Завершился сезон в английском Чемпионшипе. По итогам 46-турового марафона определились две команды, которые вышли в АПЛ, и ещё четыре участника плей-офф за последнюю путёвку в элиту. Кроме того, стали известны три клуба, которые опустятся в Лигу 1. Без сюрпризов (и старых знакомых) не обошлось! Подводим итоги – в этом материале.

Кто вышел из Чемпионшипа в АПЛ

В АПЛ возвращаются «Лидс» и «Бёрнли». Обе команды закончили сезон с красивой статистикой – набрали ровно по 100 очков. По дополнительным показателям «Лидс» оказался выше и финишировал на первом месте.

Кстати, возглавляет победителя Чемпионшипа экс главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке, который, впрочем, не провёл ни одного матча с нашими «быками». После ухода из «Краснодара» Фарке отработал сезон в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, а с лета 2023-го трудится в Англии. Год назад «Лидс» под его руководством занял третье место в Чемпионшипе, но в финале плей-офф был бит «Саутгемптоном» (0:1). В нынешнем чемпионате получилось набрать на 10 очков больше и подняться в АПЛ без всяких стыков.

«Лидс» завершил сезон впечатляющей серией из шести побед с общим счётом 16:2. Тем не менее, по информации Daily Mail, в клубе подумывают над увольнением Фарке. Согласно источнику, руководство сомневается, что немец соответствует уровню АПЛ. Хотя источник, мягко говоря, не самый надёжный, однако слух – интересный. Ранее Фарке дважды выводил в элиту «Норвич», но оба раза команда проваливалась и возвращалась обратно.

Интересно, что будущее полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, возможно, связано с будущим Фарке. «Лидс» интересуется армянским игроком, с которым успел немного поработать немецкий тренер. Сумма трансфера Эдуарда в английский клуб может составить € 12-13 млн.

Эдуард Сперцян капитан «Краснодара» — в интервью «Чемпионату» в феврале 2025-го «Интерес от «Лидса»? Было, да, этой зимой. Несколько недель назад, не под конец окна. Пошёл бы я в Чемпионшип? Почему нет? Они, скорее всего, выйдут в АПЛ, идут на первом месте. Но и «Краснодар» идёт на первом месте. Да, я хочу уехать, однако не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять. Этой зимой вот именно такого не было. Говорил ли с Фарке? Нет (смеётся)».



Гонку бомбардиров Чемпионшипа тоже выиграл представитель «Лидса» – 25-летний нападающий Жоэль Пироэ, забивший 19 голов. Футболист не самый известный, но с хорошей школой. Нидерландец прошёл академии «Фейеноорда» и ПСВ, начинал в Эйндховене, а последние четыре года отыграл во втором английском дивизионе. По два за «Суонси» и «Лидс». В сезоне-2021/2022 Пироэ и вовсе наколотил 22 мяча, однако тогда стал лишь третьим после Александра Митровича и Доминика Соланке.

Успех «Лидса» и «Бёрнли» кажется логичным, поскольку у этих двух клубов самые дорогие составы в Чемпионшипе по версии Transfermarkt – оцениваются соответственно в € 189 млн и € 195 млн. К слову, в РПЛ ни одна команда столько не стоит (лидер – «Зенит» с показателем в € 181 млн). У «Лидса» наиболее дорогой игрок – вингер Вильфред Ньонто. Рыночная стоимость кандидата в сборную Италии – € 18 млн. У «Бёрнли» – Джеймс Траффорд. Уже вызывающийся в сборную Англии молодой голкипер потянул на € 20 млн. Его английские СМИ, кстати, уже отправляют в «Ньюкасл» будущим летом.

Если «Лидс» отсутствовал в АПЛ два сезона, то «Бёрнли» возвращается в элиту год спустя. Возглавляет «бордовых» экс-полузащитник сборной Англии Скотт Паркер. Это его первый сезон в «Бёрнли» и сразу такой удачный, завершившийся пятью победами подряд и титулом лучшего тренера сезона. Не проигрывала команда вообще с начала ноября – уступила всего дважды за чемпионат. У «Бёрнли» сильнейшая оборона в лиге (всего 16 пропущенных мячей) во многом благодаря Траффорду, тогда как у «Лидса» наиболее результативная атака (парни Фарке забили 95 голов).

Кто сыграет в плей-офф за путёвку в АПЛ

Далее – об участниках плей-офф за последнюю путёвку в АПЛ. Третьим финишировал аутсайдер прошлого сезона АПЛ «Шеффилд Юнайтед», отстав на 10 очков от «Лидса» с «Бёрнли». Интересно, что у этой команды остался тот же тренер Крис Уайлдер, который не смог поднять её с последнего места в Премьер-лиге год назад. Лучшим игроком сезона в Чемпионшипе признан центральный полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Густаво Хамер. У 27-летнего нидерландца 9+7 в 41 матче.

В топ-6 также финишировали «Сандерленд», «Ковентри» и «Бристоль Сити».

