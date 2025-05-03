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Расписание спортивных матчей 4 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: чемпионская гонка в РПЛ, Кубок Стэнли, плей-офф НБА и бой Канело
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 4 мая: матчи «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Реала» — в футболе, ВХЛ, теннис и финал юношеского ЧМ по хоккею. Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Интер» неудачную серию?

На этой неделе «Интер Майами» упустил возможность побороться за победу в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Американская команда проиграла по сумме двух матчей «Ванкуверу» (0:2 и 1:3) на стадии полуфинала. Между этими встречами «Интер» не справился дома с «Далласом» (3:4), так что его серия поражений насчитывает уже четыре игры. В прошлом сезоне клуб из Майами разгромил «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2) на своём стадионе. Как будет на этот раз?

Статистика МЛС
Болельщики очень недовольны Месси:
«К чёрту этого плаксу Месси». Фанаты «Интер Майами» обрушились с критикой на аргентинца

🏀 2:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, седьмой матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич или Леонард — кто пройдёт во второй раунд?

Решающая встреча за проход в четвертьфинал, где уже давным-давно заждалась соперника «Оклахома». Никола Йокич и его «Денвер» имеют весомое преимущество в противостоянии — домашний паркет. «Лос-Анджелес Клипперс» удалось выиграть лишь один матч из трёх в этой серии на арене соперника. Правда, Леонард, Харден и Зубац не намерены сдаваться. Встреча должна получиться великолепной по всем показателям.

Статистика плей-офф НБА
Легенда ушла!
Он бы и СССР развалил, если б захотел. Но выбрал НБА и устроил там полную перезагрузку
Он бы и СССР развалил, если б захотел. Но выбрал НБА и устроил там полную перезагрузку

🏒🥇 3:00: Канада — Швеция, юношеский ЧМ-2025, финал

U18 ЧМ-2025 . Финал
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Канада U18
Не начался
Швеция U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли шведы совершить ещё одну сенсацию?

ЮЧМ уже удивил тем, что сборная Швеции выбила одного из главных фаворитов и хозяев турнира — команду США. Теперь «Тре Крунур» предстоит сразиться с другим фаворитом — Канадой. «Кленовые» за весь розыгрыш пропустили меньше шайб, чем США — за групповой турнир, поэтому просто шведам не будет. Но это хорошая возможность для них хоть немного порадовать болельщиков за регулярные неудачи основной сборной. Получится ли?

Турнирная таблица ЧМ-2025 U18
Как шведы разобрались с США?
Сборная США U18 проиграла Швеции в полуфинале домашнего юношеского ЧМ по хоккею

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, седьмой матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто пройдёт дальше в скрытом финале Западной конференции?

Эта серия, кажется, оправдала ожидания каждого болельщика. Многие ещё до старта первого матча окрестили противостояние скрытым финалом Запада, и пока всё к этому и идёт. «Колорадо» героически отыгрался с 1-2 и 2-3 в серии, и теперь Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин попытаются выбить Евгения Дадонова и Джейсона Робертсона. Просто им, однако, не будет. В седьмой встрече каждый может одержать победу. Кто именно — непонятно, но что можно сказать точно — игра будет жаркой.

Статистика плей-офф НХЛ
Как команда Ничушкина увела серию в седьмой матч?
Что это вообще было? «Даллас» забил в свои ворота и проиграл безумный матч в плей-офф НХЛ
Видео
Что это вообще было? «Даллас» забил в свои ворота и проиграл безумный матч в плей-офф НХЛ

🥊 6:00*: Сауль Альварес (Мексика) — Уильям Скалл (Куба), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Уильям Скалл
04 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Уильям Скалл

Интрига: Канело снова станет абсолютным чемпионом мира?

Профессиональный бокс — противоречивая штука. Ещё совсем недавно Сауль Альварес отказывался от пояса IBF ради денежного боя, а теперь хочет вернуть себе этот титул, а заодно и снова стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Соперник — Уильям Скалл, крепкий кубинец с рекордом 23-0, но без больших побед в резюме. Может, Канело станет его первым звёздным скальпом? Шансов мало, однако Скалл может удивить.

Онлайн-трансляция турнира:
Fatal Fury: Канело готовится к Кроуфорду. Скалл испортит все планы суперзвезде? LIVE
Live
Fatal Fury: Канело готовится к Кроуфорду. Скалл испортит все планы суперзвезде? LIVE

🏒 13:00: «Торпедо-Горький» — «Динамо» СПб, плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: навяжет ли «Торпедо-Горький» борьбу фавориту розыгрыша?

«Динамо» СПб завершило регулярный чемпионат на втором месте и подходило к плей-офф в статусе едва ли не главного фаворита. Пока санкт-петербургская команда оправдывает ожидания. «Торпедо-Горький» же закончило регулярку на седьмой строчке, но в плей-офф показывает себя крайне достойно. Нижегородцы зацепились за серию, победив в третьем матче, и теперь станут неприятным препятствием для «Динамо». Для этого, однако, придётся забрать и четвёртую встречу.

