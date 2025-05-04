«Реал» сохранил чемпионскую интригу! Но концовка игры с «Сельтой» — триллер для Анчелотти!

«Сельта» приехала в гости к «Реалу» с желанием отобрать очки у второй команды Примеры. Мадридский клуб провёл первую игру после поражения в финале Кубка Испании.

«Реал» оказался в непростом положении — перед матчем он отставал от «Барселоны» на семь очков. Правда, у мадридского клуба была одна игра в запасе. Команде Карло Анчелотти ни в коем случае нельзя было терять очки. Иначе о чемпионстве можно было забыть. Дани Карвахаль, Давид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга и Родриго — все они пропускали встречу по разным причинам. В связи с этим пару в центре обороны составили Рауль Асенсио и Орельен Тчуамени.

«Сельта» напугала болельщиков «Реала» на первых минутах. Два удара головой Маркоса Алонсо — причина для беспокойства. В первом случае мяч пролетел чуть выше перекладины, во втором — отлично сыграл Тибо Куртуа. Плюс Борха Иглесиас почти вывалился один на один с вратарём, но там вовремя подсуетился Асенсио. Правда, «Сельта» едва сама не помогла хозяевам. Йоэль Лаго прервал прострел Лукаса Васкеса так, что голкиперу Висенте Гуайте пришлось нырять за мячом в ближний угол.

«Реалу» хватило шести минут в концовке первого тайма, чтобы уйти на перерыв с хорошим преимуществом. Сначала забил Арда Гюлер. Идеальный удар турка в дальний угол — вынимай. Гюлер отличился во втором матче Примеры подряд — первый такой случай в этом сезоне. Первый гол турка на «Сантьяго Бернабеу» в нынешнем чемпионате Испании.

А затем «пушку» расчехлил Килиан Мбаппе. Француз удрал от защитников со своей половины поля и классно пробил в падении. Даже немного жаль вратаря «Сельты». Два роскошных удара в дальний угол — два пропущенных мяча. Любопытно, что после гола Мбаппе несколько игроков «Реала» побежали поздравлять Куртуа. Почему? За несколько секунд до удара Килиана бельгиец вытащил мяч из-под перекладины после рикошета. С этого сейва Тибо, по сути, и началась вторая результативная атака хозяев. Кстати, вероятность гола Мбаппе в момент удара составила меньше 9%.

Старт второго тайма — новые проблемы для «Сельты». На этот раз Гюлер отдал своевременный пас на Мбаппе, а француз уложил мяч в дальний угол. 24-й гол Килиана. До лидера гонки бомбардиров (Роберта Левандовского из «Барселоны») — всего один забитый мяч. Через несколько минут Мбаппе и Гюлер поменялись ролями, но Гуайта оставил турка без дубля.

«Реал» не без проблем обыграл «Сельту» Фото: Denis Doyle/Getty Images

На 62-й минуте гости могли остаться вдесятером. Лаго откровенно придержал Мбаппе и сорвал потенциальный выход один на один с вратарём. Но арбитр Хесус Хиль Мансано показал не красную карточку, а жёлтую. Видимо, решил, что это было не явное лишение возможности забить гол, поскольку мяч не был под контролем Килиана.

В середине второго тайма Анчелотти снял с игры Асенсио и выпустил вместо него 20-летнего Хакобо Рамона. Через две минуты «Реал» пропустил после углового. Васкес почти на линии ворот остановил удар пяткой Пабло Дурана, но Хави Родригес оказался первым на добивании. Кстати, арбитры ошибочно назначили этот стандарт.

Ещё через семь минут «Реал» пропустил второй. Вышедший на замену ветеран Яго Аспас (37 лет) выдал изумительный пас, а Уиллот Сведберг воспользовался провалом хозяев в обороне. Чуть позже Куртуа с большим трудом спас после удара Пабло Дурана. И снова — ужасная игра «Реала» в обороне. Может, не стоило убирать с поля Асенсио? Анчелотти в этот момент был очень взволнован.

Карло Анчелотти потерял немало нервных клеток Фото: Denis Doyle/Getty Images

В концовке основного времени Аспас проверил Куртуа ударом в створ — Тибо забрал мяч в руки. Выход на замену Яго заметно освежил игру «Сельты» и заставил нервничать фанатов «Реала». У хозяев тоже был хороший момент, но Браим Диас внешней стороной стопы пробил точно в голкипера. А потом ещё и Мбаппе зарядил выше ворот.

«Реал» сократил отставание от «Барсы» до четырёх очков и сохранил шансы на чемпионский титул. На следующей неделе нас ждёт новый раунд «эль класико», который, вероятно, решит многое.