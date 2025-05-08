Как играет единственный россиянин в лигах под топ-5. Ради Испании снизил зарплату в 5 раз!

Мы внимательно следим за выступлением наших легионеров в топ-лигах Европы: Матвея Сафонова, Александра Головина и Далера Кузяева – в Лиге 1, Арсена Захаряна – в Примере. А вот вторые дивизионы чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции редко оказываются в фокусе нашего внимания, потому что там практически не осталось россиян. Впрочем, есть одно исключение – Николай Обольский. 28-летний нападающий выступает в испанской Сегунде за «Кордову» и на днях отдал голевую передачу. Этот ассист – повод рассказать, как складывается сезон для уроженца Тулы.

Обольского мы помним по московскому «Динамо». Воспитанник бело-голубых дебютировал за первую команду в июле 2015 года – во встрече с «Зенитом», будучи на тот момент 18-летним игроком. Но для динамовской основы Николай был ещё сыроват. В РПЛ провёл 16 матчей (в том числе два в основе) и не совершил ни одного результативного действия. Покатался по арендам, а в 2020 году отправился покорять Испанию. За команды низших дивизионов наколотил 33 мяча.

«Николай уезжал в Испанию осознанно в 23 года, в период пандемии. Когда пришлось соглашаться на предложение «Баракальдо» из Сегунды B, он пошёл на пятикратное понижение зарплаты, которую получал в «Динамо», чтобы поехать за своей испанской мечтой. Николай хорошо себя проявил, адаптировался, быстро выучил язык и перешёл на два года в «Культураль Леонеса».

Это было повышение, так как клуб выше статусом. Нико, как его называют в Испании, очень окреп физически и имел постоянную практику. С каждым годом его зарплата росла и статус повышался — почти все серьёзные клубы Примеры проявляли к нему интерес. В итоге в 2023 году он перешёл в «Ибицу», которая только покинула Сегунду А. Но в прошлом сезоне решить задачу не получилось, а Коля провёл его хорошо и летом принял двухлетнее предложение от «Кордовы», вышедшей во вторую по значимости испанскую лигу. Он шаг за шагом идёт вверх. Какие цели? Попасть в Ла Лигу!» – рассказывал по ходу нынешнего сезона агент форварда Дмитрий Кигинько (в интервью для Legalbet).

Николай Обольский (справа) в матче за «Кордову» Фото: cordobacf.com

Действительно, Обольский выдал солидный прошлый сезон в «Ибице». Нападающий набрал 10+3 в 40 матчах. Вполне логично, что в итоге Николай пошёл на повышение – получил предложение от «Кордовы», которой достался свободным агентом.

Обольский – не первый россиянин в истории этого клуба. За «Кордову» за закате карьеры поиграл лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег Саленко. Однако было бы преувеличением сказать, что он оставил там хорошую память и открыл двери для других наших легионеров. В «Кордове» Саленко провёл всего пять матчей. Голов или голевых передач от Олега не дождались, и летом 2000-го, спустя полтора года после подписания контракта, нападающий покинул андалусийскую команду.

Состав «Кордовы» оценивается Transfermarkt всего в € 11,6 млн. По стоимости клуб Обольского – один из аутсайдеров Сегунды: занимает всего лишь 22-е место из 24 участников. Главным конкурентом россиянина стал 25-летний центрфорвард Антонио Касас – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне с 10 голами в чемпионате. До «Кордовы» он выступал за молодёжку и фарм-клуб «Севильи», вызывался в юношескую сборную Испании. Ещё летом был подписан из «Тоттенхэма» нападающий Джуд Сунсап-Белл, но его уже в зимнее окно отправили в аренду.

Пожалуй, самая интересная фигура в составе «Кордовы» – 22-летний полузащитник Тео Зидан. Сын Зинедина тоже пришёл перед нынешним сезоном, а ранее играл за фарм-клуб «Реала». До первой команды не дотянул. В «Кордове» Зидан-младший тоже не звезда: 19 раз появился в основе, 13 – на замену и ещё в трёх турах остался на скамейке. Набрал атакующий хавбек 4+1.

Тео Зидан (в центре) в матче за «Кордову» Фото: cordobacf.com

Что касается нашего Николая, то и у него, к сожалению, не получилось стать твёрдым игроком стартового состава. Обольский – только 17-й в «Кордове» по проведённому на поле времени в Сегунде (823 минуты). Россиянин поучаствовал в 30 матчах, шесть раз попал в основу и 23 раза вышел на замену. Тем не менее Николай делит четвёртое место в списке лучших ассистентов андалусийцев. Обольский сделал три голевые передачи во встречах с «Овьедо», «Расингом» Ферроль и «Кадисом» в последнем туре 2 мая.

Вообще, россиянин, кажется, набрал хорошую форму к концу сезона. Туром ранее Обольский забил гол – свой второй в Сегунде. В ворота «Эльденсе» на выезде. Более того, сделал это на 89-й минуте при счёте 0:1. Спас от поражения «Кордову», оставшуюся в меньшинстве после удаления. Партнёр бросил аут прямо в штрафную, Николай поставил защитнику спину и отправил мяч в сетку точным ударом от угла вратарской под дальнюю штангу.

«Обольский был очень хорош в сложной борьбе с центральными защитниками, особенно если учесть, что мы имели на игрока меньше, – сказал тренер «Кордовы» Иван Ания. – Он отлично прессинговал и сохранял мяч, выигрывая воздушные единоборства. Реализовал свой момент. Обольский использовал позиционную ошибку защитника. Очень рад за него и за команду».

До этого Обольский забил в декабре в гостевой встрече с «Овьедо». Грамотно сыграл на опережение и поразил цель ударом в касание из вратарской. В тот прекрасный день Николай открыл счёт уже на шестой минуте, а потом ассистировал Зидану в эпизоде с победным голом Тео.

В среднем за 90 минут игры в Сегунде российский нападающий наносит 2,8 удара по воротам (в створ – 0,9), отдаёт 11 точных передач (при 66% точности), в том числе 1,6 паса под удар, зарабатывает на себе 1,9 фола и выигрывает 49% единоборств. Контракт Обольского с андалусийским клубом рассчитан до лета 2026 года. Интересно, останется ли Николай в роли игрока ротации в «Кордове», которая успешно выступает для новичка лиги – превратилась в крепкого середняка и занимает девятое место.