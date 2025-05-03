Ещё шаг «Краснодара» к золоту! Но обсуждать будут не сложнейшую победу, а решение судьи

«Краснодар» ещё на один шаг приблизился к чемпионству! Команда Мурада Мусаева победила дома «Рубин» и оторвалась от «Зенита» на семь очков.

Как известно, если где-то прибавится, то где-то и убавится. Вот, например, в состав «Рубина» добавился в этом туре отбывший дисквалификацию Даку. Зато у «Краснодара», наоборот, выпали из заявки перебравшие карточек защитники Диего Коста и Петров. Учитывая, что бразилец, пожалуй, сильнейший центрбек «быков», а албанец из Казани – один лучших бомбардиров РПЛ, Мусаев не мог не беспокоиться о надёжности тылов. Пусть даже Даку играет весной с травмой, через боль.

Центрфорвард «Рубина» тяжело входил в игру – именно после его ошибки «Краснодар» открыл счёт, забив первым же ударом. Даку отодвинули от мяча, как мальчика, после чего «быки» организовали контрвыпад. Батчи в штрафной прокидывал мяч, а экс-защитник краснодарцев Грицаенко невольно помог своей бывшей команде. Сыграл рукой, и судья Кирилл Левников назначил очевидный пенальти. Сперцян с «точки» пробил в левый от себя нижний угол – Ставер угадал или скорее среагировал, но не потащил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вскоре «Краснодар» мог забить второй гол после обреза уже со стороны Иву. Кордоба, развернув Вуячича, выходил один на один, однако прекрасный сейв Ставера и штанга спасли «Рубин». Даку продолжал мучительно искать себя на поле – заработал жёлтую карточку, врезав ногой по спине Гонсалесу. Зато когда Мирлинд нашёл нужную волну, стал по-настоящему опасен. На исходе четверти часа албанец убегал к воротам «Краснодара» в правом полуфланге, но упал в единоборстве с Торменой, который вдобавок остановил мяч с рукой. Левников показал бразильцу жёлтую карточку, а коллеги на VAR предложили главному посмотреть повтор. Тем не менее рефери отказался менять своё решение. Пожалуй, с ним можно согласиться – это не удаление.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему Левников не дал красную карточку Тормене:

«Момент с игрой рукой Тормены в матче с «Рубином» можно сравнивать с похожим эпизодом во встрече «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо». Там Зияков красную показал. Однако есть большая разница. Во-первых, Иванов позвал Левникова посмотреть повтор, так как Кирилл находился далеко от эпизода – ему нужно было оценить эпизод самостоятельно. Во-вторых, глядя на повтор, нужно, грубо говоря, убирать защитника. Что мы видим? Идёт борьба в пределах правил между защитником и нападающим. Да, защитник попал рукой по мячу, но главное, что игрок «Рубина» упал. Если бы он остался на ногах, если бы мог продолжить движение вперёд – мы могли бы говорить об удалении Тормены. Однако игрок «Рубина» уже потерял равновесие и продолжить движение дальше не мог. Поэтому Левников сохранил своё первоначальное решение в силе, и его можно только поддержать».

В первом тайме «Рубин» немало времени провёл в позиционных атаках, но так и не нанёс ни одного удара в створ. С последним пасом и точностью у команды Рашида Рахимова были проблемы. А перед перерывом «Краснодар» ещё раз забил. Стандарты «быков» делают разницу! Казанцы очень странно действовали при подаче со штрафного — оставили большую свободную зону перед воротами. Здорово их развели. Никто не помешал Тормене спокойно атаковать с воздуха.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Мусаев снял с игры висевшего на карточке Черникова – стремление тренера избежать лишнего риска понятно. Напрашивалась и замена Тормены, который был даже ближе к удалению, однако опытных центрбеков на скамейке «Краснодара» не осталось. Рахимов же так завёл свою команду в раздевалке, что казанцы создали убойный момент уже через 30 секунд после начала второго тайма. Гости прорвали оборону хозяев в их левом полуфланге. Но Даку, получивший пас от Шабанхаджая, попал с пяти-шести метров в штангу. Какое же чемпионское везение у «быков»!

Редко увидишь «Краснодар», уступающий на своём поле сопернику по проценту владения и касаниям мяча в чужой штрафной. Тем более с такой командой, как «Рубин», не привыкшей действовать первым номером. Однако в этот раз было именно так. Сегодняшний «Краснодар» хочет не играть, а выигрывать. Команда Мусаева хорошо защищалась, ломала все атаки казанцев. От Агкацева, травмировавшего палец руки неделю назад, даже не требовались сейвы.

И всё же за 10 минут до конца команда Рахимова оживила интригу! Причём забила потрясающий по красоте гол. Сделала его таким вся комбинация «Рубина», которую развернул слева направо и сам же завершил ударом из вратарской Рожков. В атаке поучаствовали и Даку хитрой пяткой, и Иву, и ставший автором голевой передачи Кабутов. Рожков вернулся на поле в этом туре, несмотря на то что неделей ранее получил травму в жутком столкновении с Дзиовым.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке «Краснодар» отодвигал игру к штрафной «Рубина», чтобы не позволить сопернику устроить финальный штурм. Казанцы всё же заработали несколько стандартов, но ничего не создали. Команда Рахимова почти в два раза превзошла лидера РПЛ по ударам – 16:9. А вот в створ соперники попали всего по два раза. Последний шанс «Рубин» упустил в компенсированное время, когда мяч опять-таки даже не долетел до Агкацева.