Сафонов впервые проиграл в Лиге 1. Сенсационный соперник забил слишком красивый гол «ПСЖ»

Матвей пропустил дважды, но винить его не в чем. А «Страсбург» рвётся в Лигу чемпионов!

Энрике по классике между матчами плей-офф Лиги чемпионов устраивает вратарскую ротацию в Лиге 1 – во встрече со «Страсбургом» на поле вышел Матвей Сафонов. О полноценной гонке за место в основе речи пока не идёт: Доннарумма великолепно проявляет себя в ЛЧ и заработал большой кредит доверия.

Помимо Сафонова, шанс проявить себя получили и другие футболисты. Например, Лукас Эрнандес, Гонсалу Рамуш и молодняк из академии. Чемпионство уже гарантировано, а пройти чемпионат без поражений не получится (в прошлом туре уступили «Ницце»), поэтому на оставшиеся игры можно выходить, как на тренировку.

Парижане с первых минут стали показывать, что так просто очки отдавать не намерены. «Страсбург» сразу прижали к воротам, первые 20 минут прошли вообще без моментов со стороны хозяев (а парижане выбили семь ударов). Однако потом фарм-клуб «Челси» оживился: подали угловой, с которого Эрнандес запульнул мяч в свои ворота.

«Страсбург» — «ПСЖ» Фото: Franco Arland/Getty Images

Затем был перспективный выход Эмеги на ворота Сафонова – Матвей отвёл угрозу, но там был офсайд. Далее суперопасных моментов уже не случалось вплоть до конца тайма. В добавленное к первой половине время «Страсбург» полетел в новую контратаку, после чего Лемарешаль из-за штрафной идеально пробил в левую девятку. Сафонов никак не мог такое отбить.

«ПСЖ» всё же не сдался, и на первых минутах второго тайма Баркола сократил отставание. Протащил мяч по центру, оторвался от опекунов – и с острого угла заколотил в дальний угол. Блистательный гол от француза, которому последнее время не везёт: выпал из основы и не забивал в чемпионате два месяца.

Хозяева, в свою очередь, начали сушить игру. Главное – не растерять победный счёт, а если получится – выбежать в атаку с предельной осторожностью. И даже с таким подходом «Страсбург» не проиграл парижанам по опасным моментам. Например, на 78-й Лемарешаль исполнил опасную подачу с углового, которая чуть не завершилась голом Гела Дуэ.

К слову, другой Дуэ тоже появился на поле. Дезире вышел спасать Энрике во втором тайме, вместе с ним Луис по ходу матча выпустил и Фабиана Руиса. Моментов сильно больше не стало, хотя определённые шансы сравнять были, особенно в концовке. Однако в одном моменте Рамуш нелепо сыграл головой, а в другом Баркола чуть не повторил свой гол – также с левого края промчал в штрафную и метил под перекладину, но там уже вратарь всё предугадал.

Брэдли Баркола Фото: Franco Arland/Getty Images

В концовке встречи судья добавил аж восемь минут! «Страсбург» закопался у своих ворот и мужественно отбивался от нападков столичных богачей. За это время «ПСЖ» создал два убойных момента, в которых шанс сравнять упустили Рамуш и Баркола. С другой стороны, в каждом из эпизодов игроки «ПСЖ» умудрились попасть в офсайд, так что за промахи особо не ругаем.

Между атаками хозяева любыми способами тянули время: преувеличивали даже в малейших фолах соперника, укладывались на газон. Но это дало результат: «Страсбург» перетерпел и заработал три очка. В итоге победители поднялись на четвёртое место и увеличили шансы на попадание в Лигу чемпионов.

А что по Сафонову? Портал WhoScored оценил его игру в 5,7 балла. Меньше – только у Эрнандеса с автоголом. Матвей совершил только одно спасение – поймал дальний удар на 90-й. Хотя и работы было не так много, а спасти в голах возможности почти не предоставилось. Российский вратарь впервые проиграл в Лиге 1: до этого были одна ничья и восемь побед.