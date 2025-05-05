«Больно видеть, что творится». Искренний разговор с грузинской звездой РПЛ Ашветией

Через чемпионат России прошло множество грузинских мастеров, но настолько широкой географией выступлений может похвастаться только Ашветия. Михаил поиграл в трёх республиканских столицах (Северная Осетия, Татарстан, Дагестан), Москве, Ростове, Нижнем и даже в Сибири. А в памяти болельщиков остался как автор наиважнейшего для «Локо» дубля «Шахтёру» и гола «Интеру» в удивительном матче с «Интером».

Теперь кочевой образ жизни в прошлом. Тренирует Ашветия исключительно в родной Имеретии: Кутаиси, Цхалтубо, Самтредиа. Мы связались с ним и расспросили о ярком игровом прошлом и непростом настоящем (не только футбольном).

— Удивился, обнаружив вас во второй грузинской лиге. Близость Самтредиа к родному Кутаиси сыграла роль?

— Наверное, и это тоже. Всё-таки и авторитет у меня здесь есть, и опыта достаточно — с 2016 года работаю: ассистентом, спортивным директором, главным тренером. В нашем деле главное — практика. Во втором дивизионе её тоже можно набирать. Трудности только помогают расти. В прошлом сезоне «Самтредиа» была в высшей лиге. Хотим вернуться. Старт получился не очень, сейчас проиграли три матча подряд. Но у нас команда практически с нуля создавалась: из прошлогоднего состава четыре человека осталось, легионеры разъехались. Надеюсь, потихоньку сыграемся, начнём побеждать и задачу решим.

— У вас даже легионеры из Южной Америки есть.

— Да. Команда поздно собиралась, с конца января. Пока с финансами была неопределённость, грузинских футболистов, которых хотели, разобрали другие клубы. Пришлось приглашать легионеров из Бразилии, Аргентины. Я ничего не имею против иностранцев, но когда большинство игроков местные, работать легче. Легионерами нужно точечно усиливать конкретные позиции.

Михаил Ашветия в ФК «Самтредиа» Фото: ФК «Самтредиа»

— Лимит в лиге есть?

— Новых иностранцев можно до семи человек пригласить, но в сумме их должно быть не больше 10. В высшем дивизионе лимит такой же, но за деньги можно заявить пятерых легионеров дополнительно.

Какой мэр Тбилиси получился из Каладзе и президент Грузии — из Кавелашвили

— Самтредиа — маленький городок. Там и играете?

— Базируемся и тренируемся в Тбилиси, а играем в Самтредиа. В 2016 году наш клуб даже чемпионом Грузии становился. Люди в регионах любят футбол — всё-таки развлечений у них не так много, как в столицах. При населении в 25 тысяч на футбол по 3000 человек собирается — из города, окрестных деревень. В таких местах часто рождаются таланты. Каха Каладзе — из Самтредиа, а каких вершин достиг!

— Памятника или улицы имени Кахабера Карловича в городе нет?

— Памятника нет, а изображения, граффити на улицах есть. Его здесь очень любят. Благодаря Кахе мир узнал Самтредиа. Его пример вдохновляет детей идти в футбол. По инициативе Каладзе в городе открылась академия. И, конечно, успехи Хвичи Кварацхелии очень молодёжь мотивируют. Из десятка пацанов сегодня, наверное, семь хотят играть в футбол. Для Грузии это очень хорошо.

— В Грузии президент и мэр столицы — футболисты. О чём это говорит?

— Сейчас в политике много спортсменов. Каладзе хотел стать политиком и стал им. Каха с молодости был целеустремлённым человеком, лидером. Потому и достиг многого на своём посту, стал одним из самых известных и уважаемых людей в Грузии. Тбилиси при мэре Каладзе год от года становится красивее.

Каха Каладзе Фото: Getty Images/РИА Новости

— А Кавелашвили?

