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Что может быть лучше, чем российский футбол на майские праздники? Вот и мы думаем, что ничего. И сегодня нас ждут две яркие встречи в РПЛ. Во многом эти игры – судьбоносные. Давайте по порядку.

Первый матч дня (и второй – в туре, вчера «Акрон» победил «Динамо» из Махачкалы 1:0) пройдёт в Черкизове. Здесь «Локомотив» примет аутсайдера чемпионата – «Оренбург». Для Михаила Галактионова это важнейшая игра. Информации о летней смене руководства в клубе уже слишком много – основным претендентом на пост гендиректора клуба давно называют экс-футболиста команды Бориса Ротенберга. А у него, конечно, есть своё видение будущего клуба (и будущего главного тренера). Всё ли здесь решено или нет – неважно. Важно забраться как можно выше в РПЛ (например, опередить «Динамо» или даже «Спартак»), чтобы под конец сезона результаты «Локо» по сезону не выглядели провальными. А после вылета из Кубка России, где клуб явно рассчитывал на большее, три очка в РПЛ (а лучше – все 12) – просто обязательная программа. У «Оренбурга» – другая история: им плевать, с кем играть, потому что просто нужно выжить. Шансы на стыки ещё остаются, хотя до «Ахмата» – шесть очков. Если вдруг обыграют фаворита в гостях – могут и поверить в себя на последние три тура. А вот если «Оренбург» уступит, то, кажется, команде не поможет даже чудо. Их нужно будет несколько.

Дальше – в Краснодар. Здесь как будто и интригу повторять не надо – клубу Галицкого достаточно выиграть три из четырёх последних матчей (при условии, что «Зенит» победит во всех четырёх), чтобы стать чемпионом. «Рубин» свои турнирные задачи уже решил, а в гостях весной играет сильно хуже, чем дома. Как будто бы всё должно быть очевидно, но это РПЛ – мы тут уже давно не удивляемся сюрпризам.

По традиции «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч РПЛ. Так что следите за играми вместе с нами!