«Краснодар» не знает, как брать чемпионство. Но это проблема не только клуба, но и игроков

«Краснодар» как никогда близок к чемпионскому титулу. Вне всяких сомнений, заслуженному – как создателем клуба Сергеем Галицким, так и самой командой. Четыре очка отрыва за четыре тура до финиша – почти гарантия золота. Такое отставание от первого места за такой отрезок удалось однажды отыграть ЦСКА в сезоне-2013/2014. И больше никому.

Тем не менее весь опыт «Краснодара» в борьбе за чемпионство сводится к прошлогодней неудаче, когда «быки» уступили золото «Зениту» и только помогли ему защитить титул, победив в последнем туре московское «Динамо». Более того, клубу вообще не хватает победного опыта, ведь краснодарская команда за всю историю своего существования не завоевала ни одного трофея. Было ещё два поражения в финалах Кубка России.

В этих обстоятельствах наверняка помогло бы привлечение игроков и главного тренера, знающих, как брать золото. Но проблема сегодняшнего «Краснодара» глубже, чем отсутствие успешного опыта борьбы за титулы у клуба. Мурад Мусаев тоже пока что тренер без трофеев. А знаете, кто из футболистов команды выигрывал чемпионство по ходу своей карьеры? Изучив вопрос, поразитесь.

Во второй части сезона основа «Краснодара» состоит всего из 20 игроков. В зимнее трансферное окно претендент на золотые медали никого не подписал, максимально сократив обойму. И в этой группе поделиться опытом борьбы за чемпионство могут только двое. Да и те – с оговоркой.

Во-первых, Данила Козлов – чемпион России сезона-2022/2023 в составе «Зенита». Два года назад юный полузащитник наблюдал со скамейки за тем, как его партнёры куют золото. Сам Козлов поучаствовал только в двух матчах. В апреле 2023-го в 25-м туре РПЛ провёл четверть часа в выездной игре с «Крыльями Советов», выйдя на замену при счёте 5:1, а в мае в 29-м туре получил ещё две-три минуты в Сочи. Вклад Козлова в завоевание трофея был минимальным, зато теперь в его профайле написано «чемпион России».

Данила Козлов в составе «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

Ещё один краснодарский чемпион – Джованни Гонсалес. Трёхкратный! Но… он выигрывал титулы на родине не в привычных для нас двухкруговых турнирах, а в Клаусуре и Апертуре. Эта система розыгрыша прижилась в некоторых странах Южной Америки. Вот и в Уругвае сезон делится на две части, и по итогам каждой из них определяется свой победитель. Апертура – первая часть, Клаусура – вторая.

Гонсалес – воспитанник «Ривер Плейт», правда, не аргентинского гранда, а клуба из Монтевидео. В январе 2018 года правого защитника выкупил «Пеньяроль». В Апертуре новая команда Джованни финишировала только второй, но Клаусуру выиграла, набрав 36 очков в 15 встречах. Впрочем, затем состоялся ещё матч между победителями Апертуры и Клаусуры – в нём «Пеньяроль» одолел «Насьональ» (2:1) и был признан общим чемпионом. Гонсалес провёл в Клаусуре всего восемь встреч (шесть – в основе и дважды вышел на замену), так как выбывал из-за мышечной травмы, отыграл около часа и в «золотом» финале.

В 2019 году «Пеньяроль» с Джованни взял Апертуру. Гонсалес поучаствовал в 14 из 15 матчей и сделал три голевые передачи. А вот в Клаусуре его команда оказалась второй и потом уступила в финале «Насьоналю» (0:1).

В 2021 году правый защитник опять стал победителем Клаусуры в составе «Пеньяроля». До этого в Апертуре команда заняла третье место. Финал «Пеньяроль» выиграл у «Пласа Колония» по пенальти. Гонсалес поучаствовал в 12 встречах. Кроме того, отбегал 120 минут в «золотой».

Джованни Гонсалес в составе «Пеньяроля» Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Вот и все обладатели золотых медалей в составе «Краснодара». У игроков «быков» больше неудачного опыта борьбы за чемпионство. Самый поразительный случай – история Виктора Са в «Ботафого».

Перед тем как перейти в «Краснодар», левый вингер отыграл два года в чемпионате Бразилии. В сезоне-2023 «Ботафого» с Виктором Са сражался за чемпионский титул. Да не просто сражался – практически держал его в собственных руках! Команда из Рио-де-Жанейро захватила лидерство и на финише первого круга оторвалась от ближайшего преследователя на 16 очков. Казалось бы, такое преимущество просто невозможно растерять.

Но «Ботафого» – сумел. Во втором круге команда из Рио повалилась, отдавала очки всем желающим и в итоге стала только пятой. Совершенно невероятное превращение из лидера по игре в безвольного аутсайдера. Виктор Са на фоне негатива наверняка был счастлив трансферу в Россию. А «Ботафого» уже без него завоевал золото в 2024 году. Интересно, вспоминает ли бразильский вингер тот сезон сейчас, когда «Краснодар» должен не повторить ошибок его бывшего клуба?

Любой титулованный спортсмен когда-то становился победителем в первый раз, ещё не имея чемпионского опыта. Но когда его нет ни у клуба, ни у тренера, ни у фактически всех игроков, это совсем плохо для амбициозной команды. Поэтому, даже несмотря на «плюс четыре» в Краснодаре, лидер РПЛ не кажется 100-процентным фаворитом «золотой» гонки. Хотя это ещё мощнее добавляет мотивации его игрокам.