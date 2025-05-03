Путь Кейна к первому трофею — больше, чем сплошная боль. Но сегодня всё должно закончиться

«Бавария» – в одной победе от золота Бундеслиги. Если команда Венсана Компани сегодня (в 32-м туре) одолеет «РБ Лейпциг» – досрочно оформит чемпионство. И этот трофей станет первым в карьере форварда Гарри Кейна! Забавно, что англичанин точно не сыграет в предстоящем матче из-за перебора жёлтых карточек. Так что свой первый титул он может взять, находясь вне поля. Но вряд ли его это сильно тревожит – праздновать он точно будет вместе с командой. И золотую медаль он заслужил как никто другой!

Сколько же жёстких поражений пережил Гарри на пути к золоту. Сколько было издевательских мемов и шуток. Давайте вспомним, когда Кейн был максимально близок к трофеям, но упускал их вместе со своими командами.

Кубок английской лиги — 2014/2015, финал, «Тоттенхэм» — «Челси» — 0:2

Как провёл матч Кейн: 90 минут, 0 голов, 3 удара (1 — в створ)

Первый большой финал в карьере Кейна. Тогда «Тоттенхэм» мог взять первый трофей за семь лет. В последний раз лондонцы выиграли именно Кубок лиги — 2008. Для Гарри эпичности добавляла история из прошлого: он присутствовал на том финале с «Челси» на «Уэмбли» как зритель – ему было 14.

Итак, 1 марта 2015-го. «Уэмбли», финал Кубка лиги, «Челси». Однако на этот раз «Тоттенхэм» уступил (0:2). В концовке тайма Джон Терри открыл счёт после подачи с углового, а после перерыва Кайл Уокер забил в свои ворота. Кейн провёл полный матч, был активен, но так и не смог помочь команде. «Проиграть финал на «Уэмбли» – худшее чувство в мире, – говорил форвард после игры – когда видишь, как «Челси» поднимает трофей, это разжигает в тебе огонь. Хочется снова оказаться на «Уэмбли» и выиграть. Надеюсь, это случится в следующем сезоне», – отметил разочарованный Гарри после встречи.

Лига чемпионов — 2018/2019, финал, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:2

Как провёл матч Кейн: 90 минут, 0 голов, 1 удар в створ

Один из главных матчей в истории «Тоттенхэма» оказался провальным для Кейна. Гарри получил травму голеностопа в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». После этого форвард пропустил почти два месяца. Гарри форсировал возвращение к финалу Лиги чемпионов, однако не был готов на 100%. И всё же Маурисио Почеттино рискнул – выпустил Кейна в старте на встречу с «Ливерпулем». А в запасе остался оформивший хет-трик в ответном полуфинале с «Аяксом» Лукас Моура.

Кейн откровенно провалил игру. Он выглядел бледной тенью самого себя. Тем удивительнее, что Гарри провёл на поле все 90 минут. За это время он нанёс всего один удар в створ. «Ливерпуль» в итоге забрал шестой трофей ЛЧ в истории, а «Тоттенхэм» потерпел болезненное поражение. После него внутри клуба начались деструктивные процессы: старт следующего сезона лондонцы провалили, Почеттино уволили в ноябре 2019-го, а некоторые лидеры (Алли, Эриксен, Роуз) превратились в обузу.

Гарри Кейн экс-нападающий «Тоттенхэма» «Было тяжело принять это поражение. Мы отлично справились со своей задачей в плей-офф и добрались до финала. Всегда обиднее всего, когда подходишь к таким большим матчам и не можешь играть так, как можешь на самом деле. Проделанный путь придал нам уверенности и веры, что мы способны играть в больших встречах, в финале Лиги чемпионов. Теперь мы должны постараться повторить это. Я не пересматривал финал Лиги чемпионов и не хочу этого делать. Тяжело думать о нём, потому что, возможно, это одна из важнейших игр в наших карьерах, но на таком опыте можно учиться».

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Кубок английской лиги — 2020/2021, финал, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:1

Как провёл матч Кейн: 90 минут, 0 голов, 0 ударов

По ходу сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» пребывал в постоянной турбулентности. С поздним Жозе Моуринью это норма. Клуб вылетел в 1/8 финала Лиги Европы от загребского «Динамо», уступил в пятом раунде Кубка Англии, а в АПЛ шёл в середине таблицы. Но главное – вышел в финал Кубка английской лиги. Лондонцы прошли «Лейтон Ориент», «Челси», «Сток Сити» и «Брентфорд». А в финале их поджидал «Манчестер Сити».

