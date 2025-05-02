«МЮ» растоптал мечту «Атлетика» о домашнем финале ЛЕ! А судья стал врагом Бильбао

Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Атлетиком» и «Манчестер Юнайтед» состоялся там же, где пройдёт финал. И завершился неожиданно крупной победой команды Рубена Аморима. Манкунианцы почти наверняка вернутся в Бильбао 21 мая.

Горячие баски заполнили стадион «Сан-Мамес» до отказа, чтобы со стартового свистка погнать свою команду вперёд. Тем не менее уже на пятой минуте мяч влетел в сетку ворот Ахирресабалы – именно этот голкипер, а не Симон, играет в Лиге Европы. Атаку «Манчестер Юнайтед» создал перехват на чужой половине и украсил пас пяткой Фернандеша. Забил же Гарначо. Однако гол был отменён, так как молодой талант манкунианцев забрался в офсайд.

«Атлетик» не оказывал какого-то сумасшедшего давления на тройку центральных защитников «МЮ». Хозяева прессинговали центрхавов команды Аморима, перекрывали линии передач на инсайдов и латералей. Благодаря перехватам и отборам в центре поля соорудили несколько голевых моментов. Один из них с первым ударом в створ случился после того, как Руис обокрал Угарте. Беренгер бил из-за штрафной – Онана потащил. Вообще, именно Беренгер превратился в самую опасную фигуру у басков в отсутствие травмированного лучшего бомбардира Сансета. Его кросс только чудом не завершился голом Иньяки, а потом Алекс снова загубил верный шанс, когда попал с добивания в стоявшего почти на линии ворот Линделёфа.

Казалось, гол в ворота «МЮ» назреет, но после получаса всё поменялось. К перерыву команда Аморима выигрывала со счётом 3:0, нанеся три удара в створ! Первый гол англичан – это и вовсе что-то из параллельной реальности. Магуайр вдруг превратился в Ямаля, дважды обыграл на правом фланге Хаурехисара и сделал кросс, а Каземиро после скидки замкнул дальнюю штангу головой.

«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ещё через семь минут в ворота хозяев был назначен пенальти за фол на центрфорварде «МЮ» Хойлунде, который до того не встречался с мячом в чужой штрафной и пытался наконец дотянуться до него. Вивиан придерживал Расмуса, однако вопрос в том, не по собственной ли инициативе упал датчанин. Очень непростой эпизод для судьи! Норвежский рефери Эспен Эскос, изучив повтор, решил, что нет. «Атлетик» был наказан 11-метровым, а сам Вивиан — красной карточкой. Фернандеш подошёл к «точке» и забил с паузой.

Эрнесто Вальверде тут же произвёл двойную замену, чтобы перестроить команду на игру в меньшинстве, но это не спасло «Атлетик». В концовке тайма Бруну оформил дубль, реализовав выход один на один после тончайшего паса Хойлунда, – теперь красивую пятку показал и датчанин. Более того, в компенсированное время Мазрауи зарядил в перекладину. «Атлетик» находился в состоянии, близком к нокауту, а с трибун «Сан-Мамес» летели самые неприличные слова и жесты в адрес Эскоса.

«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Вероятно, с этого дня норвежец Эскос станет главным врагом каждого любящего футбол жителя Страны Басков. Он вставал на пути мяча, когда хозяева проводили свои атаки. Злил болельщиков хозяев свистками. А вскоре после перерыва не зафиксировал возможный фол Магуайра на Саннади. Нападающий «Атлетика» убегал к воротам и свалился после контакта с защитником. VAR проверял этот эпизод на предмет удаления, однако ассистенты поддержали главного. Скамейка «Атлетика» тоже кипела. В результате жёлтую карточку получил находившийся в запасе Симон.

Какую-то интригу противостоянию «Атлетика» с «Манчестер Юнайтед» мог вернуть один гол хозяев. Тогда поездка на «Олд Траффорд» имела бы для них смысл. Но на большее баски вдесятером вряд ли могли рассчитывать. Манкунианцы полностью контролировали ситуацию на поле, владея мячом более 70% времени, так что у «Атлетика» почти не было контригры. Команда Аморима искала четвёртый мяч в сетке ворот Ахирресабалы и едва не нашла его. Каземиро тоже мог оформить дубль – бразилец пробил в штангу после углового.

Судя по всему, в финале в Бильбао за трофей и путёвку в Лигу чемпионов поспорят «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом». Правда, «шпоры», в отличие от манкунианцев, усложнили себе задачу, пропустив в концовке при счёте 3:0. А вот «МЮ» такого подарка сопернику не сделал – всё в этот вечер сложилось против команды Вальверде. «Атлетик» значительно уступил англичанам по ударам – 9:14 (в створ – 3:7). В компенсированное время последний момент у басков упустил Гомес, атаковавший с воздуха и пославший мяч загрустившим болельщикам.