Лондоне. «Челси» сражается за попадание в топ-5 и, как следствие, в Лигу чемпионов. А по потерянным очкам команда Энцо Марески занимает шестое место. Любая осечка за четыре тура до финиша может стать фатальной. Но получится ли у «Челси» обыграть чемпиона? В АПЛ лондонцы не побеждали «Ливерпуль» с марта 2021 года. Тяжелейший квест.
«Болонья» — «Ювентус»: воскресенье, 4 мая, 21:45 мск
Интрига: «Ювентус» обыграет конкурента за ЛЧ?
«Ювентус» и «Болонья» конкурируют за попадание в топ-4 Серии А. Туринцы после 34 туров идут четвёртыми, болонцы отстают на одно очко. Поэтому результат очного матча невероятно важен: «Юве» в случае победы откинет «Болонью», а обратный результат позволит команде Винченцо Итальяно оказаться в топ-4. Конечно, за попадание в Лигу чемпионов ещё борются «Рома», «Лацио» и «Фиорентина». Так что победа в следующем туре ничего не гарантирует ни «Юве», ни «Болонье». Но взять три очка во встрече с прямым конкурентом — отличный план.
«Реал» Мадрид — «Сельта»: воскресенье, 4 мая, 15:00 мск
Интрига: «Реал» останется в гонке за трофеем Примеры?
Примера — последний турнир, за победу в котором борется «Реал». Мадридцы уступили в финале Кубка Испании «Барселоне», а из Лиги чемпионов выбыли на стадии 1/4 финала. Всё громче звучат новости о скором уходе тренера Карло Анчелотти. Но испанские СМИ сообщают, что победа в Примере позволит итальянцу сохранить своё место в «Реале».
Однако отставание команды от лидирующей «Барсы» составляет четыре очка за пять туров до финиша. Нужна победа в «класико» и идеальные результаты в других матчах. Например, точно нельзя уступать «Сельте». Которая, кстати, недавно чуть не отняла очки в гостях у «Барсы» (3:4).
«Вальядолид» — «Барселона»: суббота, 3 мая, 22:00 мск
Интрига: выезд «Барсы» к аутсайдеру Примеры после эпичного матча с «Интером»
«Барселона» выиграла Кубок Испании и лидирует в чемпионате. Будет ли домашний дубль? Всё в руках каталонцев. За пять туров до финиша команда Ханс-Дитера Флика на четыре очка опережает «Реал».
Впереди — выезд к «Вальядолиду» с 20-го места. Будущий соперник «Барсы» не побеждал в Примере с 11 января — затем команда уступила 13 раз в 14 турах. «Вальядолид» уже точно не сыграет в элите в следующем сезоне. Но недооценивать соперника «Барсе» нельзя. Зачастую именно в таких ситуациях гранды и теряют очки. А у «Барсы» на кону требл (если ещё выиграют ЛЧ)!
«Рейнджерс» — «Селтик»: воскресенье, 4 мая, 14:00 мск
Интрига: главное шотландское дерби
«Селтик» уже стал чемпионом Шотландии сезона-2024/2025. В 55-й раз! По количеству золотых медалей клуб сравнялся со злейшими врагами — «Рейнджерс». А в следующем туре команды зарубятся между собой.
Да, турнирного значения игра уже не носит. Но встречи «Селтика» и «Рейнджерс» получаются яркими даже в отрыве от результатов и раскладов. В последних двух очных встречах сильнее оказались «рейнджеры». Вот и мотивация для обеих команд! «Селтику» — наконец-то выиграть, «Рейнджерс» — продлить серию.
«Лилль» — «Марсель»: воскресенье, 4 мая, 21:45 мск
Интрига: важнейший матч за попадание в Лигу чемпионов
Борьба за места в Лиге чемпионов во Франции — один из самых интересных сюжетов концовки сезона. Вторую и седьмую строчку разделяет всего четыре очка! А «Марсель» и «Лилль» идут вторыми и третьими соответственно. Оба клуба рискуют вывалиться из топ-3 в случае поражения. А вот победа за два тура до финиша позволит стать намного ближе к ЛЧ.
