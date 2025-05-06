«Барса» и «ПСЖ» идут больше, чем за треблом и даже квадруплом. А что бывает ещё круче?

То, что два европейских суперклуба – «Барса» и «ПСЖ» – всё ещё претендуют на требл в этом сезоне, вы уже слышали. Но они могут замахнуться и на большее. Правда, как и вылететь из ЛЧ уже к четвергу. «Интер», кстати, тоже мог бы претендовать сразу на три трофея, однако проиграл в полуфинале Кубка Италии.

Слова «требл» и «квадрупл» уже не удивляют, они уже давно вошли в обиход футбольных болельщиков. Спасибо командам-доминаторам. А этот текст – про результаты ещё круче.

Существуют такие понятия, как «квинтупл» (пять титулов) и «секступл» (шесть). Чем-то это напоминает различия составов музыкальных групп: там тоже есть трио, квартет, квинтет и секстет. Ничего удивительного, ведь футбол — тоже в каком-то смысле искусство. Особенно когда играют кудесники вроде Роналдиньо или Месси. Ну и происхождение у всех этих терминов английское, отсюда и их схожесть.

Оформить секступлы проще английским клубам, ведь у них, помимо обычного Кубка, есть ещё и Кубок лиги. Несмотря на это, достижение покорялось только представителям Испании и Германии — той самой «Барселоне» Пепа Гвардиолы в 2009-м и «Баварии» Ханс-Дитера Флика в 2020-м. И те и другие выиграли за год чемпионат, ЛЧ, Кубок, Суперкубки страны и УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

Когда мюнхенцы повторили триумф каталонцев, Гвардиола даже предложил организовать встречу двух его бывших команд: «Давайте я позвоню Месси и компании, и мы разыграем седьмой титул в очном матче». Жаль, что только в шутку.

А как считать?

С одной стороны – тут всё может быть очень запутанно. Кто-то любит считать титулы за календарный год, кто-то – за сезон. Если считать за сезон, то возникают дополнительные вопросы: относить ли Суперкубок к сезону, который завершился в мае/июне? Или это открывающий матч? Раньше было именно так, но сейчас во многих странах игры за Суперкубок перенесли на зиму – и считать такие встречи «стартом сезона» было бы странно.

В любом случае все эти звания – неофициальные. И принять можно любой способ подсчёта. Если считать титулы за год (что, на наш взгляд, при нынешнем расписании логичнее), то «ПСЖ» претендует на «секступл». Загибаем пальцы:

зимой взяли Суперкубок Франции;

уже выиграли Лигу 1;

вышли в финал национального Кубка;

ещё могут взять ЛЧ, клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.

Если считать по сезону, то Суперкубок Европы сюда уже не относится, а Суперкубок Франции ещё предстоит выиграть.

Что касается «Барсы» (если считаем за год), то сейчас есть уже два трофея – Суперкубок, который выиграли зимой, и Кубок Короля. Ещё можно взять ЛЧ, чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА. А вот на клубном ЧМ команда Флика не сыграет. Если считать по сезону, то также убираем из списка Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Что уже было в истории?

Чуть-чуть не хватило до секступла восьми командам. Но квинтупл — тоже величие, пусть и не абсолютное. «Аякс»-1995 Луи ван Гала с ван дер Саром, братьями де Бурами, Зеедорфом, Литманеном и Клюйвертом не смог завоевать Кубок Нидерландов и вылетел в четвертьфинале от «Фейеноорда». Причём до той же стадии добралась и его молодёжка.

Египетский «Аль-Ахли», единственный здесь неевропейский клуб, собрал все главные трофеи 2006 года в Африке. А вот клубный ЧМ не смог. Причём на том турнире облажалась и «Барселона», уступив в финале бразильскому «Интернасьоналу» с Пато и будущим спартаковцем Луисом Адриано.

В 2010-м «Интер» Станковича, Снейдера и Это’О покинул Жозе Моуринью. С Рафаэлем Бенитесом миланцы упустили первый же возможный титул — Суперкубок УЕФА оказался в руках «Атлетико». Да и в целом испанский тренер провалился в Италии, продержавшись там каких-то полгода.

В следующем году «Барселона» Гвардиолы оступилась в Кубке Испании. Второй секступл был близок, да вот в овертайме решающего матча его аннулировал Криштиану Роналду. Зато вскоре удалось одолеть в финале ЛЧ бывший клуб португальца — «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» — победитель ЛЧ-2011 Фото: Jasper Juinen/Getty Images

«Бавария» Юппа Хайнкеса в 2013-м с Роббеном, Рибери и Манджукичем придавила в финале ЛЧ дортмундскую «Боруссию», а вот в Суперкубке Германии соперник взял реванш. Хоть какое-то, но утешение.

В 2015-м «Барса» уже во главе с Луисом Энрике и с Суаресом в составе снова осталась с квинтуплом вместо секступла, уступив в Суперкубке Испании «Атлетику». Причём баски добились разгромного преимущества 5:1 по ходу двух встреч — Адуриса с четырьмя голами было не удержать.

Два года спустя квинтуплом козырнул уже «Реал» Зинедина Зидана с Рамосом, Кроосом и Роналду. Мечты о шести трофеях за год рассеялись ещё в четвертьфинале Кубка Испании, когда лучшую команду мира высадила скромная «Сельта». Что любопытно, в следующем раунде она проиграла «Алавесу». Видимо, все силы потратила на мадридцев.

«Ман Сити» — победитель ЛЧ-2023 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

И, наконец, в 2023-м Гвардиола привёл к пяти титулам уже «Манчестер Сити». Монструозным Эдерсону, Родри и Холанду не хватило в копилке Суперкубка Англии (по пенальти взял верх «Арсенал») и Кубка лиги, где в 1/4 финала у них внезапно победу вырвал «Саутгемптон».

Теперь добиться секступла значительно легче за счёт расширения клубного ЧМ, куда попадают уже 32 представителя. Этим летом там сыграют и гранды вроде «Реала», «Ювентуса» и «Манчестер Сити», и команды попроще вроде «Бенфики» с «Порту» и «Зальцбургом».