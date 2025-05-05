Крестраж «ПСЖ» — в Лиге 1! Были одним клубом, а теперь сыграют в 19 метрах друг от друга

Со следующего сезона в Лигу 1 вернётся парижское дерби – ФК «Париж» сыграет в высшем дивизионе впервые за 46 лет! Давайте знакомиться с командой.

«Париж» изначально был одним клубом с «ПСЖ»

ФК «ПСЖ» в 1972 году Фото: psg.fr

«Париж» был основан в 1969 году местными властями. Тогда в Лиге 1 доминировал «Сент-Этьен», а призовые места забирали «Марсель», «Бордо» и другие. Французская столица, в свою очередь, вообще не была представлена в высшем дивизионе – футбол в принципе стал популярен во Франции только в 1930-х, а парижане долгое время отдавали предпочтение велоспорту.

Новообразованный клуб столкнулся с большими вопросами: им нужны был домашний стадион, футболисты и руководители. Конечно, можно было самостоятельно возвести домашнюю арену и подобрать персонал, но на это потребовалась бы уйма времени. К тому же пришлось бы начинать шествие в высший дивизион из подвала. Так что власти искали лицензированный клуб, с которым можно произвести слияние.

Сначала положили глаз на «Седан» из одноимённого города (расстояние между ним и Парижем – примерно 240 км) – команда только что взяла бронзовые медали сезона-1969/1970. Однако те отказались. Нашли альтернативный вариант – «Сен-Жермен-ан-Ле» из парижского пригорода, вышедший во второй дивизион Франции. И в 1970 году команды объединяются в «Пари Сен-Жермен».

Дерби между «ПСЖ» и «Парижем» Фото: psg.fr

Спустя год «ПСЖ» вышел в Лигу 1, где занял 16-е место. Когда команда готовилась к вступлению в сезоне-1972/1973, всполошились парижские чиновники. Их вдруг перестало устраивать название клуба, в котором фигурировал Сен-Жермен. Конфликт можно было решить и простым переименованием, однако, видимо, против выступали футболисты, изначально игравшие за «Сен-Жермен». В итоге команда раскололась на «Париж» и «ПСЖ». Первые остались в высшем дивизионе, но без футболистов. А вторых сослали в третий дивизион.

Уже через два года «ПСЖ» выбрался в Лигу 1, однако как раз в момент, когда из высшего дивизиона вылетел «Париж». Дерби пришлось отложить до сезона-1978/1979 – там команды одержали по победе, но «Париж» вновь вылетел во второй дивизион. Как оказалось, почти на полвека.

Воскресли в 2010-х и привлекли топ-инвесторов

Парижский «Расинг» в финале Кубка Франции — 1990 Фото: racingfoot.fr

В 1980-х руководство находит новый клуб для слияния – парижский «Расинг». Часть «Парижа» объединилась с ним и играла в высшем дивизионе, а часть осталась прозябать в низах французского футбола. Дела с каждым годом у «Парижа» шли только хуже: вскоре столичный клуб выбыл в разряд любителей. К слову, «Расинг» тоже долго не протянул: в 90-х покинул элиту после финансовых проблем, хотя успел добраться до финала Кубка Франции.

Возрождение «Парижа» пришлось на середину 2010-х. Спустя два десятилетия клуб разобрался с проблемами, обрёл стабильность и регулярно играл в Лиге 2. Периодически даже боролись за возвращение в высшую лигу, но всегда им где-то не везло.

Бернар Арно Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

В начале 2020 года «Париж» привлёк инвесторов. Фонд Explore Bahrain, принадлежащий королевской семье Бахрейна, выкупил 20% доли в команде. Спустя четыре года контрольный пакет акций приобрела французская семья Бернара Арно – одного из богатейших людей мира (владеют Louis Vuitton, а также многими другими модными домами и брендами), которая также привела «Ред Булл» в качестве акционера (у них примерно 10% доли).

Новые владельцы не только объявили о грядущем возвращении в Лигу 1, но и о намерении вывести «Париж» в Лигу чемпионов. С первой задачей справились моментально: в предпоследнем туре Лиги 2 сыграли вничью с «Мартигом» и гарантировали второе место. Когда дойдёт до еврокубков – уже сказать труднее. Однако L’Equipe сообщает, что руководство выделит клубу бюджет в размере € 70-100 млн. Чуть ниже среднего уровня, схожие цифры сейчас у «Нанта» и «Реймса». Но пока парижанам большего и не надо.

Стадион «Стад Жан-Буэн» рядом с ареной «ПСЖ» Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Спустя долгое время в Лигу 1 возвращается столичное дерби. Для команд это будет самый короткий выезд в истории – расстояние между «Парк-де-Пренс» и «Стад Жан-Буэн» (новая арена «Парижа» для матчей на более высоком уровне) составляет всего 19 метров! Они натурально находятся через дорогу друг от друга. Ещё одна причина, по которой грядущее парижское дерби – это новый сюжет в европейском футболе.

Капитан «Парижа» брал еврокубки. Но этого всё равно недостаточно

«Парижу» должны ещё и обновить состав. Хотя он и сейчас располагает интересными игроками. Самый дорогой футболист парижан – хавбек Максим Лопес, игравший за «Марсель», «Фиорентину» и «Сассуоло». В составе также пылит его 33-летний брат Жюльен, но тот не играл за пределами французского подвала.

Капитанит в «Париже» защитник Тимоте Колодзейчак, выигравший с «Севильей» две Лиги Европы. Ещё можно отметить Жан-Филиппа Крассо – регулярно вызывается в сборную Кот-д’Ивуара, в прошлом сезоне играл за «Црвену Звезду» и забивал «Зениту» в товарищеском матче.

Заправляет всем тренер Стефан Гилли. До приглашения в «Париж» в 2023-м он 15 лет работал ассистентом в разных командах: в сборной Боснии и Герцеговины, а также Марокко. Контракт с Гилли заключён до 2026 года, так что мы точно проверим его способности на уровне Лиги 1.