Топ-события воскресенья: чемпионская гонка в РПЛ, Кубок Стэнли, плей-офф НБА и бой Канело

Яркое 4 мая: матчи «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Реала» — в футболе, ВХЛ, теннис и финал юношеского ЧМ по хоккею. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллз», МЛС

Интрига: прервёт ли «Интер» неудачную серию?

На этой неделе «Интер Майами» упустил возможность побороться за победу в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Американская команда проиграла по сумме двух матчей «Ванкуверу» (0:2 и 1:3) на стадии полуфинала. Между этими встречами «Интер» не справился дома с «Далласом» (3:4), так что его серия поражений насчитывает уже четыре игры. В прошлом сезоне клуб из Майами разгромил «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2) на своём стадионе. Как будет на этот раз?

🏀 2:30: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс», НБА, плей-офф, 1/8 финала, седьмой матч

Интрига: Йокич или Леонард — кто пройдёт во второй раунд?

Решающая встреча за проход в четвертьфинал, где уже давным-давно заждалась соперника «Оклахома». Никола Йокич и его «Денвер» имеют весомое преимущество в противостоянии — домашний паркет. «Лос-Анджелес Клипперс» удалось выиграть лишь один матч из трёх в этой серии на арене соперника. Правда, Леонард, Харден и Зубац не намерены сдаваться. Встреча должна получиться великолепной по всем показателям.

🏒🥇 3:00: Канада — Швеция, юношеский ЧМ-2025, финал

Интрига: смогут ли шведы совершить ещё одну сенсацию?

ЮЧМ уже удивил тем, что сборная Швеции выбила одного из главных фаворитов и хозяев турнира — команду США. Теперь «Тре Крунур» предстоит сразиться с другим фаворитом — Канадой. «Кленовые» за весь розыгрыш пропустили меньше шайб, чем США — за групповой турнир, поэтому просто шведам не будет. Но это хорошая возможность для них хоть немного порадовать болельщиков за регулярные неудачи основной сборной. Получится ли?

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🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, седьмой матч

Интрига: кто пройдёт дальше в скрытом финале Западной конференции?

Эта серия, кажется, оправдала ожидания каждого болельщика. Многие ещё до старта первого матча окрестили противостояние скрытым финалом Запада, и пока всё к этому и идёт. «Колорадо» героически отыгрался с 1-2 и 2-3 в серии, и теперь Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин попытаются выбить Евгения Дадонова и Джейсона Робертсона. Просто им, однако, не будет. В седьмой встрече каждый может одержать победу. Кто именно — непонятно, но что можно сказать точно — игра будет жаркой.

🥊 6:00*: Сауль Альварес (Мексика) — Уильям Скалл (Куба), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Канело снова станет абсолютным чемпионом мира?

Профессиональный бокс — противоречивая штука. Ещё совсем недавно Сауль Альварес отказывался от пояса IBF ради денежного боя, а теперь хочет вернуть себе этот титул, а заодно и снова стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Соперник — Уильям Скалл, крепкий кубинец с рекордом 23-0, но без больших побед в резюме. Может, Канело станет его первым звёздным скальпом? Шансов мало, однако Скалл может удивить.

🏒 13:00: «Торпедо-Горький» — «Динамо» СПб, плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: навяжет ли «Торпедо-Горький» борьбу фавориту розыгрыша?

«Динамо» СПб завершило регулярный чемпионат на втором месте и подходило к плей-офф в статусе едва ли не главного фаворита. Пока санкт-петербургская команда оправдывает ожидания. «Торпедо-Горький» же закончило регулярку на седьмой строчке, но в плей-офф показывает себя крайне достойно. Нижегородцы зацепились за серию, победив в третьем матче, и теперь станут неприятным препятствием для «Динамо». Для этого, однако, придётся забрать и четвёртую встречу.

⚽️ 14:00: «Факел» — «Спартак», РПЛ, 27-й тур

Интрига: справится ли «Спартак» с худшим клубом лиги?

На прошлой неделе «Спартак» проиграл в дерби ЦСКА (1:2) и окончательно выпал из чемпионской гонки. Конечно, красно-белые сохраняют математические шансы на титул, но для этого должно сойтись слишком много факторов. Сейчас столичная команда борется за место в топ-3. «Факел», в свою очередь, почти наверняка покинет элитный дивизион российского футбола. Худшая команда лиги забила весной всего лишь один мяч. Удастся ли хозяевам навязать борьбу сопернику при поддержке заполненного стадиона?

⚽️ 15:00: «Реал» Мадрид — «Сельта», Примера, 34-й тур

Интрига: сохранит ли «Реал» чемпионскую интригу в Примере?

Концовка сезона складывается для «Реала» достаточно тяжело. Во-первых, команда вылетела из Лиги чемпионов. Во-вторых, уступила в финале Кубка Испании. Большой вопрос, сможет ли «Реал» отыграть у «Барсы» отставание в четыре очка в Примере. Лидер чемпионата днём ранее встретится с худшим клубом лиги. Мадридской команде ни в коем случае нельзя терять очков в матче с «Сельтой», иначе можно забыть о чемпионстве.

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⚽️ 16:30: «Ахмат» — ЦСКА, РПЛ, 27-й тур

Интрига: продлит ли ЦСКА успешную серию в Грозном?

ЦСКА прилично смотрится на весеннем отрезке. Команда Марко Николича прыгнула с шестого места на третье. А в прошлом туре обыграла в дерби «Спартак» (2:1). Правда, на этой неделе армейцы неудачно провели гостевой матч с «Зенитом» (0:2) в Кубке России и впервые проиграли в 2025 году. «Ахмат» поднялся в зону стыков, однако одержал всего лишь одну победу в пяти предыдущих встречах. До спасительной зоны — всего одно очко. ЦСКА три раза подряд побеждал в Грозном.