— Он тоже в политике давно. Я много лет знаю Михаила и желаю ему успехов. А оценку его политической деятельности даст история.

— Но это же уникальная ситуация, когда страну и столицу возглавляют футболисты?

— Наверное, нет больше такой страны. Грузия первой стала. Каладзе ещё и партию «Грузинская мечта» возглавляет. Спортсмены тоже умеют управлять. Футболист, не футболист — неважно. Если человек целеустремлённый и любит свою страну, почему не послужить ей политиком?

— Вы поиграли за сборную с обоими. Можете к ним сегодня напрямую обратиться с какой-то просьбой или просто написать, позвонить?

— Конечно, и с Кахой, и с Кавелашвили у меня очень хорошие отношения. Встречаемся на играх ветеранов. Могу хоть сейчас набрать, поговорить. Но только о футболе. Политики я боюсь, ха-ха. Это не моё дело. Сейчас все в мире думают, что разбираются в политике, а я смотрю на них и думаю: ничего вы не знаете. Политикам тоже непросто. Когда ты известный спортсмен, тебя все любят и уважают. Приходишь в политику — отношение меняется, оппозиция критикует. Моё мнение: политик должен быть честным, верить в свой народ и делать то, что хотят люди.

Почему грузинские футболисты не едут в РПЛ и реален ли матч Россия — Грузия

— В Кутаиси мне рассказывали, что более-менее в городе зарабатывают только таксисты. Так и есть?

— Живём потихоньку. Сейчас точно получше, чем раньше было. Если работа есть, семью можно кормить. При Советском Союзе в Кутаиси и окрестностях много заводов функционировало. После развала СССР тяжело стало. Грузия — молодая страна, всего 30 лет независимости. Много было тяжёлых ситуаций, войны. Последние 15 лет, слава богу, у нас спокойно. Когда мир, можно развиваться. Надеюсь, будет только лучше. У нас же четыре туристических сезона в год!

— После открытия авиасообщения между Россией и Грузией русская речь в Кутаиси чаще слышится?

— Конечно. Летом в Тбилиси, Батуми, а зимой — на горнолыжные курорты приезжает много русских, украинцев, армян, азербайджанцев, казахстанцев, и мы всем рады. У нас гостеприимный народ. Нашей стране без туристов тяжело прожить. Поэтому правительство правильно делает, что не обращает внимания на всякую чушь и идёт навстречу людям. Простые люди не виноваты в войнах. Если народы будут между собой общаться, будет мир во всём мире.

— По ощущениям, отношения между Грузией и Россией постепенно налаживаются?

— У обычных людей никогда не было проблем между собой. Всё политика. В 2008 году было напряжение, но русские всё равно к нам приезжали. Я в России спокойно гулял по улицам — слова плохого не слышал. Очень плохо, когда напряжение умышленно создают. Мы соседи и должны жить в мире. Куда денешься? В Америку же не переселишь всех грузин. Нужно налаживать отношения с соседями — и с русскими, и с турками, армянами, азербайджанцами. Сама по себе Грузия очень многонациональна. Надо со всеми хорошо жить. И наше государство иногда ошибается, и российское. Нужно говорить, говорить, говорить. Если не разговаривать, всегда конфликты будут. Очень жаль, что сейчас такая ситуация между Россией и Украиной. Не хочу сказать — один народ. Но это очень близкие народы. Больно видеть то, что происходит. До сих пор не понимаю, почему так случилось. Не хочу говорить, кто прав, а кто нет. Все ответы даст история. Но это нужно остановить.

Михаил Ашветия Фото: ФК «Самтредиа»

— Реально сегодня организовать матч Россия — Грузия?

— Мы, может, и хотели бы этого, да политика не разрешает. Очень плохо, что она проникла в спорт. Если сейчас организовать матч с Россией, половина Грузии обозлится на его участников. Политика везде. Во всём мире сумасшествие творится. Надеюсь, скоро наступит мир и люди перестанут погибать.

