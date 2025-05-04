Чего вообще стоит чемпионство «Баварии» с Компани?

Титул мюнхенцев в Германии обычно не считают достижением, но статистика показывает, что в этот раз к нему стоит относиться иначе.

Только что «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом» — именно этот результат официально гарантировал «Баварии» чемпионство. Начиная с 1-го тура, мюнхенцы были лидерами по набранным очкам. Всё шло к тому, что главная команда Германии вернёт себе титул. И это получилось сделать в 32-м туре. «Бавария» могла не дожидаться осечки конкурента и решать всё сама, однако упустила победу над «Лейпцигом» на 90+5-й минуте.

Но чего вообще стоит чемпионство «Баварии»? Считается, что самый богатый клуб Германии по умолчанию должен становиться первым. И это не достижение, а обыденность. Хотя мы помним, как летом от команды поочерёдно отказывались известные тренеры: Хаби Алонсо, Унаи Эмери, Юлиан Нагельсман, Ральф Рангник. В результате клуб даже захотел сохранить Томаса Тухеля, однако стороны не договорились. Так появился удивительный вариант с Венсаном Компани. Его скромная тренерская карьера не убеждала, но бельгийца рекомендовал сам Пеп Гвардиола. И в каком-то смысле он оказался прав.

«Бавария» забрала чемпионство за пару туров. Из Лиги чемпионов вылетели в 1/4 финала, сильно придушив «Интер». По сути, команда провалилась только в Кубке Германии, дойдя лишь до 1/8 финала. Хотя на этот раз вылетели не от «Саарбрюккена», а от «Байера». Несмотря на всю критику Компани, его первый сезон можно признать нормальным. Тем более при нём случилось невозможное — Кейн выиграл первый трофей в карьере. Можно ли вообще требовать большего?

Гарри Кейн Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В последнее время часто говорят о результативности «Барселоны» — она действительно впечатляет, но если взять соотношение забитых и пропущенных мячей в чемпионате, то на первом месте в топ-5 лигах идёт «Бавария». Очевидно, что уровень сопротивления в чемпионате Испании выше, но, с другой стороны, мюнхенцы опережают в том числе искромётный «ПСЖ», где конкуренция в борьбе за титул более призрачная.

+62 — «Бавария»

+57 — «Барселона»

+52 — «ПСЖ»

+46 — «Ливерпуль»

+40 — «Интер»

«Бавария» выделяется и по другим показателям (опять же, с поправкой на специфику лиги). По разнице созданных и голевых моментов в среднем за матч у Компани лучшая команда в топ-5 лигах. Киммих отдал больше всех в Европе передач в финальную треть поля (407), а Олисе — больше всего в чужую штрафную (102). При новом тренере «Бавария» стала одной из самых пасующих команд Европы с максимальным владением мячом (68,1%) среди всех команд в топ-лигах. В какой-то степени парадоксально, что у «Баварии» при этом один из самых возрастных составов (28,4 года) среди топ-клубов. Больше – только у «Интера» (30,2 года).

Гарри Кейн, Томас Мюллер и Мануэль Нойер Фото: Marcel Engelbrecht/Getty Images

Доминирующий футбол Компани стилистически не подходил «Бёрнли», с которым Венсан вылетел из АПЛ, но в «Баварии» этот тренер выглядит уместно. Можно говорить, что мюнхенцы проваливались в больших матчах (хотя в плей-офф ЛЧ команда смотрелась хорошо), однако чемпионства выигрываются во встречах с середняками и аутсайдерами. Таких матчей просто больше, и в этом команда при Компани прибавила. Иногда преимущество «Баварии» выглядело пугающим. Четыре раза победила с преимуществом в пять мячей в Бундеслиге. Столько же раз — в четыре мяча. «Динамо» Загреб уничтожили 9:2, хотя во встрече не было удалений.

В прошлом сезоне «Бавария» отдала чемпионство аномальному «Байеру». В позапрошлом Мюнхен забрал титул, но это выглядело крайне неубедительно. В сезоне-2022/2023 «Бавария» сделала всё, чтобы проиграть гонку за чемпионство, однако «Боруссия» умудрилась сделать ещё больше (осталась второй из-за разницы мячей). Так что сейчас чемпионство по итогам 32 туров с комфортным отрывом — это всё-таки какое-то достижение. Не великое, но значимое.