Главное преображение весны в РПЛ. Получит ли Сергеев новое приглашение в топ-клуб?

«Крылья Советов» не проигрывали в РПЛ почти два месяца — с 15 марта. Серия без поражений совпала с высокой результативностью нападающего Ивана Сергеева. Первая половина сезона сложилась для форварда тяжело, а весной он набрал очень приличную форму.

Как Сергеев играл в предыдущие годы

Сергеев оказался в «Крыльях» в 2020 году — волжане купили его у «Торпедо» за скромные € 200 тыс. Первый сезон в Самаре вышел феноменальным — 40 голов в 42 матчах. Да, это всё на уровне Первой лиги, но цифры всё равно впечатляют. Команда выиграла турнир во втором по силе дивизионе и добралась до финала Кубка России (Иван забил три мяча в семи встречах).

Понятно, что в РПЛ результативность форварда снизилась. Тем не менее Сергеев всё равно набил неплохие цифры в первой части сезона-2021/2022 — шесть голов в 18 матчах. Плюс дважды забил в двух встречах Кубка России. В начале 2022-го Иван ушёл на повышение — «Зенит» купил форварда за € 2,15 млн. Дебют в еврокубках (43 минуты в плей-офф Лиги Европы), четыре гола в 11 матчах в РПЛ и звание чемпиона России. Итог первого (пусть и неполного) сезона в форме сине-бело-голубых.

За два с половиной года в Санкт-Петербурге Иван завоевал с клубом семь трофеев. Три победы в РПЛ, три — в Суперкубке России, одна — в Кубке страны. А ещё оформил 30 голов в 93 встречах. Самый памятный — в игре со «Спартаком» (3:2) в мае 2023 года. Гол в добавленное время стал «золотым» и принёс «Зениту» пятый подряд чемпионский титул.

Иван Сергеев празднует чемпионство в 2024 году Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иван перестал получать время в «Зените». Потом почти не забивал за «Крылья» осенью

Но Иван так и не смог стать основным нападающим команды. На старте нынешнего сезона Сергеев почти не получал игрового времени — провёл всего 20 минут по итогам семи туров. Смена обстановки в такой ситуации — логичное решение. Иван вернулся туда, где у него всё было хорошо. На тот момент «Крылья» проиграли пять раз в семи турах и забивали в среднем меньше одного мяча за встречу. Они очень нуждались в голах Сергеева.

Иван Сергеев нападающий «Крыльев Советов» «Было очень приятно вернуться. Я провёл в Самаре почти два года, по-настоящему стал футболистом благодаря тренерскому штабу. У меня тут много знакомых, поэтому даже адаптация была не нужна. Самое главное сейчас — набрать форму, потому что я долго не играл, и помочь ребятам».

Но первые матчи после возвращения дались нападающему тяжело. Сергеев не забивал на протяжении четырёх туров, после чего огорчил «Оренбург». Дальше — новая серия из четырёх встреч без голов в РПЛ. Плюс Иван не реализовал пенальти в игре с «Акроном» (0:2). Один забитый мяч в девяти встречах — «Крылья» вернули футболиста явно не для таких цифр.

«Я знал, что Сергеев пробьёт пенальти мимо, — говорил после матча с «Крыльями» нападающий «Акрона» Артём Дзюба. — Было видно, что он не в своей тарелке сейчас. Я хочу через вас передать, Ваня это обязательно прочитает. У него сейчас два пути: или он сдастся и, извините за выражение, повесит соплю, или закусится и вернётся ещё сильнее».

Сергеев оформил дубль в Петербурге. А весной никто не забивает в РПЛ больше него

Сергеева прорвало 1 декабря — положил двушку во встрече с «Зенитом» (3:2). За одну игру нападающий забил больше, чем за весь сезон до этого. Сам Иван подчеркнул, что выдал в Санкт-Петербурге матч года. Три гола в 11 встречах — статистика Сергеева в «Крыльях» до зимнего перерыва. По статистике xG у Ивана должно было быть на 1,4 забитого мяча больше.

«Мы в него верим, — сохранял оптимизм главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. — Иван пришёл, конечно, поздновато для нас. Ему, как и многим футболистам, которые к нам пришли, потребовалось время, чтобы набрать форму. А в конце он точно был очень полезен».

«Крылья» набрали всего одно очко в первых трёх турах после рестарта. Сергеев не забил ни одного мяча. Команда оказалась на 12-й строчке в таблице и опережала «Пари НН» из зоны стыков только по дополнительным показателям. И вот после этого самарский клуб прорвало — до игры с «Динамо» (1:3) была серия из пяти матчей без поражений. Попёрло и у Сергеева — забил в каждой встрече на этом отрезке. Более того, Иван оформил половину голов (шесть) «Крыльев» в пяти турах. А ещё он делит с Артёмом Дзюбой второе место в РПЛ по забитым мячам после рестарта (6), первое – у Ярослава Гладышева из «Динамо».

Показатель ожидаемых голов Сергеева весной составляет 5,52. Цифра почти сопоставима с тем, что вышло на деле. Иван заметно прибавил в количестве ударов. В первой части сезона он отыграл 11 матчей в составе «Крыльев», во второй — девять. Иван нанёс 18 ударов на осеннем отрезке (1,6 — в среднем за встречу). Весной показатель вырос — 3,25 удара в среднем (26 — за восемь матчей). Сергеев стал и чаще попадать в створ. В первой части сезона Иван нанёс 11 таких ударов, во второй — 18.

Нападающий забил в пяти встречах подряд — такого с «Крыльями Советов» не было с 2004 года. Тогда полузащитник волжан Андрея Каряка выдал голевую серию из шести игр. А в этом сезоне в пяти матчах РПЛ подряд забивал только спартаковец Манфред Угальде. Сергеев набрал весной 8 (6+2) очков по системе «гол+пас».

Окажется ли Иван снова в топ-клубе?

Очевидно, что сейчас Сергеев тащит «Крылья Советов». Команда точно не окажется в зоне прямого вылета. Скорее всего, она избежит и попадания в переходные матчи. Сергеев превратил посредственный по цифрам сезон в успешный. Не исключено, что за ним следят представители топ-клубов. В начале 2025 года источники «Чемпионата» сообщали, что нападающий попал в шорт-лист «Локомотива». А ведь на тот момент Иван не радовал результативностью! Возможно, через какое-то время Сергеев получит ещё один шанс в большом клубе, хотя ему уже 29 лет.

Иван Сергеев (с мячом) заметно прибавил после рестарта Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я рассматривал Сергеева летом. Моё мнение было «да». Что не получилось? Возраст. Политика клуба — брать игроков младше 25 лет», — сказал главный тренер ЦСКА Марко Николич в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассчитывает, что клуб получит хорошее предложение по Ивану:

Руслан Пименов заместитель генерального директора «Крыльев Советов» «Голы Сергеева говорят сами за себя — его движение, помощь команде, влияние на игру. Он в прекрасной форме. Надеемся, что за ним придут большие клубы. Мы всегда ко всем открыты и готовы к диалогу. Будут голы, значит, будут и предложения».

Этой весной Сергеев стал лучшим бомбардиром в российской истории «Крыльев Советов». Но теперь гораздо интереснее, где он окажется ближайшим летом.