Статистика плей-офф ВХЛ
Как нижегородцы вернулись в серию?
«Торпедо-Горький» в овертайме одолело «Динамо» СПб в третьем матче 1/2 финала плей-офф ВХЛ

⚽️ 14:00: «Факел» — «Спартак», РПЛ, 27-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Спартак» с худшим клубом лиги?

На прошлой неделе «Спартак» проиграл в дерби ЦСКА (1:2) и окончательно выпал из чемпионской гонки. Конечно, красно-белые сохраняют математические шансы на титул, но для этого должно сойтись слишком много факторов. Сейчас столичная команда борется за место в топ-3. «Факел», в свою очередь, почти наверняка покинет элитный дивизион российского футбола. Худшая команда лиги забила весной всего лишь один мяч. Удастся ли хозяевам навязать борьбу сопернику при поддержке заполненного стадиона?

Статистика РПЛ
Почему перестал забивать Угальде?
Топ-форварды РПЛ почти не забивают весной. Что за массовое помутнение?
Топ-форварды РПЛ почти не забивают весной. Что за массовое помутнение?

⚽️ 15:00: «Реал» Мадрид — «Сельта», Примера, 34-й тур

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли «Реал» чемпионскую интригу в Примере?

Концовка сезона складывается для «Реала» достаточно тяжело. Во-первых, команда вылетела из Лиги чемпионов. Во-вторых, уступила в финале Кубка Испании. Большой вопрос, сможет ли «Реал» отыграть у «Барсы» отставание в четыре очка в Примере. Лидер чемпионата днём ранее встретится с худшим клубом лиги. Мадридской команде ни в коем случае нельзя терять очков в матче с «Сельтой», иначе можно забыть о чемпионстве.

Статистика Примеры
Родриго уйдёт из «Реала» летом?
Три английских гранда могут купить Родриго у «Реала» летом — Mundo Deportivo

⚽️ 16:30: «Ахмат» — ЦСКА, РПЛ, 27-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли ЦСКА успешную серию в Грозном?

ЦСКА прилично смотрится на весеннем отрезке. Команда Марко Николича прыгнула с шестого места на третье. А в прошлом туре обыграла в дерби «Спартак» (2:1). Правда, на этой неделе армейцы неудачно провели гостевой матч с «Зенитом» (0:2) в Кубке России и впервые проиграли в 2025 году. «Ахмат» поднялся в зону стыков, однако одержал всего лишь одну победу в пяти предыдущих встречах. До спасительной зоны — всего одно очко. ЦСКА три раза подряд побеждал в Грозном.

Статистика РПЛ
Неудачный трансфер легионера?
Алеррандро может покинуть ЦСКА летом, форвард интересен «Интернасьоналу» — Коллар

🎾🏆 16:30*: Сорана Кырстя (Румыния)/Анна Калинская (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия)

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид — парный разряд (ж). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

Интрига: кто из россиянок завоюет престижный титул на «тысячнике» в Мадриде?

Российские теннисисты несколько дней назад выбыли из одиночных сеток на «тысячнике» в Мадриде. Последними были Мирра Андреева и Даниил Медведев. Тем не менее до финала этого престижного соревнования, но в парном разряде, добрались сразу две представительницы России — Анна Калинская и Вероника Кудерметова. Причём поскольку они играют в разных дуэтах, то кто-то из них станет чемпионкой. На счету Вероники на данный момент восемь парных титулов, и самым значимым из них является Итоговый чемпионат WTA — 2022. Анна пока побеждала в паре трижды, в том числе и на «пятисотнике» в Санкт-Петербурге-2022.

Мадрид-2025. Парный разряд. Женщины. Турнирная сетка
Вероника мечтает сыграть в паре с Полиной:
«Как поднимемся в рейтинге — увидите наш дуэт». Кудерметова — о дерби с сестрой в Мадриде
Эксклюзив
«Как поднимемся в рейтинге — увидите наш дуэт». Кудерметова — о дерби с сестрой в Мадриде

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выбьет ли «Трактор» бело-голубых из Кубка Гагарина в четырёх матчах?

Челябинцы продолжают мощную поступь к первому трофею в КХЛ. Казалось, что «Динамо» всё-таки заберёт первый домашний матч, и игра даже ушла в овертайм, но гол Максима Шабанова похоронил надежды москвичей. Теперь они проигрывают со счётом 0-3 в серии и находятся на краю пропасти. А «Трактор», видимо, настроен забрать серию в четырёх встречах. Воспротивится ли этому «Динамо»?

Статистика плей-офф КХЛ
Третья встреча выдалась абсолютно безумной:
«Динамо» на краю пропасти! «Трактор» готов забрать серию в четырёх матчах
«Динамо» на краю пропасти! «Трактор» готов забрать серию в четырёх матчах

⚽️ 18:30: «Челси» — «Ливерпуль», АПЛ, 35-й тур

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» обыграет чемпиона Англии?

