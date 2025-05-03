Чудо-серия «Балтики» — всё! Вместо выхода в РПЛ сегодня — проиграли конкуренту при рекорде

Больше 30 тысяч болельщиков пришли в надежде на оформление чемпионства в игре с «Торпедо». Но калининградцы сегодня — как «Бавария».

«Балтика» сделала всё, чтобы этот день принадлежал только им. В этом же много символизма. Ещё в начале весны все понимали: Калининград выйдет в РПЛ. Но требовалось зафиксировать это документально – официально подтвердить победу в Мелбет Первой лиге. И разве может быть что-то идеальнее, чем сделать это на своём поле в тёплый майский вечер? Красота ещё и в том, что в гости приехал главный конкурент, преследовавший команду весь сезон – московское «Торпедо». Да, перед матчем москвичи были на четвёртом месте, но всё потому, что конкуренты в этом туре уже победили. Побеждай «Балтика» сегодня – и празднуй сразу два события: официальный выход в РПЛ и титул. В принципе, хватило бы даже ничейного результата. Но всё это – лишь на бумаге.

Клуб здорово приготовился к этому потенциальному событию. «Балтика» продала все билеты, поэтому на встречу пришли 30 112 зрителей – рекорд Первой лиги!.. Дальше всё было в ногах калининградцев, ведь весеннее «Торпедо» совсем не образец стабильности в достижении результата. У команды всего три победы в девяти матчах после возобновления сезона. Во многом из-за этого и пошатнулись шансы команды Кононова на прямой выход в РПЛ. В Калининграде им требовалось побеждать, чтобы вернуться на второе место.

Вместо классных атак игра началась с грубости. Уже на первой минуте Хосонов влетел в Пряхина и увидел перед собой жёлтую карточку. Сразу после калининградцы закрыли соперника на их половине поля, но подобраться к штрафной было не так уж и просто. Всё-таки москвичи не просто так занимают своё место в таблице. С обороной в этой встрече у них всё было в порядке. К 15-й минуте гости окончательно освоились и дали важный сигнал – они не собираются сидеть весь матч в защите: тоже стали проводить атаки, пусть и не особо опасные.

Болельщики на матче «Балтика» — «Торпедо» Фото: РИА Новости

Первый реальный шанс забить балтийцы упустили на 30-й минуте. Петров после скидки от Иванькова сильно бил в ближний, однако спас молодой вратарь Михаил Волков. Это всего третий матч для 22-летнего голкипера в ФНЛ – и сразу такое давление. Через семь минут торпедовцы ответили ещё более опасной атакой – Юшин заскочил в штрафную и прострелил точно на ногу Шевченко. Тот здорово пробил, но слегка не попал в ворота. Бориско бы не вытащил.

В концовке тайма «Балтика» упустила ещё один шанс открыть счёт – опять удар Петрова и вновь спасение от Волкова. Ничья виделось неплохим, однако явно не идеальным раскладом для хозяев перед перерывом. С одной стороны – пока гарантия праздника, с другой – очень шаткая.

В перерыве Талалаев сделал одну замену, но сценарий встречи не изменился. Да, калининградцы чаще владели мячом, однако это не давало им какого-то преимущества. В обороне у «Торпедо» всё было надёжно. Без особых шансов для соперника на что-то серьёзное. Но не сказать, что впереди у москвичей получалось. Поэтому гол, который они соорудили на 57-й минуте, выглядел совсем нелогично. Однако он был забит. Юшин выдал передачу на Гузмана, который классно открылся и пробил мимо Бориско.

Казалось, вот тот самый сигнал, когда нужно включиться и показать, почему вы не проигрывали с сентября? Но у Калининграда впереди что-то сломалось. По сути, до конца матча они не провели ни одной атаки, которая привела бы к созданию 100-процентного момента. Наоборот, скорее могли пропустить, когда Саусь превратил обычную скидку в удар по воротам. Хорошо ещё, что в удачном месте оказался Бориско. А главный шанс – дальний удар, однако снова вытащил Волков.

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Калининград не смог организовать даже навал в концовке. Все навесы снимались защитниками, а низом игра совсем не шла. Забавно, что похожая история сегодня случилась у мюнхенской «Баварии» – те тоже могли официально стать чемпионами, но не обыграли «РБ Лейпциг».

«Торпедо» же во второй раз за сезон победило «Балтику» и вернулось на второе место. 21 матч команда Талалаева была непобедима. С подобной серией шли также «ПСЖ», «Галатасарай» и «Црвена Звезда» — однако все они в последние полтора месяца всё же проиграли. Круче серия в Европе в этом сезоне – только у киевского «Динамо» (там вообще нет поражений).

Теперь команде Андрея Талалаева нужно ждать следующей недели и встречи с таким же мотивированным «Черноморцем» в гостях. И если уступят там, финиш сезона может получиться интересным. Хотя дальше по календарю домашняя игра с «Енисеем». И кто сказал, что конкуренты больше не будут терять очки?