— Только из-за политики в РПЛ осталось так мало грузин — Гагнидзе да Табидзе?

— Мамука Джугели [самый известный грузинский футбольный агент] переключился с российского рынка на европейский — и вот результат. Шучу, конечно. А если серьёзно, семьи не отпускают сыновей играть в Россию. Сейчас в Европу стало легко уехать — даже виз не надо. Клубы покупают ребят уже в 17-18 лет. И этот поток только увеличивается. Каждый год из академии тбилисского «Динамо» по четыре-пять футболистов переходят в хорошие клубы. Может, второго Хвичи не будет, но качественная подпитка сборной обеспечена.

А вы знали, что у Хвичи Кварацхелии есть брат-футболист?

— Будучи в Грузии, удивился, как много детей на улице возится с мячами.

— Когда Кварацхелия в «Наполи» перешёл, на 60% больше детей стало приходить в футбол. До этого регби было на первом месте в Грузии по популярности. Ничего против него не имею, но футбол всегда был видом спорта номер один у нас. Сейчас он вернулся на своё законное место. Да, чемпионат Грузии не очень сильный, но зато у нас хорошая сборная. В такой стране, как наша, так должно быть всегда. Уже в 17-18 лет таланты уезжают в Европу. И в сборной сейчас сильное поколение: Кварацхелия, Мамардашвили, Чакветадзе, Давиташвили. Билеты на сборную разлетаются за полчаса-час! Поэтому в Тбилиси решили строить новый стадион, на 70 тысяч. Через три года должен быть готов.

— Последние успехи сборной Грузии — закономерность или всё-таки стечение обстоятельств, что крутое поколение собралось?

— Программа, которую приняли мои друзья Кобиашвили и Муджири (президент и генеральный директор Федерации футбола Грузии. — Прим. «Чемпионата»), приносит свои плоды. Кобиашвили и футболистом был классным, мы же вместе в «Алании» играли, и человек очень порядочный. Много делает для грузинского футбола. Государство помогает, строит поля. Это правильно. В 1990-е очень много талантливой молодёжи закончило с футболом из-за того, что условий для занятий спортом не было. Сегодня они есть. А эту сборную начал строить ещё Владимир Вайсс. С ним Грузия могла ещё раньше отобраться на чемпионат Европы. К сожалению, без зрителей и Хвичи Кварацхелии мы уступили в ковид дома македонцам. При Саньоле развитие продолжилось, а что было дальше, все видели. В Грузии выход из группы на Евро праздновали так, будто стали чемпионами!

— Что дал сборной Грузии француз Саньоль?

— Прежде всего поменял менталитет футболистов. Они поверили, что могут победить Испанию, Португалию. Без этого не удалось бы выйти из группы на Евро. Когда в сборную Грузии назначили голландца Боскампа, с дисциплиной большие проблемы были. Футболисты опаздывали на тренировки, Джанашия вообще до команды не доехал.

— Как так?

— Звонят в «Локо», отвечают: улетел в Грузию. Два дня до игры — его нет. Боскамп в шоке: «Бардак!» У Саньоля до сборной не было серьёзного тренерского опыта, но футболистом он был большим. Кобиашвили в него поверил и не ошибся. Но, повторюсь, Вайсс тоже внёс вклад в становление команды. Владимира у вас должны помнить — столько лет в России работал. Он словак, по менталитету близок к Советскому Союзу, России, Грузии. Грузины сами по себе гордые, с нами непросто, все 20 человек в команде хотят играть. Тут особенно важно найти подход. Вайссу это удавалось.

— С кем из звёзд прошлого сравнили бы Хвичу Кварацхелию?

