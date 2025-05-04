«Челси» сделал чемпионский коридор «Ливерпулю» — и победил. Борьба за ЛЧ теперь ещё круче

«Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии неделю назад. Похоже, это сказалось на эмоциональном и физическом состоянии команды, которая отпраздновала трофей и утратила турнирную мотивацию. Главный тренер Арне Слот заранее сообщил, что проведёт ротацию. В результате она больше всего коснулась полузащиты. Впервые в сезоне в основе вышли одновременно Эндо, Эллиотт и Джонс. Для японца это вообще первый матч в старте в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Матч против «Челси» начался с чемпионского коридора для «Ливерпуля» на «Стэмфорд Бридж». Гости вышли на поле под аплодисменты соперников. Эта красивая традиция осталась неизменна.

Чемпионский коридор Фото: Justin Setterfield/Getty Images

А уже в игре сразу почувствовалась разница по сравнению с тройкой Гравенберх — Мак Аллистер — Собослаи. У «Челси» уже на третьей минуте прошла вертикальная комбинация от штрафной до штрафной. В последнее время Палмер находится в плохой форме, но тут он в центре поля так раздёргал Джонса, что тот даже поскользнулся. Затем последовал прострел Нету с фланга, и Энцо Фернандес оказался в убойной позиции — прямо перед воротами. При этом у аргентинца было время и обработать мяч, и точно пробить.

Матч едва начался, а «Челси» уже вёл в счёте. Правда, это не сильно напрягало гостевую трибуну. Фанаты «Ливерпуль», даже когда их команда уступала, скандировали: «Чемпионы-чемпионы». А ещё демонстрировали надувную цифру «20» — столько раз их команда выигрывала высший английский дивизион.

Болельщики «Ливерпуля» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В первом тайме «Ливерпуль» владел мячом в два раза больше, но лучшие моменты создавали хозяева. В одной из атак мяч даже задел перекладину после навеса Кайседо. Интересно, что он опять вышел на позиции правого защитника, хотя на скамейке были и Гюсто, и Джеймс. Впрочем, при владении эквадорец смещался на привычную позицию в центре поля.

Казалось, что в оставшихся турах АПЛ Салах попробует установить ещё несколько рекордов результативности. Например, по количеству ассистов (сейчас у него 18 голевых передач, а рекорд — 20). Однако в этот вечер у египтянина мало что получалось. Даже во втором тайме, когда «Ливерпуль» освежил атаку, выпустив в том числе Собослаи и Нуньеса. Позже ещё и Кьеза вышел.

После перерыва игра практически не изменилась. «Ливерпуль» владел мячом, а «Челси» проводил быстрые атаки. После длинного заброса мяча вперёд и дриблинга Палмера получилось так, что ван Дейк выбивал мяч из штрафной, но угодил в Куансу, а от того мяч отскочил в ворота. Курьёзный автогол — и уже 2:0 в пользу «Челси». После этого ещё и Палмер вышел под острым углом, хитро посмотрел на набегающих партнёров, а пробил в ближний угол. Алисон явно упустил момент, и бразильцу повезло, что мяч от дальней штанги отлетел в поле.

Удар Коула Палмера Фото: Кадр из трансляции

Затем ван Дейк забил свой очередной мяч после навеса с углового, сделав преимущество «Челси» минимальным. Однако в самом конце матча Кайседо заработал пенальти, который реализовал Палмер — 3:1.

Эта победа позволила команде Марески догнать «Ньюкасл» в таблице — у обоих клубов по 63 очка. Столько же будет у «Ноттингем Форест», если он спустя сутки обыграет «Кристал Пэлас».