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Расписание спортивных матчей 5 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: «Крылья» — «Динамо», «Локомотив» — «Салават Юлаев» и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 мая 2025 года
Аудио-версия:
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Начинаем неделю со спорта: «Россия 25» — Беларусь в хоккее, Бучневич против Наместникова в Кубке Стэнли, поединок Иноуэ и АПЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 1:00: «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, первый матч

НБА — плей-офф . Quarter Finals. 1-й тур
05 мая 2025, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лучшая команда Востока начнёт с победы?

Серия между «Кливлендом» и «Индианой» открывает второй раунд плей-офф НБА. Команды в этом сезоне встречались ранее пять раз, и не поверите, но «иноходцы» оказывались сильнее четыре раза. Это с учётом того, что «кавалеристы» в целом в регулярке уступили лишь 18 раз, выиграв Восточную конференцию. «Индиана» может выстрелить, однако в плей-офф игра меняется. Удастся ли «Кливленду» показать, кто в доме хозяин?

Статистика плей-офф НБА
Критика в адрес Джордана:
Неудобная правда о Майкле Джордане. Он не святой, а манипулятор
Неудобная правда о Майкле Джордане. Он не святой, а манипулятор

🏒 2:00: «Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, седьмой матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы главную сенсацию первого раунда?

Мало кто ожидал, что «Сент-Луис» сможет довести серию с лучшей командой регулярки до седьмого матча. Однако на своём льду «Блюз» были неудержимы, а уже почти коронованный «Везиной» Коннор Хеллебайк сыграл разочаровывающе. Седьмая игра пройдёт на домашнем льду «Джетс», где они пока непобедимы, но линия центрфорвардов после травмы лидера команды Марка Шайфли выглядит очень бледно.

Статистика плей-офф НХЛ
Удивительное превращение одной из звёзд НХЛ:
Лучший вратарь НХЛ просто ужасен в плей-офф. Что происходит с Хеллебайком?
Лучший вратарь НХЛ просто ужасен в плей-офф. Что происходит с Хеллебайком?

⚽️ 2:00: «Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Не начался
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сулейманов опять совершит результативное действие?

Магомед-Шапи Сулейманов очень хорош в МЛС – в 10 матчах за «Спортинг Канзас-Сити» у него гол и четыре ассиста. Продолжит ли россиянин в том же духе? Результаты клуба не вяжутся с формой хавбека: пока он в огне, команда играет просто ужасно и на данный момент откровенно проваливает сезон. В соперниках – такие же неудачники из «ЛА Гэлакси», расположившиеся ещё ниже в таблице.

Статистика МЛС
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Месси и Миранчук поборются за титул, а Шапи станет звездой? Превью нового сезона МЛС

🏀 3:30: «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА, плей-офф, 1/8 финала, седьмой матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карри проявит себя в самый ответственный момент?

Вот она, развязка! После того как «Голден Стэйт» повёл со счётом 3-1, все уже списали со счетов «Хьюстон». Тем не менее команде удалось вернуться и перевести серию в решающий седьмой матч. Теперь «воины» находятся в шатком положении — команда уступила в двух встречах кряду и будет играть за выход во второй раунд плей-офф в гостях. Карри, Грин и Батлер — опытные бойцы, но справятся ли они?

Статистика плей-офф НБА
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Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?

🥊 6:00: Наоя Иноуэ (Япония) — Рамон Карденас (США), титульный бой

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Рамон Карденас
05 мая 2025, понедельник. 06:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Рамон Карденас

Интрига: Японский Монстр пройдёт новое испытание

Наоя Иноуэ считается одним из лучших боксёров современности, если не лучшим. К нему сложно предъявить какие-либо претензии, однако главные хейтеры иногда недовольны тем, что японец проводит большинство своих боёв на родине. И вот пожалуйста: промоутер Боб Арум снова вывез Монстра в США, где тот подерётся с Рамоном Карденасом. Иноуэ — тотальный фаворит, но когда-нибудь он всё-таки ошибётся?

Чего не хватает японцу?
Иноуэ — местечковая суперзвезда. Что нужно Монстру для признания?
Иноуэ — местечковая суперзвезда. Что нужно Монстру для признания?

⚽️ 14:00: Беларусь — Гватемала, ЧМ по пляжному футболу, 3-й тур

ЧМ-2025 . Группа A. 3-й тур
05 мая 2025, понедельник. 14:00 МСК
Беларусь
Не начался
Гватемала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдут ли белорусы из группы с первого места?

Сборная Беларуси стартовала на чемпионате мира с двух побед и на 99% гарантировала себе выход в плей-офф – осталось только не проиграть дебютантам турнира из Гватемалы с разницей в пять мячей. Задача для полуфиналиста прошлого турнира, конечно, выполнимая. А если серьёзно, то подопечным Николаса Альварадо желательно провести максимально спокойный матч: холодно набрать три очка, не потратив при этом много сил, не насобирав карточек и не получив, не дай бог, травм. Потому что в четвертьфинале соперник у Беларуси будет куда сильнее.

