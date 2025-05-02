Хайкину испортили свержение рекорда Акинфеева. Но гол в конце оставил шансы на финал ЛЕ!

Три безответных мяча от «Тоттенхэма» в первом матче — звучало как приговор. И всё же «Будё-Глимт» не сдался.

Выход в полуфинал Лиги Европы для «Будё-Глимт» Никиты Хайкина — уже огромный успех. На котором останавливаться совсем не хочется. А тут ещё и в соперниках — проблемный «Тоттенхэм». Да, именитый клуб. Тем не менее в отвратной форме, с 16-го места в АПЛ, ещё и без травмированных Сона с Бергваллем. Когда ещё проходить «шпор», если не сейчас? Ответ к середине второго тайма получался обескураживающим. Но «Будё-Глимт» всё-таки оживил интригу!

Лондонцы не стали откладывать вопрос дебютного гола и отличились сразу же на первой минуте. Порро забросил в штрафную, а Ришарлисон выиграл верх и скинул на угол вратарской, откуда Джонсон кивком головы расстрелял Хайкина. У Никиты не было никаких шансов. После этого он сразу же подозвал к себе одноклубников и призвал их не унывать. Настоящий лидер. Не просто так опередил Акинфеева и стал рекордсменом среди российских вратарей, проведя 20-й матч в еврокубковом сезоне.

Никита Хайкин с партнёрами по команде Фото: Кадр из трансляции

Вскоре и Мэддисон должен был забивать, выскочив из-за спин защитников под классный заброс Ромеро. Да вот только англичанин зарядил с лёта из убойной позиции выше цели. «Будё-Глимт», что интересно, не стеснялся держать мяч и активно прессинговать, однако к моментам или хотя бы ударам это не приводило. Первая попытка состоялась на 28-й минуте, и то оказалась заблокированной. Забегая вперёд, в основное время первого тайма она так и осталась единственной. Только в добавленное Бломберг опередил Бентанкура и после прострела в касание пальнул выше цели.

«Тоттенхэм» же продолжал наседать. Что на 34-й минуте и привело ко второму пропущенному для Хайкина. Оборона норвежцев не справилась с дальней закидушкой Порро. Мэддисон спокойно отклеился от опекунов, без малейших проблем принял мяч и катнул его в дальний угол.

Если бы не эффектное спасение Никиты, в первой половине своё имя на табло записал бы и Бентанкур. Получилось оно даже ценой здоровья: вратарь повредил палец (Агкацев передаёт привет), и ему пару минут оказывали помощь.

Никита Хайкин Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Второй тайм долго проходил без моментов. Могло показаться, что лондонцев счёт вполне устраивает. Напрасно, потому что они просто не форсировали события и ждали шанса. Такой предоставился: Шёвольд в своей штрафной боролся за мяч с Ромеро и случайно заехал тому по ноге. Хайкин не раз геройствовал в отражении 11-метровых, но тут Соланке сделал всё чётко, покатив в левый угол.

Тут бы додержать комфортный перевес и готовиться к лёгкому выезду. Однако дальше для «Тоттенхэма» начался мрак. Во-первых, Мэддисон и Соланке дёрнули мышцы и вынужденно ушли с поля. Как будто и так было мало травм по сезону. Во-вторых, не использовали неплохие моменты Удоджи, тот же Соланке и Тель.

В-третьих и в-главных, в последние 20 минут «Будё-Глимт» забрал инициативу и превратил её в гол. Две передачи в касание, и Салтнес на 83-й минуте получил мяч в штрафной. Его окружали трое соперников — и всё равно дали пробить. Ну а он не сплоховал и через рикошет забил столь важный выездной гол! На том и закончили.

«Шпоры» не так уж сильны на евровыездах: не побеждали «Рейнджерс», уступали «Галатасараю» и «АЗ Алкмар». В их разгром в заполярье не очень-то верится, а вот ещё два мяча норвежцы отыграть вполне способны. Поинтересуйтесь хотя бы у поклонников «Лацио» и «Олимпиакоса». Среди других жертв — «Порту», «Бешикташ» и «Твенте». В данной паре, несмотря на вроде бы «похоронное» для «Будё-Глимт» положение незадолго до финального свистка, уже ничего не ясно.