— Месхи я не помню, а в 1980-е годы много звёзд у нас было: Кипиани, Гуцаев, Шенгелия, Дараселия. По старым записям, которые видел, сравнил бы Хвичу с Кипиани. Надеюсь, никто не обидится, но, думаю, если Кварацхелия будет так же продолжать, станет первым футболистом Грузии. В Италии он сразу стал чемпионом и сейчас попал в очень хорошие руки — к тренеру, который его ценит. Я философию Луиса Энрике очень уважаю. Он знает, что Хвича — основная фигура в команде. И Кварацхелия это доказывает. На мой взгляд, в матче с «Арсеналом» он был лучшим на поле — и в атаке качественно делал свою работу, и в обороне команде много помогал. Раньше у него это минус был. Спаллетти в «Наполи» его исправил. А ещё он заметно подтянул левую ногу и теперь может одинаково эффективно атаковать с обоих флангов. Сегодня в его арсенале намного больше оружия. В Грузии всегда было много хороших футболистов. Про Георгия Кинкладзе, наверное, слышали?

— Конечно.

— Один из лучших футболистов, но вот в Англии у него пошло. Наверное, ему и самому чуть-чуть не хватило трудолюбия. Ему бы немного больше профессионализма — надеюсь, Георгий не обидится — мог бы очень большую карьеру сделать. Я маленьким ребёнком специально приезжал из Кутаиси в Тбилиси, чтобы полюбоваться на игру Кинкладзе. Потом мы вместе в «Рубине» немного поиграли, сдружились. Для меня он был и остался большим футболистом, однако по карьере мог добиться намного большего.

— Хвича правильно поступив, переехав из Италии во Францию?

— Абсолютно правильно. Конте — большой тренер, заточенный на результат, и теперь в «Наполи» это доказывает. Но у Хвичи в последнее время он не очень шли дела в Италии. Испанский футбол ему больше подходит. А Луис Энрике — испанец и играет по-испански. Как Гвардиола, как Артета. Энрике сам в интервью говорил, что ещё до перехода Хвичи в «Наполи» наблюдал за ним. В играх сборных Кварацхелия ему приглянулся. И когда появилась возможность забрать его в «ПСЖ», Энрике сделал всё для этого. Обратите внимание: он почти никогда не меняет Хвичу — настолько ему доверяет. Фактически вокруг Кварацхелии Энрике строит команду.

Хвича Кварацхелия Фото: Franco Arland/Getty Images

— Вы с Хвичей знакомы?

— Не особо, он намного младше меня. Я дружу с отцом и агентом Хвичи. В том, что Кварацхелия попал в «Наполи», а потом — в «ПСЖ», большая заслуга Мамуки. Он привёз Кварацхелию неизвестным пацаном в Россию. Мог ещё тогда за границу отправить, но посчитал, что ему будет полезнее с Юрием Сёминым поработать. В Казани тоже Хвича хорошо играл. А потом случилось то, что случилось. Он вернулся в Батуми и оттуда перешёл в «Наполи».

— Мамука стал для него крёстным отцом?

— Так и есть. С его отцом Мамука был в хороших отношениях. У Хвичи есть ещё младший брат. Неплохой пацан, в «Динамо» Тбилиси играет. Думаю, он тоже хорошим футболистом будет. У них спортивная семья: папа в тбилисском «Динамо», в Зугдиди, Азербайджане играл. Крепким, техничным мужиком был.

— Кого сейчас Мамука продвигает, кроме Хвичи?

— Есть такая команда — «Колхети» из Поти, в высшем дивизионе выступает. Мой друг Кахабер Цхетиани тренирует. Развивают молодых игроков. Мамука и сегодня приносит много пользы грузинскому футболу.

Михаил Ашветия и Коло Туре Фото: Ian Walton/Getty Images

Семь команд Ашветии в России — почему так много?

Ашветия в России



«Алания» — 1997, 2000, 2002-2003

«Локомотив» — 2003-2005

«Ростов» — 2005

«Рубин» — 2007

«Анжи» — 2008

«Динамо» Барнаул — 2009

«Нижний Новгород» — 2009

🥇 Чемпион России — 2004

🏆 Обладатель Суперкубка России — 2005

— За бывшими клубами в России следите?

— Конечно. И за «Рубином», и за «Локомотивом». «Алания» — моя первая российская команда. Больно за неё. Я пять лет там отыграл — очень переживаю за клуб. В Осетии футбол безумно любят. Без него Владикавказ не может. Там Грузия почти, всего 200 км до Тбилиси. Но в «Алании» всегда так: то хорошо, то денег нет. Стадион никак не достроят. Тем не менее у меня остались только добрые воспоминания об этой команде. Столько грузинских футболистов через клуб прошло! Надеюсь, что они не вылетят из Первой лиги. Недавно слушал интервью Гогниева: человек чуть не плакал — так переживает за команду! В футболе сегодня, что бы ты ни делал, без финансов тяжело. Одной молодёжью сложно добиться результата.

У «Рубина», смотрю, дела неплохо идут, тренер хороший. «Локомотив» вроде собирался бороться за чемпионство, но сейчас шансов мало. Как понимаю, «Зенит» и «Краснодар» борются.

— Точно.

— «Зенит» — очень хорошая команда. Много южноамериканских легионеров. Очень жаль, что они не участвуют в еврокубках! Для всего российского футбола это тяжело.

— Этот «Зенит» достойно выступил бы в Лиге чемпионов?

— Конечно, почему нет! Выигрывали же ЦСКА и «Зенит» Кубок УЕФА. Сейчас и не такие команды выходят в плей-офф Лиги чемпионов. У «Зенита» с финансами порядок, столько сильных легионеров. А если всё нормализуется, будет приезжать ещё больше, как раньше. Надеюсь, мир настанет, российские команды вернутся в еврокубки, и всё будет хорошо.

Михаил Ашветия Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

— С Сёминым давно общались?

— Два года назад виделись в Тбилиси на игре сборной Грузии. Передаю Юрию Павловичу привет. Очень хороший человек, и для меня, и для других грузинских футболистов много сделал. В успехах Кварацхелия и Сёмина заслуга есть.

— Смог бы Палыч в 77 вернуться в большой футбол?

— Он уже столько лет не работает… Наверное, сам не хочет. Может, просто наслаждается жизнью. Конечно, он мог бы ещё поработать. Что такое возраст? Раньери сколько лет?

— 73.

— А что творит! Из 22 матчей 15 выиграл, может в Лигу чемпионов «Рому» вывести. Луческу под 80, а до сих пор тренирует. Если силы есть, почему нет? Но в России сейчас очень много тренеров-иностранцев. Во всём мире так. В любом случае такие люди, как Сёмин, должны работать в футболе. Своих в первую очередь нужно уважать.

— А вы когда когда последний раз были в России?

— С 2013-го не был. Надеюсь в ближайшее время приехать — в гости или поработать, всякое может быть.

— С товарищами по «Локо» поддерживаете отношения?

— Общался с Пименовым, Сенниковым. У меня хорошие отношения были со всеми, но на расстоянии поддерживать связь тяжело. Через «Чемпионат» передаю всем привет!

— Куда пропал Асатиани?

— Живёт в Кутаиси. От футбола отошёл. Занимается бизнесом. Кайфует, ха-ха.

— У вас было семь команд в России. Так прикипели к стране?

— Так получилось. Плохо, когда очень часто меняешь команды. В «Алании» деньги то были, то нет. Я приезжал, уезжал, возвращался. Самый яркий период в «Локомотиве» был. Первый сезон я там хороший выдал, но потом получил две травмы подряд и почти год не играл.

Михаил Ашветия Фото: Adam Davy/Getty Images

— Как угораздило?

— Сотрясение мозга получил в кубковом матче в Новороссийске. Как это случилось — до сих пор не помню. После рассказали, что на голову два человека упало. А потом «Локомотив» накрыла эпидемия травм, и перед игрой с «Ротором» команда осталась без нападающих. Я раньше времени начал тренироваться. Вышел на поле, сделал подкат и сломал пятую плюсневую кость. Никогда раньше такого не было, а тут две травмы подряд.

