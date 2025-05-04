Теперь ЦСКА может забыть о чемпионстве. Результат с «Ахматом» не устроил ни одну из команд

До недавнего времени «Ахмат» называли одной из лучших команд весны. Что неудивительно: ещё в декабре в команде, видимо, решили, что проигрывать всё подряд — не дело. И стали менять ситуацию. С того момента — восемь встреч без поражений, в которых были одержаны три победы. А бонусом парни Ташуева ещё и выкинули «Краснодар» из розыгрыша Кубка России. Многие ждали, что тенденция продолжится и к началу мая они уже выберутся из зоны стыковых матчей, но вдруг начались проблемы: сначала вылет из Кубка во встрече с «Локо», потом — два поражения подряд в РПЛ. Из-за этого грозненцы до сих пор в зоне стыковых матчей.

И теперь к ним в гости приехал ЦСКА — вероятно, главное открытие второй части сезона. До этой недели команда не проигрывала ни в одном турнире, но потом встретилась с «Зенитом» в Кубке и всё-таки уступила. В конкретной встрече, а не в противостоянии, ведь впереди второй матч. В РПЛ тоже дела идут куда выше ожидаемого — в случае победы в Грозном команда Николича временно сравнивалась бы по очкам с «Зенитом». Да, занять второе место будет очень трудно, однако закрепиться в тройке им точно было по силам. А это наверняка одна из целей, достижение которой точно оправдало бы приглашение Николича.

Тренеры едва ли удивили друг друга составами. Но отметим пару деталей: Дивеев продолжает лечение, поэтому в старте ЦСКА продолжает выходить 20-летний Абдулкадыров. Жамалетдинов — нечастый гость в стартовом составе, однако сейчас там оказался. Как и Койта — видимо, два гола в трёх последних матчах убедили Николича, что тот достоин сыграть вместе с Мусаевым. А Гуарирапа остался в запасе. У «Ахмата» из-за травмы не вышел на поле центральный защитник Гандри, место которого занял Жиров. В остальном – без больших сюрпризов.

Матч начался неспешно. Правда, уже в начале встречи чуть не сломался Кисляк, но всё-таки смог вернуться на поле. Казалось, командам нужно время присмотреться друг к другу, прежде чем найти слабые зоны. Однако не успели — ЦСКА забил. Чуть ли не в первой атаке, которая дошла до удара — сначала Файзуллаев бил в створ, но попал в Ибишева, а на добивании расторопнее всех оказался всё тот же Койта. Третий гол в четырёх матчах — серьёзный уровень.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После началось то, что было неизбежно в Грозном — масса борьбы, столкновений, а сам футбол отошёл на второй план. Однако это было выгодно скорее «Ахмату». Ведь сразу после пропущенного мяча они могли отыграться, Но здесь браво Акинфееву, который вытащил мяч из-под перекладины. Грозненцы постепенно забрали мяч под контроль и стали наседать на ворота Акинфеева. Без особых моментов, однако у ЦСКА впереди совсем мало получалось.

На 33-й минуте Акинфеев снова спас после удара Ибишева, но на подборе первым оказался Мелкадзе. Тот перевёл мяч на дальнюю, где перед Самородовым были уже пустые ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке тайма включился ЦСКА, и здесь уже хлопаем Шелии, который потащил хороший удар Мусаева. В перерыве тренеры не стали делать замены. Хоть и ничья вряд ли устраивала хотя бы одну из команд.

Через семь минут «Ахмат» мог выходить вперёд: классный прострел Садулаева дошёл до Мелкадзе, но тот не смог правильно подстроиться под мяч перед, по сути, пустыми воротами. Следом — снова много борьбы и столкновений. Даже удивительно, что никто не получал травмы. Зато летели жёлтые карточки: так, например, Обляков и Аббос пропустят встречу ЦСКА с «Краснодаром».

Однако в концовке матча включился ЦСКА: видимо, команда очень сильно хотела остаться в чемпионской гонке до следующего тура. Николич бушевал на скамейке запасных, Шелия отразил классный удар Бистровича. Но на большее москвичей не хватило.

Итог — ничья, которая не позволила «Ахмату» обойти «Химки, тем не менее помогла сравняться с ними по очкам. А ЦСКА, похоже, заканчивает для себя чемпионскую гонку.