Топ-форварды РПЛ почти не забивают весной. Что за массовое помутнение?

Ожидания от весны после последнего зимнего тура точно были иными. В том числе – в гонке бомбардиров. Открываем декабрьскую таблицу и видим статистику: Манфред Угальде – один из лучших игроков первой части – забил 15 голов. Суперрезультат! Оставалось шесть мячей до прошлогоднего достижения Матео Кассьерры, восемь – до Малкома и пять – до Промеса из сезона-2022/2023. Казалось, добраться до этих показателей за оставшиеся 12 туров ему точно под силу. Следом шёл Алексей Батраков, но его пропустим: всё же забивать голы – не его прямая обязанность. Потом – Мирлинд Даку и Джон Кордоба – у одного девять голов, у второго – восемь. Тоже прогнозировалось, что весной они сохранят как минимум этот же темп. И потащат свои команды наверх.

Однако реальность оказалась другой. У трёх лучших нападающих РПЛ осенней части – пять голов на всех после возобновления сезона. Совсем не выдающиеся цифры. Однако проседают не только они.

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так и что с ними происходит?

Единой причины спада результативности нет. Ведь нельзя сказать, что кто-то из упомянутых нападающих после зимних сборов перестал тренироваться и уже готовится к летнему отдыху. Начнём с самого очевидного примера – Угальде. Осенью парень находился в прайме. Зимой появились слухи об интересе к нему от «Монако» и других элитных европейских клубов. А весной – всего один мяч в первой игре после возобновления сезона – «Оренбургу». Эксперты отмечают ряд причин – эксперименты Станковича со схемой (в том числе попытка интегрировать Ливая Гарсию в роли второго форварда), адаптация игроков обороны к стилю костариканца, спад его личной мотивации и потеря уверенности. Так или иначе, в последних четырёх матчах РПЛ Манфред не только не забивает, но и получает намного меньше игрового времени – либо тайм, либо вовсе выходит на замену во втором. Основным как будто стал Ливай Гарсия. При этом Угальде может остаться лучшим бомбардиром сезона, забив почти всё в первой части. Такой вот парадокс.

У Мирлинда Даку своя история – ещё с зимы Рашид Рахимов говорил, что у нападающего есть хроническая проблема со здоровьем, а решить её можно только операцией. Тогда форсировать события не стали – вопрос отложили на пару месяцев, чтобы Даку смог доиграть сезон. Однако не сказать, что весной он феерит: результат парень сделал только в одной встрече (зато в какой!), отметившись дублем в ворота «Спартака». Больше албанец в РПЛ не забивал, зато пропустил два матча из-за удалений, а один – из-за той самой травмы. Рахимов признаёт, что не может полноценно рассчитывать на игрока и иногда даёт ему паузу. Не исключено, что сезон Даку всё-таки не доиграет и заранее отправится на лечение. Благо для «Рубина» – команда может себе это позволить.

Мирлинд Даку Фото: РИА Новости

К Джону Кордобе вопросов немного. Да, у него всего два гола весной, но именно колумбиец определяет стиль атак «Краснодара». От него очень многое зависит в структуре игры, достаточно вспомнить, что во многом благодаря его действиям был забит единственный гол «Зениту» и важный – Махачкале. Однако тренерский штаб наверняка ждёт от Кордобы больше голов, особенно в оставшихся четырёх встречах сезона. И голов решающих.

Смотрим на других нападающих – там тоже не вау-статистика: у Тамерлана Мусаева 0 голов в весенней части, и как следствие, роль уже второго выбора. Приоритет Николич в последнее время отдаёт Гуарирапе. У ростовского бомбардира Николая Комличенко два мяча весной. Для сравнения – столько же у Осипенко. Есть и менее известные примеры: у нападающего «Оренбурга» Саида Сахархизана шесть голов в осенней части, а в весенней – всего один. Да, из-за конкуренции с Савельевым стало меньше игрового времени, однако тенденция неприятная.

Но ведь есть исключения?

Да, однако их не так много. Главная звезда весенней части сезона – Иван Сергеев. Нападающий «Крыльев» забивает уже в пяти матчах подряд. И, кажется, не собирается останавливаться. Он один из редких примеров футболистов, которые весной отличаются чаще, чем это было осенью – шесть против трёх мячей. А задаваться вопросом, почему «Зенит» отказался от этого парня и предпочёл Александра Соболева – уже дурной тон. Сияет не только Иван, но и нападающий, который представляет клуб соседнего города: у Артёма Дзюбы весной не только два значимых рекорда, но и шесть голов в РПЛ за «Акрон» (он уже забил в 27-м туре). Для сравнения – осенью было только три. Даже удивительно, что два столь результативных нападающих играют за середняков.

Артём Дзюба Фото: fcakron.ru

Тут мы наконец-то дойдём до нападающих топ-клубов. Чуть отстаёт от двух лидеров Лусиано. У зенитовца пока четыре мяча после возобновления сезона, однако без него уже трудно представить атаку команды. Аргентинец весной всего дважды оставался в запасе – вытеснил из старта Кассьерру и Соболева. Заслужил. Ещё один претендент на то, чтобы влететь в чарт лучших – Дмитрий Воробьёв из «Локомотива». Он продолжает держать стабильность, хоть и ему далеко до главных действующих лиц. Весной у парня три гола, осенью – пять. Но, с учётом того, что это его первый сезон на таком уровне, явно не провалился. Ну а про феноменальные показатели Гладышева в «Динамо» мы уже писали отдельно: 5+3 за восемь встреч!