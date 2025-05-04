Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Реал — Сельта — 3:2, обзор матча 34-го тура Примеры, Гюлер, Мбаппе, Яго Аспас, Анчелотти, 4 мая 2025

«Реал» сохранил чемпионскую интригу! Но концовка игры с «Сельтой» — триллер для Анчелотти!
Кирилл Закатченко
Отчёт «Реал» — «Сельта» — 3:2
Аудио-версия:
Комментарии
Соперник за семь минут превратил 0:3 в 2:3.

«Сельта» приехала в гости к «Реалу» с желанием отобрать очки у второй команды Примеры. Мадридский клуб провёл первую игру после поражения в финале Кубка Испании.

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Сельта
Виго
1:0 Гюлер – 33'     2:0 Мбаппе – 39'     3:0 Мбаппе – 48'     3:1 Родригес – 69'     3:2 Сведберг – 76'    

«Реал» оказался в непростом положении — перед матчем он отставал от «Барселоны» на семь очков. Правда, у мадридского клуба была одна игра в запасе. Команде Карло Анчелотти ни в коем случае нельзя было терять очки. Иначе о чемпионстве можно было забыть. Дани Карвахаль, Давид Алаба, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга и Родриго — все они пропускали встречу по разным причинам. В связи с этим пару в центре обороны составили Рауль Асенсио и Орельен Тчуамени.

«Сельта» напугала болельщиков «Реала» на первых минутах. Два удара головой Маркоса Алонсо — причина для беспокойства. В первом случае мяч пролетел чуть выше перекладины, во втором — отлично сыграл Тибо Куртуа. Плюс Борха Иглесиас почти вывалился один на один с вратарём, но там вовремя подсуетился Асенсио. Правда, «Сельта» едва сама не помогла хозяевам. Йоэль Лаго прервал прострел Лукаса Васкеса так, что голкиперу Висенте Гуайте пришлось нырять за мячом в ближний угол.

Где окажется Анчелотти?
«Всё кончено». Анчелотти вляпался в чумовую сагу с «Реалом», Бразилией и саудовцами
«Всё кончено». Анчелотти вляпался в чумовую сагу с «Реалом», Бразилией и саудовцами

«Реалу» хватило шести минут в концовке первого тайма, чтобы уйти на перерыв с хорошим преимуществом. Сначала забил Арда Гюлер. Идеальный удар турка в дальний угол — вынимай. Гюлер отличился во втором матче Примеры подряд — первый такой случай в этом сезоне. Первый гол турка на «Сантьяго Бернабеу» в нынешнем чемпионате Испании.

А затем «пушку» расчехлил Килиан Мбаппе. Француз удрал от защитников со своей половины поля и классно пробил в падении. Даже немного жаль вратаря «Сельты». Два роскошных удара в дальний угол — два пропущенных мяча. Любопытно, что после гола Мбаппе несколько игроков «Реала» побежали поздравлять Куртуа. Почему? За несколько секунд до удара Килиана бельгиец вытащил мяч из-под перекладины после рикошета. С этого сейва Тибо, по сути, и началась вторая результативная атака хозяев. Кстати, вероятность гола Мбаппе в момент удара составила меньше 9%.

Старт второго тайма — новые проблемы для «Сельты». На этот раз Гюлер отдал своевременный пас на Мбаппе, а француз уложил мяч в дальний угол. 24-й гол Килиана. До лидера гонки бомбардиров (Роберта Левандовского из «Барселоны») — всего один забитый мяч. Через несколько минут Мбаппе и Гюлер поменялись ролями, но Гуайта оставил турка без дубля.

«Реал» не без проблем обыграл «Сельту»

«Реал» не без проблем обыграл «Сельту»

Фото: Denis Doyle/Getty Images

На 62-й минуте гости могли остаться вдесятером. Лаго откровенно придержал Мбаппе и сорвал потенциальный выход один на один с вратарём. Но арбитр Хесус Хиль Мансано показал не красную карточку, а жёлтую. Видимо, решил, что это было не явное лишение возможности забить гол, поскольку мяч не был под контролем Килиана.

В середине второго тайма Анчелотти снял с игры Асенсио и выпустил вместо него 20-летнего Хакобо Рамона. Через две минуты «Реал» пропустил после углового. Васкес почти на линии ворот остановил удар пяткой Пабло Дурана, но Хави Родригес оказался первым на добивании. Кстати, арбитры ошибочно назначили этот стандарт.

Ещё через семь минут «Реал» пропустил второй. Вышедший на замену ветеран Яго Аспас (37 лет) выдал изумительный пас, а Уиллот Сведберг воспользовался провалом хозяев в обороне. Чуть позже Куртуа с большим трудом спас после удара Пабло Дурана. И снова — ужасная игра «Реала» в обороне. Может, не стоило убирать с поля Асенсио? Анчелотти в этот момент был очень взволнован.

Карло Анчелотти потерял немало нервных клеток

Карло Анчелотти потерял немало нервных клеток

Фото: Denis Doyle/Getty Images

В концовке основного времени Аспас проверил Куртуа ударом в створ — Тибо забрал мяч в руки. Выход на замену Яго заметно освежил игру «Сельты» и заставил нервничать фанатов «Реала». У хозяев тоже был хороший момент, но Браим Диас внешней стороной стопы пробил точно в голкипера. А потом ещё и Мбаппе зарядил выше ворот.

«Реал» сократил отставание от «Барсы» до четырёх очков и сохранил шансы на чемпионский титул. На следующей неделе нас ждёт новый раунд «эль класико», который, вероятно, решит многое.

«Барсе» тоже пришлось помучиться:
«Барса» целый тайм уступала уже вылетевшей команде. И Флик «психанул»
«Барса» целый тайм уступала уже вылетевшей команде. И Флик «психанул»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android