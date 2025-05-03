«Краснодару» удобно играть раньше «Зенита». Повлияет ли это на чемпионскую гонку?

В этом месяце мы узнаем имя чемпиона России. Можно сказать, что количество претендентов на титул сократилось до двух. «Краснодар» возглавляет таблицу, а «Зенит» отстаёт на четыре очка за четыре тура до финиша. Нередко мы смотрим матч «Краснодара», зная результат игры этого же тура у «Зенита». И наоборот. А как же лучшие клубы РПЛ играют в зависимости от времени начала встреч в сравнении с конкурентом?
Любопытно, что с того момента сине-бело-голубые гораздо чаще играли раньше (11 раз против шести). Два тура мы не принимали в расчёт, исходя из того, что в них соперники встречались друг с другом. Впрочем, на весеннем отрезке матчи «Краснодара» стартовали раньше в пяти случаях из семи.
Когда «Краснодар» играет раньше «Зенита»
Интересная статистика. Если «Краснодар» играет раньше «Зенита» (хоть на день, хоть на пару часов), то он не теряет очки (цифры, начиная с 8-го тура). Шесть побед в шести матчах — идеальный показатель команды Мурада Мусаева. Впечатляет результативность «Краснодара» в этих встречах. «Быки» оформили 20 голов — больше трёх мячей в среднем за игру! Правда, нужно учитывать статус соперников. «Акрон», «Пари НН», «Ростов», «Факел», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Почти каждый из этих клубов (кроме донского) находится во второй половине таблицы.
А что «Зенит»? Когда команда Сергея Семака играла после «Краснодара», то одержала четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Она обыгрывала тех, кого и должна была. Дважды — «Факел», по разу — «Химки» и «Рубин». Три из этих четырёх встреч действующий чемпион провёл дома. Гостевые матчи с московскими клубами получились гораздо сложнее. «Зенит» уступил «Спартаку» и потерял очки во встрече с «Динамо».
|Тур
|«Краснодар»
|Счёт
|«Зенит»
|Счёт
|9-й
|«Акрон»
|5:2
|«Факел»
|3:1
|20-й
|«Пари НН»
|3:0
|«Факел»
|2:0
|21-й
|«Ростов»
|1:0
|«Спартак»
|1:2
|22-й
|«Факел»
|5:0
|«Рубин»
|4:0
|25-й
|«Ахмат»
|3:1
|«Химки»
|1:0
|26-й
|«Динамо» Мх
|3:2
|«Динамо» М
|1:1
Когда «Зенит» играет раньше «Краснодара»
Когда «Зенит» играл раньше «Краснодара» (в тот же день или нет – неважно, главное – раньше), то набрал на одно очко меньше. Сине-бело-голубые одержали шесть побед при трёх ничьих и двух поражениях. «Быки» тоже выиграли шесть раз, но у них четыре ничьих и одно поражение. Есть ещё один нюанс — если «Зенит» уступал, то «Краснодар» не побеждал (одна ничья, одно поражение). Словно команда Мусаева расслаблялась после того, как конкурент делал подарок.
|Тур
|«Зенит»
|Счёт
|«Краснодар»
|Счёт
|8-й
|ЦСКА
|1:0
|«Ростов»
|2:0
|11-й
|«Оренбург»
|2:0
|«Химки»
|4:0
|12-й
|«Акрон»
|5:0
|«Спартак»
|3:0
|13-й
|«Локомотив»
|1:1
|«Крылья Советов»
|2:1
|14-й
|«Динамо» Мх
|2:1
|«Оренбург»
|4:0
|15-й
|«Ахмат»
|2:1
|«Рубин»
|1:1
|16-й
|«Оренбург»
|1:0
|«Химки»
|2:2
|17-й
|«Крылья Советов»
|2:3
|«Спартак»
|0:3
|18-й
|«Акрон»
|1:2
|«Локомотив»
|0:0
|19-й
|ЦСКА
|0:0
|«Крылья Советов»
|1:1
|23-й
|«Локомотив»
|1:1
|«Акрон»
|1:0
А как складываются матчи в один день и разные дни?
Когда соперники играют в один день, то «Краснодар» набирает на одно очко больше (18 против 17). Пять побед, три ничьих, одно поражение — статистика «быков» на этом отрезке. «Зенит», в свою очередь, дважды делил очки с соперниками и дважды проиграл. Побед у него, разумеется, столько же, сколько и у «Краснодара».
А вот когда соперники играют в разные дни, то здесь преимущество «быков» более ощутимое — 22 очка против 17. В восьми таких матчах «Краснодар» одержал семь побед при одной ничьей. Только «Локомотиву» удалось отобрать очки у лидера (0:0). Пять побед, две ничьих, одно поражение — цифры «Зенита».
Как будет до конца сезона?
До конца чемпионата осталось четыре тура. Заключительный выносим за скобки, так как там все встречи стартуют в одно время. В 27-м и 29-м турах «Краснодар» сыграет раньше соперника, в 28-м — «Зенит». Если тенденция сохранится, то «быки» наберут шесть очков в матчах с «Рубином» и «Оренбургом». Именно с этими соперниками они сразятся в отдельно взятом туре раньше «Зенита». Помимо этого, «быков» ждут встречи с ЦСКА и московским «Динамо» (тут все команды сыграют в одно время). А сине-бело-голубые встретятся с «Пари НН», махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом».