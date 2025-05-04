«Зенит» в гонке благодаря Соболеву! Дублем перевернул тяжелейший матч с «Пари НН»! Видео

В матче «Зенита» с «Пари НН» едва не была уничтожена чемпионская интрига. Петербуржцы одержали волевую победу, проигрывая по ходу встречи. Отставание от «Краснодара» осталось прежним – четыре очка.

В этом матче Сергей Семак остался без дисквалифицированного Барриоса. Ключевого полузащитника «Зенита» заменил зимний новичок Зделар. Ещё одна любопытная перестановка у сине-бело-голубых – выход в основе Соболева, а не Кассьерры или Лусиано. Александр не попадал в стартовый состав в РПЛ с 22-го тура. Даже первый гол за «Зенит» в российском чемпионате «Локомотиву» не изменил статус экс-спартаковца, но сегодня тренер дал ему новый шанс.

С самого начала игры Соболев был в центре внимания. «Пари НН» защищался низким блоком по схеме 5-3-2, выдавливая зенитовцев на фланги, однако передачи доходили до центрфорварда и оттуда, и из глубины. Соболев цеплялся за мяч. Только до перерыва Александр совершил семь касаний в чужой штрафной. А первый голевой момент не реализовал уже на 10-й минуте, когда его удар головой после углового заблокировал Трошечкин.

А вот команда Виктора Гончаренко реализовала первый же момент на исходе четверти часа при 25% владения. Полгода не забивали нижегородцы на выезде в РПЛ! Атака «Пари НН» началась с того, что Соболев не помешал переводу из центра на правый фланг обороны хозяев. Там ошибся Мантуан – проиграл один в один Агапову. Арендованный армеец доставил мяч в штрафную, Грулёв пробил, и Латышонок совершил сейв, но дальше «Зениту» навредил его же собственный воспитанник Каккоев. Никита раньше всех прибежал на подбор – вот где не хватило Барриоса! – и сделал скидку, а Грулёв со второй попытки переправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого «Зенит» продолжал создавать моменты, которые уничтожал Соболев. Однажды Александр здорово развернулся в штрафной и оставил за спиной Карича – все ворота были перед ним! Нападающий слабо ковырнул мяч, вдобавок неточно. Затем Мантуан вырезал классный кросс справа, а Соболев бил без помех головой с семи-восьми метров. Прямо во вратаря Медведева. Ещё случился спорный эпизод, когда Гоцук, придерживая Соболева, коснулся мяча рукой, но Карасёв не назначил пенальти. Очевидно, судья решил, что это естественное положение руки, хотя Семак возмущался так, словно его обокрали на глазах у всех в людном месте.

Завершился первый тайм 12-м ударом «Зенита» (при одном-единственном попадании в створ) и звоном штанги. Мантуан опять вскрыл левый фланг обороны «Пари НН» – прострелил вдоль ворот, где должен был открываться Соболев. Центрфорвард не дотянулся до мяча, однако дальнюю штангу замкнул Педро. И сотряс стойку.

В перерыве Семак произвёл двойную замену и на удивление быстро вернул свою команду на поле из раздевалки. Петербуржцы несколько минут ждали нижегородцев. Тренер хозяев снял с игры Зделара и Глушенкова. В результате перестановок Дуглас Сантос передвинулся в центр поля. А место Глушенкова, который выдал очередной неудачный матч за «Зенит», занял Лусиано.

«Зенит» давил, и на 54-й минуте это наконец случилось – Соболев забил! Мантуан пролез в штрафную «Пари НН», а его позицию справа занял Вендел и подал на центрфорварда. Александр ещё раз выиграл позицию у Карича, после чего пробил головой с рикошетом от земли. Количество всё же перешло в качество. Соболев тут же мог оформить дубль, но загубил верный шанс, а Вендел вскоре сломался. Бразилец, догнавший в списке лучших ассистентов Бителло, травмировал заднюю поверхность бедра. Неужели так обидно завершилась карьера Вендела в «Зените»?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чтобы дожать «Пари НН», Семак сильно рискнул – доигрывал с трио Соболев – Лусиано – Кассьерра в атаке, причём на поле находились также Луис Энрике и Мостовой. О какой-то схеме «Зенита» рассуждать уже не приходилось. Да и Гончаренко, разменяв Грулёва на Кастильо, играл фактически 1-10: все силы были брошены на оборону, сохранение ничьей.

Какая развязка была у этой игры — фантастика! В концовке в течение минуты Соболев пережил всю гамму эмоций – упал на дно, а затем взлетел в небо. Сначала после кросса Луиса Энрике нападающий пробил головой из убойной позиции в Медведева, но через несколько секунд, когда мяч слева послал в штрафную уже Горшков, забил со второго этажа из более сложной позиции. Оформив дубль, Александр стал главным героем встречи.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

К 90-й минуте «Зенит» вёл по ударам во втором тайме с гигантским преимуществом – 12:0 (в створ – 4:0). Тем не менее мог отдать победу. В компенсированное время «Пари НН» едва не реализовал свой первый голевой момент после углового – чемпиона вытащил Латышонок.