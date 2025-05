«Балтика» взломала Первую лигу. Как и с кем Талалаев вернул клуб в РПЛ?

«Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Аякс», «Црвена Звезда», «Балтика». Лишних в этом списке нет, потому что все команды здесь — гегемоны нынешнего сезона. Состав Первой лиги современного образца полон больших имён, но именно калининградцы прошлись по соперникам катком. Как так вообще получилось?

Величие сезона «Балтики» в цифрах

Для начала просто перечислим достижения калининградцев. За 32 тура они: почти что больше всех забили (50, 54 — у «Сочи»), меньше всех пропустили (18), проиграли всего трижды и создали солидный девятиочковый отрыв — пока 32-й тур не провело «Торпедо». Имея при этом только четвёртый по дороговизне ростер, оцениваемый в € 12,65 млн. Впереди — «Сочи» (€ 15,65 млн) с четвёртого места, «Торпедо» (€ 14,2 млн) с третьего и «Урал» (€ 13,4 млн) – с пятого.

Более того, беспроигрышная серия «Балтики» в чемпионате была второй среди европейских клубов! Пока не уступили тем же торпедовцам неделей ранее. Круче — только у киевского «Динамо», которое вообще проводит сезон без поражений. Калининградцы до этого уступали аж 19 сентября. С тех пор до новой неудачи прошёл 21 матч — за этот период команда оставалась непобедимой. С подобной серией шли также «ПСЖ», «Галатасарай» и «Црвена Звезда» — однако всех их переиграли за последние два месяца.

Два года назад «Балтика» уже прорывалась в РПЛ. При Сергее Игнашевиче она набрала 67 очков за весь сезон. Сейчас, за два тура до финиша, при Андрее Талалаеве, у неё уже столько же. Кстати, о нынешнем тренере.

Андрей Талалаев — доминатор Первой лиги с необычным подходом

Начинала сезон «Балтика» с Александром Грищенко, которому на момент назначения едва исполнилось 33 года. С ним балтийцы выступали неровно: да, за восемь туров уступили всего раз, но и выиграли лишь трижды. И тут освободился Андрей Талалаев. Чтобы вскоре перебраться в Калининград. Он уверенно вывел в РПЛ «Химки», однако дальше разругался с руководством подмосковного клуба из-за беспорядочных трансферов. Бардак в подмосковном клубе сохраняется и по сей день — не зря футболисты недавно бастовали из-за долгов по зарплате.

Капитан «Балтики» Александр Осипов рассказывал «РБ Спорт», как Талалаев моментально продемонстрировал, что футболистам придётся по полной впахивать: «В первый день сразу была длинная речь. Подробностей раскрывать не буду, но Андрей Викторович вошёл в клуб, словно выбив дверь с ноги. Сразу показал, какие цели ставит перед командой. Объяснил, что нужно сделать, чтобы их достичь, как тренироваться. Его сильная сторона — требовательность: если ты захочешь, он выжмет из тебя максимум. Если не захочешь, будешь не нужен».

Талалаев принял «Балтику» на четвёртом месте — с пятиочковым отставанием от лидирующего тогда тульского «Арсенала». И не сомневался в успешном итоге, не зря такой опыт был для него не в новинку: «Наш тренерский штаб уже трижды проделывал этот путь. Добьемся повышения в классе и в четвёртый раз».

Команда начала играть рациональнее, перестроилась на постоянную схему с тремя центральными защитниками и перестала действовать исключительно от себя. При этом заметно увеличила среднюю результативность: при Грищенко балтийцы забивали в среднем по голу за матч, при Талалаева получается 1,56. «Урал» Олега Шатова парни Талалаева, например, недавно угостили пятью мячами (5:2). Было и 4:0 с «Чайкой», и вообще 6:0 — с «Уфой».

А как вам 12 «сухарей» в 23 турах при действующем тренерском штабе? Например, с одним из главных конкурентов — «Сочи» (2:0). Балтийцы пропустили два мяча за одну встречу лишь трижды: 0:2 с «Ротором» ещё при Грищенко и 1:2 — с «Торпедо», когда Талалаев только занял пост, а также совсем недавно — от «Урала» (5:2). Примерно так выглядит гегемония.

Помогает необычная мотивация, о чём сам тренер и рассказывал. Пробил выше цели — готовься компенсировать физнагрузками: «Они кувыркаются, отжимаются, прыгают вокруг себя. Если не научатся бить в створ, хотя бы более координированными, сильными и развитыми станут. Нехватку креатива компенсируем командной игрой и дисциплиной. Наш штаб очень строгий и требовательный: мы много пихаем игрокам. Во время тренировок много корректируем. Большие и качественные футболисты этого не любят. Но когда мы видим, что есть результат и они растут, они потихоньку мирятся с этим и начинают прогрессировать».

