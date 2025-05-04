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Факел — Спартак, прямая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ, где смотреть, 4 мая 2025

Обжигающий день в РПЛ! Играют «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Ростов»! 27-й тур — LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
27-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 4 мая, состоятся четыре матча 27-го тура РПЛ. «Факел» примет «Спартак», ЦСКА приедет в гости к «Ахмату», а вечером параллельно сыграют «Зенит» и «Пари НН», а также «Химки» и «Ростов».

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Красно-белые проваливают весну и уже выпали из тройки. «Факел» же свалился на последнее место и тоже не сказать, что хорош после возобновления сезона. Фаворит понятен, аутсайдер – тоже. Тем более что в первом круге москвичи разнесли воронежцев 3:0. Как будет в этот раз? В принципе, команда Деяна Станковича за последние месяцы приучила, что может преподнести сенсацию.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА мощно ворвался в топ-3 и сейчас выглядит очень бодро. Да, проиграли «Зениту» в первой встрече финала Пути РПЛ Кубка России. Но «Ахмат» – всё же другой уровень, команда ещё борется за выживание и по-прежнему обитает в зоне стыковых матчей. Хотя выезд в Грозный – это всегда непросто, даже для топ-клуба РПЛ. В первом круге армейцы разобрались с оппонентом – 3:0. А ведь сейчас москвичи выглядят солиднее, чем в первой половине сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Виктор Гончаренко явно свернул не туда: команда у него после возобновления сезона валится, спотыкается, и подставьте сюда любой другой синоним. Хоть в предыдущем туре «Пари НН» и одолел «Ахмат» (1:0) в важнейшей игре за выживание, надеяться на успех во встрече с «Зенитом» как минимум наивно. Команде Сергея Семака нельзя ошибаться, иначе гегемон рискует совсем потерять шансы на чемпионство в год 100-летия. «Краснодар»-то вчера выиграл.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» уже не решает турнирных задач – значит, можно сосредоточиться на подготовке к лету и получению удовольствия от футбола. «Химки» же по-прежнему трясёт, команда в любой момент может свалиться в зону стыков, ведь задел от неё микроскопический. Понятно, кому в этой паре очки нужнее, однако для дончан эта встреча – шанс показать себя перед большими командами.

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