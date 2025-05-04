«Барса» целый тайм уступала уже вылетевшей команде. И Флик «психанул»

Хотел поберечь звёзд перед ответным полуфиналом ЛЧ с «Интером» — «Вальядолид» этого сделать не дал. Хоть в итоге и проиграл.

«Барселона» приехала в гости к уже вылетевшему «Вальядолиду». Тому самому, которого в первом круге она вынесла с особым остервенением (7:0). Проблема заключалась в тяжёлом графике: из-за скорого ответного матча с «Интером» в ЛЧ Флик выпустил полурезервный состав.

Да, возвращение тер Штегена после более чем полугодичного нахождения в лазарете вполне ожидалось. Как и такого же недавно излечившегося от травмы Кристенсена. Но вместе с ними на поле появились не самые очевидные герои: Фати, Витор и особенно 19-летний дебютант Родригес. В итоге проблемы не заставили себя ждать.

«Вальядолид» понял: настал его звёздный час. И сразу же попёр в атаку. На шестой минуте Санчес подобрал мяч после углового и прострелил, а Араухо организовал неловкий рикошет и «парашют» с красивой траекторией за спину тер Штегену. Вскоре и у Моро был прекрасный шанс отличиться: забежал он на скорости в штрафную и вышел с наконец-то здоровым вратарём один на один. Тот не сплоховал и, как в лучшие годы, спас.

Разумеется, «Барса» устроила в ответ безумное давление с владением в районе 82%. Неплохие шансы упустили Фати с Витором и Гави с Родригесом. Но Феррейра без устали летал по углам, а соперник отбивался и кидался в ноги каталонцам так яростно, будто у него ещё есть шансы спастись от падения в Сегунду. Заодно и фанаты покуражились: забросали поле фальшивыми деньгами с изображением владельца клуба Роналдо — Зубастику намекнули, что пора бы уже избавиться от актива. Ну или от пассива, судя по результатам. Он и сам не против, однако вот пока не получается – поэтому суммарно купюр накидали на «€ 30 млн» (за такую сумму легендарный бразилец когда-то приобрёл клуб).

На 34-й минуте случилось несчастье: Родригес едва успел дебютировать, как тут же получил серьёзное повреждение. Судя по всему, речь даже о переломе руки. Дебютант при поддержке болельщиков покинул поле со слезами. Пришлось выходить Ямалю.

В первом тайме сине-гранатовые так и не забили. Показательна статистика заблокированных ударов: таковых у «Вальядолида» набралось шесть. 15 ударов, семь угловых, убийственный контроль и перекат мяча — без толку для «Барселоны».

В перерыве Флик «психанул» и подготовил выход де Йонга с Рафиньей вместо Гави и Фати. Как раз «Вальядолиду» не привыкать проигрывать после сильного начала: не так давно вели с «Атлетико» 1:0 и устроились на 2:4, сменили 1:1 на 1:5 с «Бетисом». И всё же «Барсе» этот не самый крепкий орешек расколоть никак не удавалось. Пока на 54-й минуте Рафинья не подобрал вынос от Феррейры после закидушки Ямаля – и не отправил мяч точно в левый нижний угол.

Рафинья празднует гол «Вальядолиду» Фото: Cesar Ortiz Gonzalez/Getty Images

Стало понятно — вскоре залетит и второй. Фермин через пять минут подтвердил, чётко замкнув прострел Мартина. Что его, что ранее Рафинью и не думали закрывать. Разительный контраст с первым таймом. Далее и Форт «наплевал» на окружение троих оппонентов, обойдя их несколькими финтами и пальнув в штангу. С передачи пяткой Ямаля, кстати. Творили, что хотели.

Латаса, конечно, проверил в ближнем углу тер Штегена. Пусть даже с офсайда, который судьи не заметили. Однако других достойных шансов у аутсайдера не нашлось. Зато Ямаль каким-то образом не поразил ближний угол — Кандела вынес мяч с самой ленточки. Да и неплохой выстрел со штрафного вышедшего на замену Ольмо Феррейра потащил. Победить это не помешало. Хотя адекватной скамейки, конечно, сине-гранатовым не хватает. Тут уж вопросы к финансам клуба.

«Барселона» оторвалась от «Реала» на семь очков. Если мадридцы завтра не победят «Сельту» – а у неё с борьбой за еврокубки мотивации хватает – про чемпионскую интригу можно будет забыть.