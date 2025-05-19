Есть первый трансфер «Ливерпуля»! Кто будет рулить рекордным окном и кого ждать в клубе

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в первый год под руководством Арне Слота. Удивительный результат! Хотя перед стартом сезона аналитики Opta давали вероятность в 5,1% на титул мерсисайдцев в АПЛ. Победа в лиге — симбиоз крутой работы руководства, тренерского штаба и футболистов. Но в межсезонье клубу предстоят не менее важные процессы. А ключевую роль на себя обязан взять спортивный директор Ричард Хьюз.

Хьюз сам выбрал Слота и отказался от масштабных покупок прошлым летом

Хьюз оказался в «Ливерпуле» весной 2024 года. До этого он с 2016-го работал техническим директором «Борнмута», где и привлёк внимание Fenway Sports Group — владельцев «Ливерпуля». Хорошее выступление «Борнмута» в сезоне-2024/2025 — во многом заслуга бывшего директора. Хьюз привёз в клуб тренера Андони Ираолу и большую группу основных футболистов (Антуана Семеньо, Джастина Клюйверта, Маркоса Сенеси, Милоша Керкеза).

Ричард Хьюз Фото: Catherine Ivill/Getty Images

После назначения в «Ливерпуль» перед Ричардом стояла задача найти преемника Юргену Клоппу. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Хьюз до конца сезона-2023/2024 доработает в «Борнмуте», а к новой должности приступит только в июле. Однако тот начал поиски тренера для «Ливерпуля» уже весной.

Ричард работал в связке с Майклом Эдвардсом: англичанина, занимавшего пост спортивного директора клуба с 2016-го по 2022-й, в марте 2024-го назначили директором по футбольным операциям FSG. Теперь он снова стал близок к «Ливерпулю», но получил более высокую должность. Эдвардс занимается мультиклубной системой FSG. А все основные решения по «Ливерпулю» делегировал Хьюзу.

Именно новый спортивный директор привёл Арне Слота. Хьюз принял тяжёлое решение: в «Ливерпуле» ждали более раскрученных Хаби Алонсо или Рубена Аморима, а получили тренера из чемпионата Нидерландов. Однако Эдвардс не сомневался в решении Хьюза. Ричард обладает глубоким пониманием всех футбольных процессов, умеет вести переговоры, общаться с персоналом, игроками, агентами, и у него хороший опыт в менеджменте. Дистанция показала, что вера оправданна.

После ухода Юргена Клоппа болельщики ожидали перестройки «Ливерпуля». Но Хьюз вместе со Слотом приняли взвешенное решение: у нынешнего состава есть потенциал для развития, поэтому масштабные трансферы не нужны. Лето-2024 получилось для команды скучным: «Ливерпуль» взял за € 30 млн голкипера Георгия Мамардашвили (присоединится к команде только летом 2025 года) и за € 12 млн приобрёл вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу. Конечно, это не выглядело как масштабная кампания. А привыкшие мыслить менее рационально болельщики переживали за перспективы в сезоне-2024/2025.

Федерико Кьеза Фото: Jan Kruger/Getty Images

Однако Слот сделал сильнее имеющихся игроков. Самый яркий пример — Райан Гравенберх. Летом 2024-го у «Ливерпуля» сорвалась сделка по трансферу Мартина Субименди из «Реала Сосьедад». Клуб не стал форсировать покупку другого игрока и доверился нидерландцу. В итоге Гравенберх превратился в одну из лучших контролирующих «шестёрок» АПЛ. А Слот добрался до золота с футболистами из эпохи Клоппа.

С какими задачами столкнётся Хьюз на трансферном рынке? «Ливерпулю» жизненно необходимо усиление защиты и атаки

Впереди у «Ливерпуля» куда больше работы, чем прошлым летом. После оформления титула журналист Джеймс Пирс сообщал, что Хьюз уже обсудил с Эдвардсом и Слотом, какие позиции нуждаются в усилении. Списки на вход готовы. А журналист The Telegraph Крис Баскомб опубликовал большой материал по летнему трансферному окну для «Ливерпуля». Он отметил, что Слот и Хьюз получат один из самых больших трансферных бюджетов в истории клуба. О конкретных суммах речи не шло, но руководство готово тратиться на нужных футболистов.

Первый летний трансфер, по сути, уже готов. После того как подтвердился уход Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал», «Ливерпуль» моментально вышел на рынок за заменой, и основным вариантом стал Жереми Фримпонг из «Байера».

Жереми Фримпонг Фото: Lars Baron/Getty Images

По информации инсайдера Кристиана Фалька, нидерландец несколько раз общался с Арне Слотом в течение первых месяцев 2025 года. А спортивный отдел во главе с Хьюзом быстро включился в переговоры. Фабрицио Романо сообщает: «Ливерпуль» уведомил «Байер» о выплате отступных в € 35 млн. С самим игроком уже договорились о контракте на пять лет, также он прошёл медосмотр. Так что Фримпонг — первое подписание «Ливерпуля» летом — осталось только дождаться официального объявления.

Теперь главная цель «Ливерпуля» — левый защитник «Борнмута» Милош Керкез. Забавно, что игрок выступает за бывший клуб Хьюза. По информации Джеймса Пирса, «Ливерпулю» придётся заплатить за Керкеза не менее £ 45 млн. Однако за венгром также наблюдает мадридский «Реал», который уже увёл другую цель мерсисайдцев — Дина Хёйсена. Не исключена новая гонка кошельков.

Защитник «Борнмута» Милош Керкез Фото: Robin Jones/Getty Images

Также «Ливерпуль» планирует усиление позиции центрального нападающего. По информации Баскомба, на «Энфилде» вряд ли окажется форвард Александер Исак. «Ньюкасл» наотрез отказывается вступать в любые переговоры, а сам швед свой уход форсировать не планирует. Более реалистичный вариант — Уго Экитике. В последнее время скауты «Ливерпуля» просматривали форварда «Айнтрахта», но ценник в £ 80 млн немного отпугивает клуб.

Альтернативным вариантом усиления атаки может стать Флориан Вирц. Немец способен действовать в качестве «ложной девятки». Правда, в случае его покупки Слоту придётся перестраивать всё нападение. Однако информация о возможном трансфере 22-летнего футболиста мелькает в СМИ. Хотя инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сам Вирц предпочитает остаться в Германии и перейти в «Баварию», но окончательное решение ещё не принято. «Ливерпуль» же пока что лишь контактировал с окружением игрока.

Флориан Вирц Фото: Pau Barrena/Getty Images

Помимо Александер-Арнольда, «Ливерпуль» летом расстанется ещё с несколькими игроками. Крис Баскомб отмечает, что форвард Дарвин Нуньес точно покинет «Энфилд», если клуб получит хорошее предложение. Клубы из Саудовской Аравии интересуются Луисом Диасом и Диогу Жотой, однако маловероятно, что сразу три нападающих «Ливерпуля» уйдут за одно лето.

Доступными для переговоров с другими командами будут голкипер Кивин Келлехер, защитник Джо Гомес и форвард Бен Доук. Наверняка «Ливерпуль» расстанется и с защитником Костасом Цимикасом. А полузащитник Харви Эллиотт не будет выставлен на продажу, но клуб не станет препятствовать, если тот решит уйти в поиске стабильного игрового времени.

Арне Слот своей работой заслужил усиление состава летом. Теперь всё в руках Ричарда Хьюза. Решения спортивного директора «Ливерпуля» на трансферном рынке станут ключевым моментом межсезонья для клуба. Тем более вторая часть сезона-2024/2025 показала, что команде не хватает глубины состава.