— Как возвращались?

— Тяжело. В такой команде, как «Локомотив», если на год выпал, сложно вернуться в основу. А тут ещё и Сёмин в сборную ушёл. Смена тренера тоже на мне сказалась.

Поэтому и перешёл в «Ростов», а потом — в «Рубин», но в полной мере себя не реализовал. Травмы повлияли на организм. Появился лишний вес, тяжело было сбрасывать. Диеты не помогали. В свой вес вернуться так и не смог. Наверное, я и сам где-то недоработал до конца.

— Вы поиграли в столицах Северной Осетии, Татарстана, Дагестана и всей России, заезжали в Сибирь и Нижний. Где чувствовали себя комфортнее всего?

— В Осетии как дома себя чувствовал — Кавказ же. Очень понравился Барнаул — красивейшие места повидал в Сибири. Но комфортнее всего было в «Локомотиве». В «Рубине» у Курбана Бердыева тоже неплохо начинал: четыре матча отыграл, а на предыгровой тренировке перед «Локомотивом» порвал заднюю мышцу бедра. Представляете, как обидно было?

— Вас тоже Мамука опекал?

— Мамука помогал. Но при переходе в «Локо» Игнатьев большую роль сыграл. Когда я был в «Алании», Борис Петрович числился консультантом у Бахвы Тедеева. Он и посоветовал своему товарищу Сёмину обратить на меня внимание. Была ещё одна ситуация. В конце сезона-2002 мы играли с «Локомотивом» во Владикавказе. Если бы «Алания» победила, ЦСКА, скорее всего, чемпионом стал бы. Сыграли 1:1, я очень хороший гол забил Овчинникову. Наверное, Юрий Палыч оценил. В «Локо» тогда уже были грузины — Заза Джанашия, Деметрадзе. Наверное, всё это в комплексе сказалось. «Локомотив» сразу выкупил меня у «Копенгагена» (в «Алании» я играл по аренде). Надеюсь, маленький вклад в успехи «Локо» я тоже внёс. Когда первый раз попали в группу Лиги чемпионов, большой праздник был! Это была моя команда — приятно вспомнить.

Дубль «Шахтёру», «убийство» в Монако и чемпионский банкет в Ярославле

— Голы «Шахтёру» в квалификации ЛЧ — самые ценные в карьере?

— Конечно, они и для клуба тогда были самые важные.

— Первый гол вышел курьёзным — у Бузникина удар не получился.

— Да, но я-то не остановился! Нападающий всё время должен быть нацелен на ворота. Он бил по воротам, а я замкнул. Курьёзный? Все голы хорошие! Второй после навеса Лоськова с углового забил. Сами знаете, какие Дима передачи делал. В первой половине сезона-2003 я в «Алании» играл не на своей позиции — «десяткой». Голов вообще не забивал. А в «Локо» за полгода 11-12 настрелял.

Михаил Ашветия и Фабио Каннаваро Фото: Виталий Белоусов, Игорь Уткин/ТАСС

— Победу над «Шахтёром» мощно отмечали?

— Конечно, отмечали. Поехали в ресторан. Но много пить нельзя было — через четыре дня следующий матч. Самое главное — выиграли, а отметить всегда успеется, ха-ха. Это сейчас в Лигу чемпионов легко попасть, а тогда очень тяжело было. Грандиозного успеха добились! Сёмин классную команду создал, в атакующий футбол играли. И исполнители подобрались отличные: Измайлов, Бузникин, Хохлов, Овчинников, Асатиани позже присоединился. Иностранцы приезжали сильные.

— Премии за «Шахтёр» царские были?