Этот матч не имеет никакого турнирного значения для «Ливерпуля». Команда Арне Слота ещё неделю назад завоевала чемпионский титул, так что теперь может спокойно доигрывать сезон. А вот «Челси» продолжает рубиться за место в зоне Лиги чемпионов. АПЛ будет представлена пятью клубами в новом розыгрыше турнира. «Ливерпуль» уже точно попал в общий этап. Скорее всего, там окажется и «Арсенал». На оставшиеся три места претендуют пять клубов, так что «Челси» очень желательно набрать три очка. 1:1, 0:0, 2:2 — результаты трёх предыдущих матчей соперников в АПЛ на «Стэмфорд Бридж».

Статистика АПЛ
Кто из нападающих приедет в «Челси»?
«Челси» может купить Уоткинса вместо Осимхена, игрок оценивается в € 70 млн — FI

⚽️🏆 19:00: «Норильский никель» — «КПРФ», футзал, Кубок России, финал

Кубок России . Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Не начался
КПРФ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Норильского никеля» защитить титул?

«Норильский никель» — действующий обладатель Кубка России. В этом году норильчанам вновь удалось добраться до финала. Причём на пути к решающему матчу парни уверенно разгромили лучшую команду сезона «Ухту». За титул «Норильскому никелю» придётся биться с «КПРФ». По ходу сезона команды встречались четыре раза: две победы на счету норильчан и две — у москвичей. Так что команде из Норильска явно нужно будет попотеть, чтобы защитить титул.

Турнирная таблица Кубка России
«Норильский никель» сотворил сенсацию в полуфинале:
Сенсация в полуфинале Кубка России по футзалу. Лидера сезона просто уничтожили!
Сенсация в полуфинале Кубка России по футзалу. Лидера сезона просто уничтожили!

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 27-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт «Зенит»?

На прошлой неделе «Зенит» потерял важные очки в гостевом матче с московским «Динамо (1:1). Из-за этого отставание от «Краснодара» увеличилось до четырёх очков. Клуб из Санкт-Петербурга выйдет на поле, зная результат встречи с участием «быков». Но «Зениту» в любом случае нужно обыгрывать дома скромный «Пари НН». У нижегородцев своя мотивация — нужно избежать зоны стыков. Однако набрать очки в Петербурге будет очень тяжело.

Статистика РПЛ
Как расписание тура влияет на результаты «Зенита» и «Краснодара»:
«Краснодару» удобно играть раньше «Зенита». Повлияет ли это на чемпионскую гонку?
«Краснодару» удобно играть раньше «Зенита». Повлияет ли это на чемпионскую гонку?

⚽️ 19:30: «Химки» — «Ростов», РПЛ, 27-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Статистика РПЛ

Интрига: отдалятся ли «Химки» от зоны стыков?

«Ростов» проводит концовку сезона, играя без напряжения. Речь о чемпионате России. Команда уже точно не вылетит из РПЛ, а подняться выше седьмого места («Ростов» пока занимает восьмое) почти нереально. С другой стороны, на этой неделе донской клуб прошёл «Локомотив» (2:1) в Кубке России и оказался в финале Пути регионов. «Химки» отчаянно бьются за то, чтобы избежать переходных матчей. Команда проиграла три встречи подряд, после чего набрала одно очко в матче с «Акроном» (2:2).

Согласны с мнением менеджера?
Генеральный директор «Химок» Брехов: мы нужны российскому футболу

🎾🏆 19:30*: Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5), Мадрид, мужчины, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3
         
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Интрига: завоюет ли Рууд первый титул на «Мастерсе»?

До финала «Мастерса» в Мадриде добрались два сеяных теннисиста — Каспер Рууд и Джек Дрейпер. В активе норвежца это третий финал «тысячника», и два предыдущих он проиграл — в Майами-2022 (Карлосу Алькарасу) и Монте-Карло-2024 (Стефаносу Циципасу), а вот британец в своем единственном до этого большом финале как раз победил — в Индиан-Уэллсе-2025. Теннисисты ранее друг с другом не встречались. Кому же покорится Мадрид-2025?

Мадрид-2025. Мужчины. Турнирная сетка
В марте в Калифорнии Дрейпер разобрался в финале с Хольгером Руне:
Обидчик Медведева проиграл матч за титул Индиан-Уэллса. Дрейпер — новый чемпион «Мастерса»
Обидчик Медведева проиграл матч за титул Индиан-Уэллса. Дрейпер — новый чемпион «Мастерса»

⚽️ 21:45: «Болонья» — «Ювентус», Серия А, 35-й тур

Италия — Серия А . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Статистика Серии А

Интрига: кто победит в битве претендентов на место в Лиге чемпионов?

В следующем сезоне Италия будет представлена в Лиге чемпионов не пятью командами, а четырьмя. Первые три места, скорее всего, займут, «Наполи», «Интер» и «Аталанта» (пока непонятно, в какой последовательности). За четвёртое ведут борьбу сразу пять клубов. «Ювентус» пока занимает четвёртую строчку в таблице, «Болонья» — пятое. Проигравший в предстоящем матче может значительно ухудшить положение. Две предыдущие встречи с участием соперников в Болонье завершились вничью (1:1 и 3:3).

Означает ли это, что Влахович покинет «Юве» летом?
Официально
«Ювентус» объявил о продлении контракта с польским нападающим Аркадиушем Миликом
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