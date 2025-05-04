Обжигающий день в РПЛ! Играют «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Ростов»! 27-й тур — LIVE

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Сегодня, 4 мая, состоятся четыре матча 27-го тура РПЛ. «Факел» примет «Спартак», ЦСКА приедет в гости к «Ахмату», а вечером параллельно сыграют «Зенит» и «Пари НН», а также «Химки» и «Ростов».

Красно-белые проваливают весну и уже выпали из тройки. «Факел» же свалился на последнее место и тоже не сказать, что хорош после возобновления сезона. Фаворит понятен, аутсайдер – тоже. Тем более что в первом круге москвичи разнесли воронежцев 3:0. Как будет в этот раз? В принципе, команда Деяна Станковича за последние месяцы приучила, что может преподнести сенсацию.

ЦСКА мощно ворвался в топ-3 и сейчас выглядит очень бодро. Да, проиграли «Зениту» в первой встрече финала Пути РПЛ Кубка России. Но «Ахмат» – всё же другой уровень, команда ещё борется за выживание и по-прежнему обитает в зоне стыковых матчей. Хотя выезд в Грозный – это всегда непросто, даже для топ-клуба РПЛ. В первом круге армейцы разобрались с оппонентом – 3:0. А ведь сейчас москвичи выглядят солиднее, чем в первой половине сезона.

Виктор Гончаренко явно свернул не туда: команда у него после возобновления сезона валится, спотыкается, и подставьте сюда любой другой синоним. Хоть в предыдущем туре «Пари НН» и одолел «Ахмат» (1:0) в важнейшей игре за выживание, надеяться на успех во встрече с «Зенитом» как минимум наивно. Команде Сергея Семака нельзя ошибаться, иначе гегемон рискует совсем потерять шансы на чемпионство в год 100-летия. «Краснодар»-то вчера выиграл.

«Ростов» уже не решает турнирных задач – значит, можно сосредоточиться на подготовке к лету и получению удовольствия от футбола. «Химки» же по-прежнему трясёт, команда в любой момент может свалиться в зону стыков, ведь задел от неё микроскопический. Понятно, кому в этой паре очки нужнее, однако для дончан эта встреча – шанс показать себя перед большими командами.