— Приличные, но цифры не вспомню. Знаю, что в перерыве при счёте 2:0 в раздевалку «Шахтёра» зашёл Ахметов, президент клуба, и сказал: «Даю по $ 100 тыс. за выход. Каждому». По тем временам очень большие деньги. Заруба Россия — Украина всегда была! И они потом один мяч отыграли. Но Игнашевич в конце забил пенальти, и дальше прошёл «Локо». Считаю, что заслуженно.

— Откуда такие подробности из чужой раздевалки?

— От самих футболистов. Тогда же все дружили друг с другом — легко узнать было.

— 3:0 с «Интером» — самый удивительный результат?

— 3:0 случайно не побеждают. Мы и в Милане им не уступили — 1:1 сыграли. Тяжелее всего с «Арсеналом» пришлось. В Лондоне мы из штрафной редко выходили, ха-ха! У них Анри, Кэмпбелл — все звёзды. А против «Интера» моменты и у них, и у нас были. Мы открыли счёт, потом я второй забил, а третий — Хохлов.

— У «Интера» в защите Каннаваро с Матерацци играли — будущие чемпионы мира.

— Да-да! Мы сами не ожидали, что крупно выиграем. Но у нас команда была как единый кулак. Юрий Палыч умел объединить коллектив. Тот «Локомотив» — заслуга Сёмина и Филатова.

Михаил Ашветия и Марко Матерацци Фото: Eddy Lemaistre/Getty Images

— С «Монако» в 1/8 финала дико обидно получилось?

— В Черкизове я в первом тайме не забил два 100-процентных момента, и в перерыве Сёмин меня заменил. Думаю, напрасно. Я же сам эти моменты создал — мог ещё дать шанс. После «Монако» у меня пошла плохая полоса — долго не мог отличиться. Психологически тяжело было. Так-то по игре мы должны были «Монако» 3:0 побеждать. При 2:0 Морьентес после штрафного головой удачно пробил. А там нас просто засудили! Пенальти назначили, Лоськова удалили, гол из офсайда засчитали. Скандал был жуткий! Судью на год отстранили от футбола. Считаю, что тот «Локомотив» мог и «Реал» обыграть!

— 2004 год — самый противоречивый в карьере?

— Да уж. Вышли из группы Лиги чемпионов, выиграли Суперкубок страны и чемпионат России, но я концовку сезона пропустил из-за травмы.

— На чемпионском банкете хоть побывали?

— Естественно. После матча с «Шинником» прямо в Ярославле сняли ресторан. Хорошая гулянка была. Когда становишься чемпионом, сразу надо отмечать, пока эйфория не прошла. Все тогда напились, честно говоря, ха-ха! В Москву на следующий день поехали.

— Как вам жилось в Москве?

— Хорошо. В то время в Москве много грузин жило. Чувствовал себя как дома.

— У Джанашии постоянно приключения в Москве происходили. А у вас?

— Если человек ищет приключений, обязательно их найдёт. Заза приехал в Москву из Грузии. Молодой, родственники, деньги, друзья, туда-сюда — всё это мешает. Джанашия мог бы ещё большего добиться, если бы не травмы, лишний вес и неспортивные истории. Хороший нападающий был.

— Кто в том «Локо» был самый одарённый? Измайлов?

— Измайлов. Марат мог обыграть полкоманды. По таланту один из лучших футболистов поколения. Сейчас таких вингеров не хватает, способных на дриблинге пройти двух-трёх защитников. Кварацхелия — тоже такой. Сегодня в футболе — тактика, тактика, тактика. Очень мало осталось индивидуальностей — таких, как Измайлов, Бузникин, Кварацхелия или Ямаль. Футбол изменился.

— Про Марата говорили: себе на уме. Он и в коллективе отстранённо держался?

— Кто такое говорит? Я его другим знаю: нормальный пацан. Мы с Малхазом с ним дружили. Да, тихий парень, но от команды не отделялся. Может, с журналистами он и был неразговорчивым, а с нами нормально общался.