Разумеется, тяжело пришлось игрокам и во время зимней паузы. «Эти сборы — самые тяжёлые в моей карьере. Фактор Андрея Викторовича даёт о себе знать. Нагрузки серьёзные», — утверждал Владислав Саусь.

«Балтику» тащит командная игра

Комментатор Шамиль Гаджиев называл Талалаева финальным боссом Первой лиги. Всё так. Но без качественных футболистов и грамотной селекции результатов добиться куда сложнее.

Амир Мохаммад перебрался из «Химок» в «Балтику» ещё до Талалаева — а тут и прежний тренер к нему присоединился. В итоге Амир бороздит левую бровку, не пропуская ни один тур, да и про результативные действия не забывает (3+3). Выделяется, конечно, дубль в ворота «Урала». В 2018-м Мохаммад провёл в РПЛ шесть матчей за «Анжи». Теперь есть неплохой шанс вернуться в элиту. Да, сезоном ранее он тоже туда пробивался, однако из-за перелома ключицы и близко не был настолько полезен — поэтому и отпустили в Калининград.

В «Балтике» нет яркого голеадора: в топ-10 бомбардиров Первой лиги калининградцы отсутствуют. Зато сразу девять футболистов забили минимум трижды — решает командная игра, а не индивидуальности. По шесть раз отличились атакующий полузащитник Сергей Пряхин (у него ещё и пять ассистов) плюс Виталий Лисакович. Правда, с середины марта белорусский нападающий потерял место в старте. Весной в большом порядке арендованный у «Локомотива» Николай Титков: с марта у него пять голов в 10 весенних турах.

Самый железный балтиец и один из главных спонсоров «сухих» встреч — Кевин Андраде (30 матчей, 1+1). Колумбийский защитник не покинул команду после падения из РПЛ и прорвался вместе с ней обратно. Как и Максим Бориско, на счету которого всего-навсего 11 пропущенных голов при 16 «сухарях» в 27 турах. В прошлом сезоне он сидел за спиной Евгения Латышонка. Теперь — самый момент показать высокий уровень и в Премьер-Лиге.

Надёжны и напарники Андраде. Натан Гассама (28 встреч, два гола) тоже показывает, что не зря получил опыт РПЛ. 21-летний защитник Сергей Варатынов (22 матча, 2+2), как и Мохаммад, сменил «Химки» на «Балтику» раньше Талалаева. Вот вам и тройная стена.

23-летний нападающий Абу-Саид Эльдарушев оформил гол+пас в 1-м туре с тем же «Локо», но всё равно не пригодился «Акрону». Зато «Балтике» — вполне, отсюда и 3+4 в 24 встречах. Центром поля рулят опорники Александр Осипов (25 матчей, 2+1, часто выходит заодно и в центре обороны) и перешедший из «Факела» Андрей Мендель (21 встреча, три ассиста). Плюс связка Петровых — Илья (28 матчей, 2+3) и Максим (30 встреч и 4+5 с учётом периода в «Нефтехимике»). Если что, они не братья.

В атаке неплохо себя показывает универсал Владислав Саусь (29 матчей, три ассиста), которого забрали из «Зенита-2»: может закрыть и левый, и правый фланг. В январе «Балтика» усилилась сальвадорским нападающим Брайаном Хилем, и тот выдал 3+3 в 10 турах. Однажды комментатор Первой лиги так впечатлился игрой Хиля, что даже выдал гол Андраде за его. Вот настолько талантливый парень.

По всем перечисленным футболистам едва ли скажешь: он точно поиграет за топ-клуб Премьер-Лиги. Как было, например, понятно по Ивану Сергееву. Ясно, что перед новым заходом в РПЛ Калининград ждут громкие приобретения. Тем не менее костяк нынешней команды способен сверкнуть не только в Первой лиге.

При этом стоит отметить, что летом клуб подписал множество известных игроков с опытом РПЛ, которые так и не взяли на себя главные роли: Денис Терентьев провёл в Первой лиге 647 минут, Евгений Чернов — 412, Хызыр Аппаев — 394, герой молодого «Краснодара» трёхлетней давности Олег Исаенко — 315, Илья Свинов вообще зимой ушёл за практикой в «Уфу». Получилась не команда звёзд, а команда-звезда.

Недавно пресс-конференцию Талалаева посетил иностранный журналист и поинтересовался состоянием Хиля. Тренер ответил ему-по-английски: «Especially for you. I prefer speaking about all my team, not personality for one forward. My team is the best team in this league. Thank you for your attention. See you in Kaliningrad and in Premier League» («Специально для вас. Я предпочитаю говорить обо всей моей команде, а не о личности одного нападающего. Моя команда — лучшая в этой лиге. Спасибо за внимание. Увидимся в Калининграде и в Премьер-Лиге»). Ждём ярких комментариев и на новом уровне. Калининградского антуража в РПЛ не хватает.