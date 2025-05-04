«Спартак» отскочил в Воронеже и от чемпионства! Как же Ильин не попал?! Видео

Удивительно, но к 27-му туру в РПЛ не было команды, обеспечившей себе вылет в Первую лигу. Даже «Факел» с последнего места до сих пор сохраняет шансы на зону стыковых матчей. Или хотя бы на за 15-ю строчку – а там уже можно ждать, что у тех же «Химок» возникнут проблемы с лицензией. Поэтому сдаваться заранее нет смысла. Нужно продолжать верить в лучшее. Правда, команде не очень повезло с календарём на финише – «Спартак», «Локо», «Пари НН», «Крылья». Однако вряд ли это уже имеет значение. Так или иначе Воронежу требовались очки. Вне зависимости от того, кто в оппонентах.

Для некоторых «Спартак» уже сконцентрировался на Кубке России. И частично это может быть правдой. На чемпионство шансов уже почти нет, как и нет большой разницы между вторым, третьим или четвёртым местами. А вот завоевать трофей – совсем другое. Тем не менее Деян Станкович стартовым составом показал, что для него нет проходных встреч. Вышли все, кто мог. Другой вопрос, что не все могли.

В частности, Бабич и Барко пропускали матч из-за дисквалификации. Максименко и Денисов – из-за небольших повреждений. Не в первый раз команда вышла по схеме 4-4-2, которая должна была взломать оборону «Факела». Впереди снова пара Угальде – Гарсия: второй хотя бы забил первый гол за «Спартак». Наверняка требовалось продолжение. У «Факела» всё более предсказуемо: вряд ли Игорь Шалимов мог удивить кого-то, с учётом ограниченного выбора игроков. Впереди, как и всегда, Ильин и Каштанов, а на трибунах – капитан команды Квеквескири и Моцпан: у них дисквалификации. А Дзиов только начал восстановление после тяжёлого перелома.

Перед стартовым свистком болельщики, как всегда, красиво зарядились сами и передали энергию игрокам. Возможно, поэтому воронежцы начали без мыслей, что они – аутсайдеры. На первых минутах москвичей задавили высоким прессингом, поэтому они вынуждены были выходить в атаку через длинные передачи. Эффективности от этого было немного, хоть пару раз Маркиньос и пытался убежать от соперников.

Первый опасный момент – за «Факелом»: на 15-й минуте Каштанов получил мяч в штрафной, развернулся и без раздумий бахнул в створ. Однако на добивании первыми оказались спартаковцами. Через 10 минут в центре внимания вновь оказался Каштанов. Привычный вынос Гудиева к центру поля, Ильин выиграл единоборство и скинул на убегающего от всех Алексея. Литвинов аккуратно прихватил его и увидел перед собой жёлтую. Но с решением Зиякова не согласились видеоарбитры: главного судью пригласили к монитору, и он изменил своё решение – удаление. Такой выбор поддержал эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Для судьи эпизод несложный, однако он ошибся. Должен был сам удалять Литвинова, но из-за неправильного смещения не смог оценить расположение игроков. Второму ассистенту тоже прилетит, для него момент был открытый — мог бы и помочь. А сама красная карточка вопросов не вызывает вообще».

На эмоциональном бусте игроки «Факела» бросились забивать. Всё-таки за весну у Воронежа всего один гол в РПЛ – на ударных позициях раз за разом оказывались Ильин, Каштанов или защитники после розыгрышей стандартов. Однако ничего сверхопасного для Помазуна. Каждый момент он уверенно контролировал. Спартаковцы быстро перестроились, и уже к концу тайма не создавалось ощущения, что они в меньшинстве.

Подобное москвичи перенесли и на второй тайм – укрепили центр обороны Черновым, сдвинули на фланг Дуарте и постепенно применили давление. Да, хозяева чуть больше владели мячом, но основная угроза шла от гостей. Гарсия, Маркиньос и вышедший к ним на помощь Солари всё время пытались что-то придумать. Не всегда получалось эффективно, однако чувствовалось: «Спартак» хочет победить. Ничья ему неинтересна.

На 64-й минуте случился самый опасный момент тайма у хозяев – Дуарте подал подал в центр штрафной, откуда Гарсия здорово бил головой. Но мяч угодил в штангу, хотя Гудиев уже вряд ли бы спас. Шалимов не особо стремился оживить игру заменами: всего он их сделал три, однако воронежцам никак не удавалось устроить навал. Зато получилось уже в добавленное время, и там голова Хлусевича совершила чудо. Пуси поддавил вышедшего на перехват Помазуна, мяч отскочил к Ильину, который бил уже в пустые ворота. Единственное сопротивление – как раз Хлусевич. И нападающий «Факела» попал как раз в него.

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Эта ничья никому и ничего не дала. «Спартак» потерял шансы на золото. «Факел» остался на 16-м месте с пока ещё семью очками отрыва до зоны стыковых матчей. Но если «Пари НН» и «Ахмат» одновременно победят, Воронеж официально потеряет шансы на спасение по спортивному принципу.