Статистика ЧМ по пляжному футболу
Как сложилась важнейшая встреча с Японией?
Белорусы — на 99% в плей-офф чемпионата мира! Очень красиво убрали японцев
Белорусы — на 99% в плей-офф чемпионата мира! Очень красиво убрали японцев

🏒 17:00: «Россия 25» — Беларусь, товарищеский матч

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли российская сборная реванш?

На матче турнира в Астане белорусская сборная одержала победу, которую уже сложно назвать сенсационной. С учётом роста местных молодых игроков, команда Дмитрия Квартальнова могла бы спокойно быть претендентом на попадание в четвертьфинал чемпионата мира. Однако Роман Ротенберг, как известно, хочет выиграть все турниры, где его команды принимают участие, поэтому мотивация даже такого варианта сборной будет немаленькой.

Слова игрока сборной:
Полтапов раскрыл, что Ротенберг сказал игрокам «России 25» после поражения от Беларуси

🏒 17:00: «Югра» — «Химик», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, четвёртый матч

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли счёт в серии равным?

«Химик» получил мощнейший десант игроков из «Спартака», в том числе открытие сезона КХЛ Александра Пашина. Такое пополнение делало воскресенский клуб фаворитом плей-офф, но после двух домашних побед забрать первый матч в Ханты-Мансийске не помог даже дубль Пашина. Сможет ли «Югра» окончательно вернуть интригу в серию?

Статистика плей-офф ВХЛ
Как прошёл прошлый матч:
«Югра» одержала первую победу над «Химиком» в серии 1/2 финала плей-офф ВХЛ

⚽️ 18:30: «Крылья Советов» — «Динамо» Москва, РПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч динамовцев без Марцела Лички!

Московский клуб попрощался с чешским тренером после вылета команды из Кубка России. Перед Личкой стояла задача – победить в турнире или по итогам сезона оказаться в топ-3 РПЛ. Вторая цель сейчас выглядит не очень выполнимой. Интересно, как увольнение Марцела восприняли футболисты – им в 27-м туре играть с яркими «Крыльями Советов», в которых Иван Сергеев кладёт голы как из пулемёта. Кто же в таких обстоятельствах окажется сильнее?

Статистика РПЛ
Пытаемся разобраться в произошедшем:
«Динамо» и Личка упёрлись в потолок и пришли к логичному финалу. Но почему сейчас?
«Динамо» и Личка упёрлись в потолок и пришли к логичному финалу. Но почему сейчас?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, пятый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оформит ли ярославский клуб проход во второй подряд финал?

«Салават» взял первую встречу, а «Локомотив» столкнулся с травмами, однако в дальнейшем силы соперников оказались неравны. Хотя третий матч серии вышел крайне скандальным, звёзды Уфы пока выглядят бледно, а ярославская молодёжь, в том числе вызванная из ВХЛ, уделывает молодых ребят из нижних звеньев «СЮ».

Статистика плей-офф КХЛ
Ждать ли уфимского чуда?
Не только чудо. Что может спасти «Салават» в серии с «Локомотивом»?
Не только чудо. Что может спасти «Салават» в серии с «Локомотивом»?

🏀 19:30: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/2 финала, первый матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: хозяева войдут в историю Единой лиги?

«Зенит» не уступал с 11 января в Единой лиге ВТБ. Команда выиграла 20 матчей кряду в регулярке, добавив ещё три в плей-офф. Московский ЦСКА обладает рекордом по победам подряд в одном сезоне турнира — 24. Сине-бело-голубые могут повторить достижение армейцев, если одолеют дома «Локомотив-Кубань». Правда, в планы краснодарцев явно не входило проигрывать, тем более в регулярке железнодорожники дважды оказались сильнее соперника именно в гостях.

Статистика Единой лиги
Последний яркий матч гостей:
Юбилей и дикий камбэк. Так и должна была закончиться серия «Локо» с «Уралмашем»!
Юбилей и дикий камбэк. Так и должна была закончиться серия «Локо» с «Уралмашем»!

⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 35-й тур

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
05 мая 2025, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ноттингем» вернётся в зону ЛЧ?

Команда Нуну Эшпириту Санту проводит выдающийся сезон. Но под его конец начались проблемы, и «Форест» уже выпал из лигочемпионского топ-5. В конкурентах за попадание в элитный еврокубок и «Манчестер Сити», «Ньюкасл», и «Челси» с «Астон Виллой». Места явно хватит не всем. А потому обыгрывать «Кристал Пэлас» нужно обязательно.

Статистика АПЛ
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