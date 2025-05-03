«Краснодару» удобно играть раньше «Зенита». Повлияет ли это на чемпионскую гонку?

В этом месяце мы узнаем имя чемпиона России. Можно сказать, что количество претендентов на титул сократилось до двух. «Краснодар» возглавляет таблицу, а «Зенит» отстаёт на четыре очка за четыре тура до финиша. Нередко мы смотрим матч «Краснодара», зная результат игры этого же тура у «Зенита». И наоборот. А как же лучшие клубы РПЛ играют в зависимости от времени начала встреч в сравнении с конкурентом?

За точку отсчёта мы взяли 8-й тур. Перед ним «Зенит» был лидером РПЛ , а «Краснодар» занимал второе место, отставая на два очка. После 7-го тура первое место в таблице РПЛ занимали либо «Краснодар», либо «Зенит». Больше никто.

Любопытно, что с того момента сине-бело-голубые гораздо чаще играли раньше (11 раз против шести). Два тура мы не принимали в расчёт, исходя из того, что в них соперники встречались друг с другом. Впрочем, на весеннем отрезке матчи «Краснодара» стартовали раньше в пяти случаях из семи.

Когда «Краснодар» играет раньше «Зенита»

Интересная статистика. Если «Краснодар» играет раньше «Зенита» (хоть на день, хоть на пару часов), то он не теряет очки (цифры, начиная с 8-го тура). Шесть побед в шести матчах — идеальный показатель команды Мурада Мусаева. Впечатляет результативность «Краснодара» в этих встречах. «Быки» оформили 20 голов — больше трёх мячей в среднем за игру! Правда, нужно учитывать статус соперников. «Акрон», «Пари НН», «Ростов», «Факел», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Почти каждый из этих клубов (кроме донского) находится во второй половине таблицы.

А что «Зенит»? Когда команда Сергея Семака играла после «Краснодара», то одержала четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Она обыгрывала тех, кого и должна была. Дважды — «Факел», по разу — «Химки» и «Рубин». Три из этих четырёх встреч действующий чемпион провёл дома. Гостевые матчи с московскими клубами получились гораздо сложнее. «Зенит» уступил «Спартаку» и потерял очки во встрече с «Динамо».

Тур «Краснодар» Счёт «Зенит» Счёт 9-й «Акрон» 5:2 «Факел» 3:1 20-й «Пари НН» 3:0 «Факел» 2:0 21-й «Ростов» 1:0 «Спартак» 1:2 22-й «Факел» 5:0 «Рубин» 4:0 25-й «Ахмат» 3:1 «Химки» 1:0 26-й «Динамо» Мх 3:2 «Динамо» М 1:1

Когда «Зенит» играет раньше «Краснодара»

Когда «Зенит» играл раньше «Краснодара» (в тот же день или нет – неважно, главное – раньше), то набрал на одно очко меньше. Сине-бело-голубые одержали шесть побед при трёх ничьих и двух поражениях. «Быки» тоже выиграли шесть раз, но у них четыре ничьих и одно поражение. Есть ещё один нюанс — если «Зенит» уступал, то «Краснодар» не побеждал (одна ничья, одно поражение). Словно команда Мусаева расслаблялась после того, как конкурент делал подарок.

Тур «Зенит» Счёт «Краснодар» Счёт 8-й ЦСКА 1:0 «Ростов» 2:0 11-й «Оренбург» 2:0 «Химки» 4:0 12-й «Акрон» 5:0 «Спартак» 3:0 13-й «Локомотив» 1:1 «Крылья Советов» 2:1 14-й «Динамо» Мх 2:1 «Оренбург» 4:0 15-й «Ахмат» 2:1 «Рубин» 1:1 16-й «Оренбург» 1:0 «Химки» 2:2 17-й «Крылья Советов» 2:3 «Спартак» 0:3 18-й «Акрон» 1:2 «Локомотив» 0:0 19-й ЦСКА 0:0 «Крылья Советов» 1:1 23-й «Локомотив» 1:1 «Акрон» 1:0

А как складываются матчи в один день и разные дни?

Когда соперники играют в один день, то «Краснодар» набирает на одно очко больше (18 против 17). Пять побед, три ничьих, одно поражение — статистика «быков» на этом отрезке. «Зенит», в свою очередь, дважды делил очки с соперниками и дважды проиграл. Побед у него, разумеется, столько же, сколько и у «Краснодара».

А вот когда соперники играют в разные дни, то здесь преимущество «быков» более ощутимое — 22 очка против 17. В восьми таких матчах «Краснодар» одержал семь побед при одной ничьей. Только «Локомотиву» удалось отобрать очки у лидера (0:0). Пять побед, две ничьих, одно поражение — цифры «Зенита».

Как будет до конца сезона?