🎾🏆 16:30*: Сорана Кырстя (Румыния)/Анна Калинская (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия)

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из россиянок завоюет престижный титул на «тысячнике» в Мадриде?

Российские теннисисты несколько дней назад выбыли из одиночных сеток на «тысячнике» в Мадриде. Последними были Мирра Андреева и Даниил Медведев. Тем не менее до финала этого престижного соревнования, но в парном разряде, добрались сразу две представительницы России — Анна Калинская и Вероника Кудерметова. Причём поскольку они играют в разных дуэтах, то кто-то из них станет чемпионкой. На счету Вероники на данный момент восемь парных титулов, и самым значимым из них является Итоговый чемпионат WTA — 2022. Анна пока побеждала в паре трижды, в том числе и на «пятисотнике» в Санкт-Петербурге-2022.

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: выбьет ли «Трактор» бело-голубых из Кубка Гагарина в четырёх матчах?

Челябинцы продолжают мощную поступь к первому трофею в КХЛ. Казалось, что «Динамо» всё-таки заберёт первый домашний матч, и игра даже ушла в овертайм, но гол Максима Шабанова похоронил надежды москвичей. Теперь они проигрывают со счётом 0-3 в серии и находятся на краю пропасти. А «Трактор», видимо, настроен забрать серию в четырёх встречах. Воспротивится ли этому «Динамо»?

⚽️ 18:30: «Челси» — «Ливерпуль», АПЛ, 35-й тур

Интрига: «Челси» обыграет чемпиона Англии?

Этот матч не имеет никакого турнирного значения для «Ливерпуля». Команда Арне Слота ещё неделю назад завоевала чемпионский титул, так что теперь может спокойно доигрывать сезон. А вот «Челси» продолжает рубиться за место в зоне Лиги чемпионов. АПЛ будет представлена пятью клубами в новом розыгрыше турнира. «Ливерпуль» уже точно попал в общий этап. Скорее всего, там окажется и «Арсенал». На оставшиеся три места претендуют пять клубов, так что «Челси» очень желательно набрать три очка. 1:1, 0:0, 2:2 — результаты трёх предыдущих матчей соперников в АПЛ на «Стэмфорд Бридж».

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⚽️🏆 19:00: «Норильский никель» — «КПРФ», футзал, Кубок России, финал

Кубок России . Финал Кубок России . Финал 04 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК Норильский никель Норильск Не начался КПРФ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получится ли у «Норильского никеля» защитить титул?

«Норильский никель» — действующий обладатель Кубка России. В этом году норильчанам вновь удалось добраться до финала. Причём на пути к решающему матчу парни уверенно разгромили лучшую команду сезона «Ухту». За титул «Норильскому никелю» придётся биться с «КПРФ». По ходу сезона команды встречались четыре раза: две победы на счету норильчан и две — у москвичей. Так что команде из Норильска явно нужно будет попотеть, чтобы защитить титул.

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 27-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт «Зенит»?

На прошлой неделе «Зенит» потерял важные очки в гостевом матче с московским «Динамо (1:1). Из-за этого отставание от «Краснодара» увеличилось до четырёх очков. Клуб из Санкт-Петербурга выйдет на поле, зная результат встречи с участием «быков». Но «Зениту» в любом случае нужно обыгрывать дома скромный «Пари НН». У нижегородцев своя мотивация — нужно избежать зоны стыков. Однако набрать очки в Петербурге будет очень тяжело.

⚽️ 19:30: «Химки» — «Ростов», РПЛ, 27-й тур

Интрига: отдалятся ли «Химки» от зоны стыков?

«Ростов» проводит концовку сезона, играя без напряжения. Речь о чемпионате России. Команда уже точно не вылетит из РПЛ, а подняться выше седьмого места («Ростов» пока занимает восьмое) почти нереально. С другой стороны, на этой неделе донской клуб прошёл «Локомотив» (2:1) в Кубке России и оказался в финале Пути регионов. «Химки» отчаянно бьются за то, чтобы избежать переходных матчей. Команда проиграла три встречи подряд, после чего набрала одно очко в матче с «Акроном» (2:2).

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🎾🏆 19:30*: Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5), Мадрид, мужчины, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Рууд первый титул на «Мастерсе»?

До финала «Мастерса» в Мадриде добрались два сеяных теннисиста — Каспер Рууд и Джек Дрейпер. В активе норвежца это третий финал «тысячника», и два предыдущих он проиграл — в Майами-2022 (Карлосу Алькарасу) и Монте-Карло-2024 (Стефаносу Циципасу), а вот британец в своем единственном до этого большом финале как раз победил — в Индиан-Уэллсе-2025. Теннисисты ранее друг с другом не встречались. Кому же покорится Мадрид-2025?

⚽️ 21:45: «Болонья» — «Ювентус», Серия А, 35-й тур

Интрига: кто победит в битве претендентов на место в Лиге чемпионов?

В следующем сезоне Италия будет представлена в Лиге чемпионов не пятью командами, а четырьмя. Первые три места, скорее всего, займут, «Наполи», «Интер» и «Аталанта» (пока непонятно, в какой последовательности). За четвёртое ведут борьбу сразу пять клубов. «Ювентус» пока занимает четвёртую строчку в таблице, «Болонья» — пятое. Проигравший в предстоящем матче может значительно ухудшить положение. Две предыдущие встречи с участием соперников в Болонье завершились вничью (1:1 и 3:3).