Однако за неделю до матча босс «Тоттенхэма» Дэниел Леви уволил Моуринью и назначил и. о. Райана Мэйсона. Позже португалец сокрушался, что ему не дали привести лондонцев к трофею. «Я надеюсь, что болельщики «Тоттенхэма» не поймут меня неправильно, но единственный клуб в моей карьере, к которому я не испытываю глубоких чувств, — это «Тоттенхэм». Вероятно, это произошло из-за того, что стадион был пуст во время пандемии. А возможно, потому, что мистер Леви не позволил мне выиграть финал и завоевать трофей», — сказал Жозе в 2023-м.

«Тоттенхэм» в итоге уступил «Сити» в финале со счётом 0:1. Но он не отражал ход встречи. Лондонцы выглядели намного хуже соперника. «Манчестер Сити» наиграл на 3,24 xG (ожидаемые голы), «Тоттенхэм» — на 0,06 xG. А Кейн уступил уже в третьем финале подряд. Интересно, что летом 2021 года Гарри мог оказаться в «Сити». Гвардиола подтвердил интерес к форварду, за которого предложили € 150 млн. Однако тогда «Тоттенхэм» удержал Кейна.

Чемпионат Европы — 2020, финал, Англия — Италия — 1:1, 2:3 пен.

Как провёл матч Кейн: 120 минут, 0 голов в основное и дополнительное время (1 — в серии пенальти), 0 ударов

Кейн тащил сборную Англии на ЧМ-2018: Гарри забил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. Но команда добралась только до четвёртого места. Зато на Евро-2020 англичане оказались в финале на домашнем «Уэмбли». И уже на второй минуте встречи защитник Люк Шоу забил Италии.

Бо́льшую часть встречи англичане не владели мячом, играли по счёту, отдав инициативу итальянцам. И на 67-й минуте тактика подвела: Леонардо Бонуччи сравнял счёт, и дело перешло в экстра-таймы. В итоге Италия оказалась сильнее Англии в серии послематчевых пенальти – 3:2.

На протяжении основного и дополнительного времени Кейн был не очень заметен на поле. Он ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной и даже не ударил по воротам. Хотя до финала Гарри отличился четыре раза, забивая в каждой встрече плей-офф (по голу Германии и Дании + дубль Украине). С Италией форвард забил только в серии пенальти, однако неудачные 11-метровые от Рашфорда, Санчо и Саки привели к поражению.

«Поражение в финале на «Уэмбли» — то, что останется со мной на всю жизнь до конца карьеры. Такое нельзя полностью забыть и пережить. Чтобы это ушло в прошлое – надо выиграть крупный турнир. У нас есть огромный повод для гордости после всего того, чего мы добились. Мы все — победители. Мы все хотели выиграть финал, поэтому, скорее всего, теперь наша душа поболит какое-то время», – сказал Кейн после матча.

Суперкубок Германии — 2023, финал, «Бавария» — «РБ Лейпциг» — 0:3

Как провёл матч Кейн: 28 минут, 0 голов, 0 ударов

Встреча с «РБ Лейпциг» стала для Кейна первой официальной за «Баварию». Гарри мог сразу взять трофей, но мюнхенцы «сгорели» сопернику 0:3. Правда, англичанин вряд ли мог серьёзно повлиять на ход встречи. Он появился на поле на 63-й минуте уже при счёте 0:2. Тяжело перевернуть матч в одиночку в окружении пока что незнакомых партнёров.

«Сейчас у меня нет никаких объяснений. Мы пропускаем простейшие голы, словно мы бездельничали в течение последних четырёх недель. Тот футбол, который мы сегодня показали, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались — с нынешней формой и атмосферой в команде. Это настораживает. Кейн? Мне просто жаль его. Наверное, он думает, что мы весь этот месяц не тренировались», — сказал после встречи возглавлявший тогда «Баварию» Томас Тухель.

Чемпионат Европы — 2024, финал, Англия — Испания — 1:2

Как провёл матч Кейн: 60 минут, 0 голов, 1 удар (0 — в створ)

Сборную Англии на Евро-2024 хейтили больше всех. Всё из-за стиля. Команда Гарета Саутгейта играла в скучный и прагматичный футбол. Но до финала англичане всё же добрались (второй раз подряд), хотя во встрече 1/8 финала со Словакией (2:1, доп. вр.) команду чудесным ударом через себя лишь на 90+5-й минуте спас Джуд Беллингем.

В Англии все ждали титула. И неважно, в каком стиле он был бы добыт. В главном матче англичане встретили своего антипода: самую атакующую и симпатичную сборную турнира – Испанию. И команда Луиса де ла Фуэнте одержала победу (2:1) с голом Микеля Оярсабаля на 86-й минуте.