Игроки «Локомотива» с трофеем Фото: fclm.ru

— Кто был большим молчуном — Измайлов или Игнашевич?

— Оба. Игнашевич много не разговаривал, но был лидером команды, хорошим защитником. Самым заводным у нас был Евсеев.

— Вы с Асатиани больше держались?

— Когда два грузина осталось — да. Однако отношения со всеми хорошие были. Тогда же постоянно на базе сидели. Это плохо для футболистов.

— Почему?

— Всё время думать о футболе тоже вредно. Нужно профессионалом быть, самому себя готовить. Зачем закрываться?

— Легенда «Локо» Юрий Дроздов нам много историй про эти карантины и побеги с базы рассказывал.

— Ветераны рассказывали, как на сборах в Леселидзе по три месяца сидели. Как тут с ума не сойти?! Естественно, и гуляли, и пили. А тренеры за ними бегали, ха-ха. Сейчас другое время.

— Газзаев в гневе страшен был?

— Когда я в 1997-м переходил в «Аланию», слышал о нём — тренер-диктатор. Очень авторитетный, целеустремлённый человек. За полгода у него я большой опыт приобрёл, пять голов в чемпионате забил, один — в Кубке УЕФА. Об этом периоде тоже только хорошие воспоминания остались.

— Каким запомнился Бердыев?

— То же самое. На работе максимально строгий, а после футбола, на улице — обычный человек. Недавно увидел, что на стадионе в Казани сектору присвоили имя Бердыева. Он заслужил это. Бердыев очень много сделал для «Рубина», два раза подряд сделал команду чемпионом России. Его результаты в Казани тяжело будет кому-то повторить.

— В 2006-м можно было представить, что он выиграет два чемпионата России, одолеет «Барсу» на её поле?

— В такое никто не верил, может быть, и он сам. Эти успехи — результат кропотливого труда. Случайно ничего не бывает. К сожалению, травмы не позволили мне в «Рубине» раскрыться.

— Была возможность из «Локо» уехать за рубеж?

— После шести месяцев в «Локо» «Малага» хотела меня. Клуб не отпустил, да я и сам никуда не рвался. Чувствовал, что нашёл свою команду. Впереди был плей-офф Лиги чемпионов. За границей я всё-таки поиграл: в 2002 году «Копенгаген» заплатил за меня $ 1 млн кутаисскому «Торпедо». Но там, к сожалению, не получилось.

— Почему?

— Меня приглашал один тренер, а за две недели до сезона пришёл другой. Он мне шанса не дал. Думаю, я бы там мог себя проявить.

— Заплатили миллион и не дали шанса?

— Там такая ситуация сложилась: они должны были продать «Баварии» форварда из ЮАР — Зума. В последний момент трансфер сорвался. Парень там три года играл, звездой «Копенгагена» был. А я пять матчей провёл и сам попросил у руководства отпустить меня: «Хочу играть». Они меня отпустили в аренду в «Аланию», а оттуда уже «Локо» меня выкупил. Забавно получилось, когда мы с «Копенгагеном» на сборах в Марбелье встретились. К тому времени я уже «Шахтёру» два положил, «Интеру» забил. Я так гордо подошёл к ним: «Вот видите, зря не давали играть». А они: «Да-да, не надо было тебя отпускать!»

— А в Германии, в «Карл Цейсс», почему не задержались?

— Уже возраст был. А Омари Тетрадзе только начинал тренерскую работу. Попросил: «Помоги». Я и поехал в Махачкалу. Этот человек много для меня сделал — я не мог отказать.

— Вы своей карьерой довольны?

— Процентов на 50 я всего отыграл. В Грузии за три с половиной сезона, к 21 году, забил 120 голов. В России тоже мог столько же забить. Однако в жизни не всегда всё складывается так, как мы хотим. В «Локомотив» я попал в лучшем возрасте — 24-25 лет. Но травмы, травмы… А забивать-то я умел — это дар от бога.