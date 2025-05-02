На этот раз гол Артёма принёс команде победу в матче с махачкалинским «Динамо». У него уже девять мячей в чемпионате!

Ну в каком порядке Дзюба! Продлил серию и приблизил «Акрон» к сохранению места в РПЛ

В первой игре 27-го тура встретились футболисты «Акрона» и махачкалинского «Динамо». Всё решил один гол в концовке.

«Акрон» уступил пять раз в восьми матчах на весеннем отрезке. После рестарта команда Заура Тедеева одержала две победы, обе — в Самаре. Дагестанский клуб весной прихлопнул в гостях «Спартак» (2:1), однако в трёх остальных гостевых встречах потерпел три поражения. Перед 27-м туром «Акрон» находился на 10-м месте в таблице, «Динамо» — на 11-м. А ещё махачкалинский клуб ни разу в истории не обыгрывал соперника. Пять матчей — три победы «Акрона», две ничьих.

Первый тайм остался за хозяевами. Им хватило трёх минут, чтобы создать жирный момент. Идар Шумахов не удержал Артёма Дзюбу, но вратарь Тимур Магомедов остановил удар ветерана. Нападающий бил головой точно под перекладину — голкипер перевёл мяч на угловой. Кстати, в ходе первой половины Дзюба часто просил партнёров играть на него, так что длинных забросов хватало.

До перерыва «Акрон» создал ещё пару моментов. В первом случае Магомедов спас после удара Солтмурада Бакаева. 17-й номер «Акрона» метил в дальний угол — вратарь оказался в порядке. В добавленное время тактика «забрось мяч на Дзюбу» дала плоды. Артём головой скинул на Ифета Джаковаца, однако легионер «Акрона» пробил мимо створа.

А что Махачкала? Один удар в первой половине, 0 — в створ, 0,02 ожидаемого гола. С такими цифрами нереально рассчитывать на успех. Разумеется, «Динамо» в большей степени устроил результат первой половины. Ощущение, что гости вышли на поле с одной целью — не пропустить.

На старте второго тайма Магомедов снова спас — на этот раз после дальнего удара Дмитрия Пестрякова. И тут «Динамо» проснулось. Гамид Агаларов попал в створ (Александр Васютин спокойно забрал мяч), Мохамед Аззи зарядил выше ворот, а потом вратарь опередил Темиркана Сундукова. За 10 минут второго тайма Махачкала создала больше остроты у чужих ворот, чем за всю первую половину!

«Акрон» дожал махачкалинское «Динамо» Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Чуть позже мяч всё-таки оказался в воротах хозяев. Футболисты «Динамо» красиво всё расчертили, и Эгаш Касинтура спокойно переиграл Васютина. Но радость гостей была недолгой. Видеопомощники Виталия Мешкова увидели офсайд у Агаларова, который принимал участие в атаке. Обидно, когда отменяют голы после таких красивых комбинаций, однако у судей не было другого варианта.

А дальше «Динамо» всё-таки не сдержало Дзюбу. На 74-й минуте Артём головой замкнул навес Беншимола. Во-первых, нападающий продлил голевую серию до четырёх встреч. Во-вторых, забил девятый мяч в чемпионате. И это в 36 лет! А ведь Артём не играл в первых турах, поскольку был в статусе свободного агента. Больше голов в матче зрители не увидели.

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«Акрон» обошёл «Крылья Советов» и поднялся на девятое место в таблице. Как минимум до понедельника – пока самарская команда не сразится с московским «Динамо». Отрыв от зоны стыков — девять очков. Команда почти наверняка останется в РПЛ. У Махачкалы ситуация сложнее — отрыв от зоны переходных матчей всего четыре очка. А в следующем туре «Динамо» придётся играть дома с «Зенитом».