Турнирная таблица топ-6 Чемпионшипа Фото: «Чемпионат»

Самая интересная история – потенциальное возвращение в АПЛ «Сандерленда» спустя восемь лет. После выбывания из элиты «чёрные коты» не задержались и в Чемпионшипе – застряли на четыре сезона в Лиге 1. Но три года назад вернулись из третьего дивизиона во второй. Были шестыми и 16-ми, а теперь запрыгнули в топ-4. Успех пришёл после назначения в межсезонье французского тренера Режиса Ле Бриса.

Однако «Сандерленд» вполне мог выйти в АПЛ и напрямую. В течение большей части первого круга команда Ле Бриса лидировала или шла на втором месте. Но стабильности на весь чемпионат не хватило, а в последних пяти турах в апреле-мае «чёрные коты» и вовсе потерпели пять поражений с общим счётом 1:7. До этого была нулевая ничья, а значит, за шесть матчей «Сандерленд» забил лишь однажды. Ну и как с такой готовностью играть в плей-офф? Хотя камбэк может получиться мощным – известный клуб для Англии, которого многим не хватает в АПЛ.

Самый дорогой футболист Чемпионшипа выступает как раз за «Сандерленд» – Джоб Беллингем, 19-летний брат Джуда. Оценивается он в € 22 млн. Правда, статистика центрхава несколько скромнее, чем у звезды «Реала». Джоб набрал 4+3 в 40 встречах. Тем не менее на Беллингема-младшего положили глаз «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Кристал Пэлас», так что ждите трансфера.

Ещё одна фигура в «Сандерленде», мимо которой невозможно пройти – экс-форвард «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор. Летом француза арендовали за € 750 тыс., по данным Transfermarkt, а в зимнее окно выкупили, заплатив ещё € 6 млн. О трансфере Изидора попросил хорошо знавший его тренер-соотечественник Ле Брис. Вильсон на удивление быстро адаптировался и стал разрывать – к середине февраля положил 12 мячей. Однако в последние три месяца у Изидира не было ни одного гола в 13 матчах. Иногда он вообще выпадал из основы. В итоге в списке лучших бомбардиров Чемпионшипа француз поделил 7-16-е места.

«Ковентри» потряс своим прорывом под руководством Фрэнка Лэмпарда. Экс-игрок сборной Англии возглавил небесно-голубых в ноябре, когда команда занимала 17-е место и находилась недалеко от зоны вылета. С Лэмпардом «Ковентри» чаще побеждал, чем терял очки – одержал 16 побед при четырёх ничьих и девяти поражениях.

В итоге клуб может вернуться в АПЛ впервые с 2001 года, хотя ещё в сезоне-2017/2018 болтался в четвёртом дивизионе. Восприятие самого Лэмпарда как тренера стало явно меняться в лучшую сторону. Например, им интересуется вылетевший из АПЛ «Саутгемптон».

А вот «Бристоль Сити» возглавляет малоизвестный и достаточно молодой 39-летний тренер Лиам Меннинг. Самостоятельно он работает менее пяти лет, причём начинал в бельгийском «Ломмеле». После этого строил карьеру в низших английских дивизионах. Состав «Бристоль Сити» оценивается всего в € 46,2 млн, эта команда не играла в элите с 1980-го.

В полуфиналах плей-офф «Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Бристоль Сити» (8 и 12 мая), а «Сандерленд» – с «Ковентри» (9 и 13 мая). Финал по традиции состоится на «Уэмбли». Дата решающей встречи – 24 мая.

Какие команды выбывают из Чемпионшипа

Трио неудачников Чемпионшипа – «Лутон», «Плимут» и «Кардифф Сити». Больше всего удивил, конечно же, вылет «Лутона», ведь ещё в прошлом сезоне «шляпники» играли в АПЛ. Причём даже в элите стали не худшей командой, опередив «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед». А теперь – такой провал с седьмым по стоимости составом в лиге (€ 94,5 млн)! По ходу сезона «Лутон» отправил в отставку тренера Роба Эдвардса, при котором сенсационно запрыгнул в АПЛ, но стало только хуже. «Лутон» забил меньше всех в лиге и завершил чемпионат с 49 очками, как и «Халл Сити». По дополнительным показателям уступил, поэтому бывший клуб Леонида Слуцкого остался в Чемпионшипе.

«Кардифф Сити» доигрывал сезон с действующим игроком команды и сборной Уэльса Аароном Рэмси в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Хавбек с марта восстанавливается от травмы подколенного сухожилия, поэтому смог попробовать себя в новой роли. Валлийский клуб тоже не так уж и давно был в АПЛ – шесть лет назад.

В «Плимуте» сделали гигантскую ошибку, назначив главным тренером Уэйна Руни. В их случае ставка на легенду стала самострелом. При экс-форварде сборной Англии команда свалилась на последнее место и пропустила больше всех в Чемпионшипе. Руни уволили перед Новым годом, однако было поздно – «Плимут» с новым тренером сумел обойти лишь «Кардифф Сити». Командир Уэйн завёл «зелёную армию» и свою тренерскую карьеру не туда.

Кого ждёте в АПЛ из оставшихся четырёх претендентов?