«Реал Сосьедад» — «Атлетик» Бильбао: воскресенье, 4 мая, 22:00 мск
Интрига: Бильбао сделает ещё один шаг к ЛЧ?
«Атлетик» из Бильбао не только сражается за выход в домашний финал Лиги Европы. В чемпионате Испании баски занимают четвёртое место и близки к оформлению места в ЛЧ. По итогам сезона от Примеры в турнир попадут пять команд, а отрыв «Атлетика» от шестой строчки — шесть очков. Три победы в оставшихся пяти турах на 100% гарантируют выход в ЛЧ.
В следующем туре «Атлетик» ждёт баскское дерби с «Реалом Сосьедад». Российского полузащитника Арсена Захаряна мы на поле, к сожалению, не увидим (выбыл до конца сезона). Но и без него будет очень жарко. «Реал Сосьедад» находится в гонке за попадание в Лигу Европы (четыре очка до седьмого места), поэтому отдавать очки принципиальному сопернику не намерен.
«Интер» — «Верона»: суббота, 3 мая, 21:45 мск
Интрига: одержит ли «Интер» победу в Серии А между матчами с «Барсой»?
«Интер» вылетел из Кубка Италии и упустил первое место в Серии А. Весна складывается тяжело для команды Симоне Индзаги. Хотя в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3) миланцы добыли хороший результат на выезде. Но всё же забывать о Серии А нельзя. За четыре тура до финиша «Интер» на три очка отстаёт от «Наполи». Конечно, без осечек неаполитанцев чемпионами не стать. Но миланцам необходимо показать 100-процентный результат на финише и надеяться на лучшее. Тем более в следующем туре «Интер» сыграет с не самой мощной «Вероной» (15-е место).
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: пятница, 2 мая, 22:00 мск
Интрига: «Манчестер Сити» не испытает проблем с набравшими ход «Вулвз»?
«Манчестер Сити» сражается за попадание в Лигу чемпионов сразу с четырьмя конкурентами. После 34 туров у команды Пепа Гвардиолы 61 очко, команда занимает четвёртое место. Пока что всё замечательно. Но любая осечка даст соперникам шанс обойти «Сити».
В следующем туре манчестерцы примут дома «Вулверхэмптон» с 13-го места в таблице. Лёгкий соперник? Вряд ли! «Вулвз» одержали шесть побед подряд в АПЛ. Так что никто не гарантирует три лёгких очка «Сити».
«Лечче» — «Наполи»: суббота, 3 мая, 19:00 мск
Интрига: «Наполи» одержит важную победу на пути к золоту Серии А?
«Наполи» идёт за вторым золотом чемпионата Италии за три сезона! За четыре тура до финиша команда Антонио Конте на три очка опережает «Интер». Четыре победы = трофей. В этом туре неаполитанцы едут на выезд к «Лечче». Команда Марко Джампаоло бьётся за выживание и находится всего в двух очках от зоны вылета. Отдать победу «Наполи» аутсайдер вряд ли хочет. Но именно победа в таких тяжёлых матчах и делает из команд чемпионов.
«Аль-Ахли» — «Кавасаки Фронтале»: суббота, 3 мая, 19:30 мск
Интрига: кто выиграет Лигу чемпионов АФК?
Интересная вывеска в финале Лиги чемпионов АФК. Многие ожидали саудовское дерби между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем». Но клубы уступили в полуфинале японскому «Кавасаки Фронтале» и «Аль-Ахли» (также Саудовская Аравия) соответственно. Теперь шанс на победу в азиатской ЛЧ есть у Роберто Фирмино, Рияда Мареза, Айвана Тони и Франка Кессье. Интересно, что оба клуба ни разу не выигрывали трофей.