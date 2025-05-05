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Бавария — чемпион Германии в сезоне-2024/2025: главные моменты сезона, статистика, мнение, подробности

«Бавария» — хромой чемпион Германии. Клубу надо брать пример с «Реала»
Артём Никулин
ФК «Бавария»
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Многие в Мюнхене уже не тянут на топ-уровень, а изменения назрели.

«Бавария» вернула титул чемпиона Германии. Прошлогодняя победа «Байера» стала сбоем в матрице, который мюнхенцы вряд ли допустят в ближайшие годы: Хаби Алонсо скоро покинет Леверкузен, а дортмундскую «Боруссию» уже несколько лет трясёт из-за нестабильности.

В ближайшие годы можно спокойно концентрироваться на Лиге чемпионов, но теперь «Бавария» не выглядит одним из фаворитов турнира. Почему?

У «Баварии» всего один топовый вингер

Майкл Олисе

Майкл Олисе

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Гарри Кейн уверенно штампует голы, однако с топовой игрой на флангах он мог наколотить ещё больше. И тут проблема не в тактике Венсана Компани. Мюнхенцы попали в точку с трансфером Майкла Олисе: француз в нынешнем сезоне забил 15 мячей и отдал 19 голевых передач (рекорд для дебютантов клуба). Что самое крутое – это не классический бегунок, который способен исключительно на скоростной обыгрыш. В арсенале Майкла есть много приёмов, но болельщики с экспертами выделяют именно интеллект Олисе и его тонкие передачи.

А вот с остальными вингерами дела обстоят хуже. Не сказать, что трио Кингсли КоманЛерой ЗанеСерж Гнабри дико регрессировало, однако сейчас все его участники выглядят статистами. В Бундеслиге у них неплохие цифры, но кажется, дело именно в доминирующем стиле «Баварии»: когда прижимаешь соперника к воротам и мутузишь все 90 минут, трудно не заковырять парочку голов.

Тот же Лерой не стал новой иконой для Мюнхена, Кингсли так и остался игроком разряда «спасибо, что хотя бы живой». Серж, по ощущениям, тоже сдал: потерял былую резкость, порой необдуманно бьёт по воротам, вместо того чтобы логично продолжить атаку передачей на открытого партнёра. Эти ребята приятно дополняют своими голами уже разгромные матчи, однако в топ-встречах особо не делают разницу.

Лерой Зане, Кингсли Коман, Серж Гнабри

Лерой Зане, Кингсли Коман, Серж Гнабри

Фото: Getty Images

При этом руководство «Баварии» не планирует громких изменений в составе. Немецкий Bild сообщал, что с Лероем вскоре будет продлён контракт, а сам немец отказался от жирной зарплаты в Саудовской Аравии, поскольку хочет выиграть ЛЧ. Гнабри и Комана тоже, вероятно, оставят – форсировать их уход не будут.

Видимо, мюнхенцы считают более разумным сохранить проверенных футболистов в команде, нежели рискнуть и заплатить € 50 млн+ за нового игрока, который может и не заиграть. За примерами далеко ходить не надо. Летом клуб купил Жоау Пальинью и быстро разочаровался в португальце – ему не хватило навыков для игры за топ-команду.

Нужно пересмотреть линию обороны

Ким Мин Джэ и Дайо Юпамекано

Ким Мин Джэ и Дайо Юпамекано

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Еще одна больная тема для «Баварии». Основная пара центральных защитников Ким Мин Джэ – Дайо Юпамекано переезжала в Мюнхен за большие деньги и с огромной перспективой, но так и не смогла оправдать надежд. Когда центрдефы играют с высокой линией, от них требуется максимальная концентрация, недостатком которой грешат и кореец, и француз.

Киму как будто не очень комфортно действовать в таком стиле (приходил из менее доминирующего «Наполи»), а Юпамекано уже давно закрепился в головах болельщиков знатным привозилой. В матче с «Байером» в ЛЧ, когда Компани нашёл подход к команде Алонсо и перекрыл ей кислород, мюнхенцы всё равно чуть не пропустили из-за ошибки Дайо. И такие промахи случаются регулярно.

Что интересно, самым стабильным защитником команды стал Эрик Дайер. Англичанин не портил картину и был надежён в роли страховщика. Но этого определённо мало для такого клуба, как «Бавария».

Альфонсо Дэвис

Альфонсо Дэвис

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Если продолжать тему оборонительной линии, проблемы есть и на флангах. Игра Альфонсо Дэвиса долгое время была скомканной, но это можно объяснить былой проблемой с контрактом. В уровне канадца мало сомнений, однако недавно он вылетел из-за «крестов». На левом фланге есть Рафаэл Геррейру – хорошая альтернатива, хотя его редко используют в роли классического фулбека. Но и португалец периодически выбывает из-за повреждений.

Если слева трудности возникают по подбору футболистов, то справа – уже вопросы по качеству. По слухам, летом из команды может уехать Саша Боэ – француз слишком прямолинеен в атаке и к тому же не хочет обороняться. Есть Йосип Станишич, однако хорват не выглядит как основной вариант для «Баварии». Это игрок разряда Дайера: не портит картины, но и подвигов от него ждать не стоит.

Какие ещё есть вопросы к клубу?

Томас Мюллер

Томас Мюллер

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Летом «Баварии» всё равно придётся выходить на трансферный рынок. После долгих лет команду покинет Томас Мюллер. Из профильных атакующих полузащитников остаётся лишь Джамал Мусиала – топовый наследник немца, однако и он не железный. Желательно разобраться и с Пальиньей: португалец совсем не тянет уровень гегемона, а оставлять его на высокой зарплате как-то неразумно.

Речь идёт не о глобальной перестройке, но «Баварии» нужно задуматься о будущих сменщиках на флангах атаки, в центре поля и понять, что делать с Матисом Телем (готов ли он дальше набираться опыта, сидя под Кейном, или мюнхенцам надо искать нового запасного форварда). «Реал» показал, как грамотно провожать ветеранов и плавно подводить молодое поколение к основе, – немцы должны брать с них пример.

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