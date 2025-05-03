11 россиян «Локо» отскочили от аутсайдера! Хоть в конце их и осталось 10

Михаил Галактионов разбавил пресную праздничную повестку ещё до матча. Ведь «Локомотив» вышел на «Оренбург» с 11 россиянами в основе. Нет, это не уникальный случай для РПЛ (вы же помните «Краснодар» и мечту Сергея Галицкого?), но с этого болельщики всё равно стали считывать сигналы. Одни предположили, что главный тренер команды даёт подобный посыл в РЖД: мол, посмотрите, что могу и чего добился. Другие – что Галактионов уже не справляется с публичным давлением, которое сопровождается слухами об увольнении из-за возможной смены руководством летом. И так вот своеобразно отреагировал на происходящее.

Если углубиться в контекст и не реагировать на теории – всему этому может быть куда более простое объяснение: Монтес и Ньямси готовы хуже, чем Погостнов и Морозов. В принципе, по остальным россиянам на поле вопросов почти нет. Это для «Локомотива» классика. «Оренбург» своим стартовым предсказуемо срезонировал меньше. Там всё куда более предсказуемо.

Хозяева начали эту встречу так, как и должны были. Вне зависимости от количества российских паспортов на поле. Да, у «Локо», по сути, не осталось турнирных задач: подняться выше пятого места уже сложно. Опуститься ниже шестого – тоже. Однако финишировать выше «Динамо» – вполне себе цель. Хотя играть с аутсайдером команда должна была от себя – и у них здорово получалось. К 15-й минуте контроль мяча вырос до 70%. Гости старались плотно защищаться, но свободные зоны всё равно появлялись. Особенно когда парни в синих футболках таки добегали до атаки.

На девятой минуте – первый опасный момент. Резкая атака привела к тому, что Пиняев прорвался по флангу и прострелил точно под удар Воробьёву. Тот бил в створ, однако мяч угодил в Касимова. И даже сбил ему дыхание. Ещё через пять минут ворота «Оренбурга» спас Сильянов – вновь бил Воробьёв, но на этот раз попал в своего. Только к середине тайма гости более-менее почувствовали темп игры и стали больше владеть мячом. Зато сразу опасно. Сначала Мансилья классно пробивал с левой в дальний угол, однако мяч попал в штангу. На добивании в створ не попал Гюрлюк. Хотя к концу первого тайма у оренбуржцев и не было других реальных шансов забить, но они полностью выравняли статистику. Впрочем, к этому нам уже не привыкать. Почти во всех матчах весны аутсайдеры РПЛ ничем не хуже своих соперников. Однако не всегда это превращается в набранные очки.

В перерыве Слишкович сделал одну замену, по традиции сменив центр нападения. Вместо лучшего бомбардира команды Саида на поле вышел Савельев, который здорово сохраняет владение и цепляется за мячи. И «Оренбург» второй тайм начал так же, как и закончил первый – с давления на соперника. И когда казалось, что вот-вот у них появятся реальные моменты, забил «Локомотив».

Пиняев с левого фланга прорвался в центр штрафной, потом, казалось, потерял мяч, но снова подобрал его – и вышел на удар. Тот случай, когда растерялись и ошиблись все. А классный футболист воспользовался шансом.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Что в такой ситуации делать «Оренбургу»? Они уже не в первый раз играли не хуже соперника, однако пропускали странный гол. Слишкович сделал ещё одну замену, но «Локо» отошёл на свою половину и, видимо, планировал спокойно закончить матч. И на 64-й минуте случился ключевой момент игры – Тимофеев на скорости влетел в ногу игрока «Оренбурга» и увидел перед собой вторую жёлтую карточку.

И гости быстро забили. По сути, во второй атаке после розыгрыша углового. А сделал это Алексей Татаев – центральный защитник, игравший весь этот матч в маске. Ещё три недели назад он получил травму – перелом лицевой кости в трёх местах. Пропустил две игры и вышел на третью, чтобы забить важнейший гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И ведь у «Оренбурга» оставалось ещё больше 20 минут, чтобы вырвать победу. Она им была очень важна, ведь тогда они сократили бы отставание от зоны стыковых встреч. Они бросились вперёд. Моменты возникали у Прохина, Сидорова, Савельева – каждый из них бил куда угодно, но не мимо Митрюшкина или ворот. Даже «четыре в одного» убегали, однако хозяева вернулись и не дали забить. В концовке оренбуржцы могли и пропустить. Третий мяч в игре был очень близок, но так и не случился.

Не помогли и 22 удара и восемь – в створ. «Оренбург» остаётся на 15-м месте с пятью очкам отставания от зоны стыковых матчей. Похоже, можно начинать прощаться. Или ещё рано?