Кейн же провалил очередной финал. Он провёл на поле всего час, нанёс лишь один удар по воротам и был заменён на Олли Уоткинса. Хотя до этого Гарри забивал важные мячи во встречах с Данией (1:1, групповой этап), Словакией (2:1, доп. вр., 1/8 финала) и Нидерландами (2:1, полуфинал).

Гарри Кейн нападающий сборной Англии «Убиты горем, что не смогли достичь того, над чем так усердно работали. Это был долгий и трудный турнир, и я горжусь ребятами и сотрудниками сборной. В конечном итоге мы не достигли нашей цели, и нам придётся с этим смириться. Но, как и всегда — мы поднимемся, отряхнёмся и будем готовы снова сражаться в футболке сборной Англии. Спасибо всем фанатам, которые верили в нас и поддерживали до самого конца!»

АПЛ (сезоны-2015/2016 и 2016/2017)

Сезон-2015/2016: «Тоттенхэм» — 3-е место, Кейн — 25 мячей

Сезон-2016/2017: «Тоттенхэм» — 2-е место, Кейн — 29 мячей

«Тоттенхэм» дважды находился в шаге от победы в АПЛ с Гарри Кейном в составе. В сезоне-2015/2016 лондонцы уступили в гонке «Лестеру», завалив весенний отрезок чемпионата (четыре победы в 11 турах). В итоге «Тоттенхэм» пропустил вперёд даже вечных врагов из «Арсенала» и финишировал третьим. Хотя именно тот сезон был отличным шансом для «шпор» – ведь конкуренты очень сильно сдали.

А на следующий год команда Маурисио Почеттино заняла второе место. Чемпионом Англии стал «Челси» Антонио Конте, опередивший «Тоттенхэм» на семь очков. Однако на этот раз «Тоттенхэм» подвела первая половина сезона: за 15 туров команда шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения. А затем лондонцы одержали 19 побед в 24 турах. Но «Челси» провёл чемпионат стабильнее – и забрал трофей.

Любопытно, что в обоих сезонах Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ. По итогам чемпионата-2015/2016 он забил 25 мячей, на следующий год – 29. Однако до золота этого не хватило. А если суммировать два сезона, то «Тоттенхэм» стал лидером по очкам (156), забил больше всех (155), пропустил меньше других (61) + у них была лучшая разница мячей (+94). Тотальное невезение!

«Бавария», сезон-2023/2024

Количество трофеев: 0

Статистика Кейна: 45 матчей, 44 мяча

Летом 2023 года Кейн оказался в «Баварии» – за € 95 млн. Ожидалось, что Гарри с мюнхенцами сразу прервёт бестрофейное проклятье. Но «Бавария» проиграла Суперкубок Германии «РБ Лейпциг», вылетела уже во втором раунде Кубка от «Саарбрюккена» (третья лига), а в полуфинале Лиги чемпионов уступила мадридскому «Реалу».

Хотя ответную встречу на «Сантьяго Бернабеу» омрачил судейский скандал. При общем счёте 4:3 в пользу испанцев защитник «Баварии» Маттейс де Лигт забил мяч на 90+13-й минуте! Однако главный судья Шимон Марциняк дал свисток об офсайде, не дождавшись окончания эпизода. Гол «Баварии» не засчитали, и она вылетела из ЛЧ.

Арбитрам следовало продолжить игру и дождаться завершения атаки «Баварии». Очевидного офсайда в эпизоде не было. А после видеопросмотра арбитр наверняка изменил бы решение. Если бы гол засчитали, то команды провели бы два экстра-тайма. А там, глядишь, и Кейн бы зарешал… Но дальше пошёл «Реал».

А в чемпионате в сезоне-2023/2024 случилось чудо под название «леверкузенский «Байер». Команда Хаби Алонсо стала чемпионом впервые за свою 120-летнюю историю! Да-да, именно в тот год, когда в «Баварии» оказался Кейн. Мюнхенцы же в итоге заняли третье место в Бундеслиге. И впервые за 12 лет завершили сезон без единого трофея. Что это, если не «магия» Кейна?

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Сейчас «Байер» уже не так чудесен – и «Бавария» должна забрать свой трофей. У Кейна в этом чемпионате 24 гола в 29 матчах. В ЛЧ – 11 голов в 13 играх. 603 встречи в карьере на клубном уровне – 387 голов и 103 ассиста. В сборной: 71 гол в 105 матчах. И пусть еврокубок от «Баварии» пока ускользнул («Интер» выбил мюнхенцев, хотя Кейн и ему забил), но золотую медаль Бундеслиги у Гарри отнять никто не должен.