«Зенит» взял лучшего дриблёра в истории РПЛ? Цифры Луиса Энрике обескураживают!

Луис Энрике – монстр! Бразильский вингер «Зенита» делает в среднем пять удачных обводок за матч в РПЛ. Всего он совершил 35 успешных попыток дриблинга в семи встречах (здесь и далее – статистика после окончания 26-го тура). Ранее никто не обыгрывал соперников в чемпионате России чаще.

Конечно, другие футболисты провели больше матчей. Показатели Энрике наверняка скорректируются в меньшую сторону. Но Луис всё равно впечатляет. Интересно, что во встрече 26-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1) он восемь раз успешно обвёл соперников. Последним игроком «Зенита» с 8+ успешными попытками дриблинга за матч был Мигел Данни в 2015 году. А Энрике уже во второй раз за семь туров РПЛ сделал восемь обводок. 24-летний вингер замахивается на статус лучшего дриблёра в истории лиги!

Чем же крут дриблинг Энрике?

Бразилец обладает крутыми природными данными. При росте 182 см Энрике атлетичен, пластичен и быстр. Он способен обвести соперника как с места, так и обыграть на скорости. Любимая игровая ситуация Луиса – остаться один в один с защитником. Бразилец – левша, но обладает хорошей правой ногой. Это добавляет непредсказуемости: при обводках бразилец перекидывает мяч, делает ложные замахи, и всё это получается легко. Тело – важный инструмент при обводках. И за счёт хороших физических данных форвард «Зенита» способен «качать» соперника корпусом, оттеснять, обманывать даже минимальными движениями.

Луис Энрике да Силва против соперника Фото: РИА Новости

После трансфера Энрике о сильных качествах бразильца высказался Нино. Защитник хорошо знает Луиса: до «Зенита» оба футболиста выступали за «Флуминенсе» (2020-2022). «Он обладает невероятной физической силой. Энрике — очень мощный и атлетически развитый игрок. Он прекрасно владеет своим телом, умеет ставить корпус и укрывать мяч. Ещё Луис здорово идёт в дриблинг, так что соперникам очень трудно предугадать, как именно он будет их обыгрывать. Также у него очень сильный и поставленный удар», — цитирует Нино Metaratings.

Показатель успешных обводок — не всегда объективный. Например, футболист может обыграть соперника, а затем отдать неточный пас/нанести плохой удар/испортить атаку. Важно, что Энрике конвертирует свой успешный дриблинг в моменты. Луис стягивает внимание и создаёт свободные зоны партнёрам либо обостряет сам.

Хороший пример – гол Энрике в матче с «Краснодаром» (4:1). Луис получил мяч на границе штрафной, и у него было два варианта: обыграть защитника гостей Лукаса Оласу и пробить самому либо покатить на свободного Матео Кассьерру. Бразилец выбрал первый вариант и сделал всё идеально. Сначала Энрике «качнул» Оласу, а затем положил мяч точно в угол ворот Станислава Агкацева.

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Да, иногда Энрике заигрывается. Вингер может передержать мяч, принять неверное решение, проигнорировать партнёра. Однако Луис всё равно лидирует в РПЛ по проценту удачных обводок (67,31%) среди футболистов с 30+ удачными попытками дриблинга за сезон. Интересно, что лидер по общему показателю – Хуан Босельи из «Пари НН» (54 обводки, 42,19%) – вышел на поле в 24 встречах чемпионата. Энрике же провёл всего семь игр (и уже 35 обводок).

Владислав Радимов экс-полузащитник «Зенита» «Думал, процесс адаптации будет дольше. Этот пазл постепенно складывается. Левая нога у него феноменальная, очень хорошо вращает голеностоп. Поэтому его действия в атаке для защитников практически непредсказуемы. Энрике может завершить сам — как это было со «Спартаком» — так и раздавать удобные передачи для партнёров. Это очень разнообразный футболист. Думаю, в России нет игрока, который так владел бы мячом. У Луиса есть все данные, чтобы стать лучшим футболистом страны, но для этого нужно пройти огромный процесс адаптации».

«Зенит» приобрёл Луиса Энрике у «Ботафого» за € 33 млн (четвёртый по стоимости трансфер в истории клуба). Однако если бразилец продолжит рост, есть все шансы приумножить сумму в случае продажи вингера. И снова увидеть Энрике в сильном клубе из топ-5 лиг Европы (с 2022 по 2024 год уже выступал за «Бетис»). В плане дриблинга Луис уже находится на высочайшем уровне.