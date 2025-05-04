Осипенко забил со штрафного в стиле Райса! Его статистика в РПЛ уже пугает. Видео

Вечером воскресенья одновременно прошли матчи «Зенита» с «Пари НН» и «Химок» с «Ростовом». Больше внимания логично досталось первому. Но и в Подмосковье нашлось на что посмотреть.

«Химки» вышли абсолютно тем же составом, что и неделю назад. А вот «Ростов» провёл активную ротацию — всё-таки в РПЛ для него уже практически всё решено, борьба за Кубок важнее. В основе впервые не оказалось Осипенко. Компанию на лавке ему составили Кучаев и Комличенко. После сотрясения вернулся Ятимов. А Роналдо пропускал тур из-за дисквалификации. Единственным чистым нападающим остался Голенков.

Несмотря на усечённый набор футболистов «Ростова», игра поначалу проходила абсолютно на равных. И без особых моментов. Пока на 21-й минуте Ориньо не воспользовался скидкой головой Заболотного после дальней закидушки и не исполнил чистый буллит. Как такое не реализовать? Ответил Ятимов, чётко среагировав левой ногой на удар бразильца в упор. Чудо-спасение!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Других явных возможностей забить в первом тайме команды практически не организовали, хотя уже к его середине подали на двоих семь угловых (4:3 в пользу ростовчан). Почему практически? Просто на 45-й минуте Заболотный с навеса Бакаева пробил в штангу, а далее мяч от Ланговича отскочил в руку Комарову. Вердикт судьи Чебана вслед за вмешательством VAR — от своего к своему, пенальти нет.

Попадание мяча в руку Комарову Фото: Кадр из трансляции

«Химкам» также удалось неплохо открыть вторую половину: Ятимов на сей раз не дал отличиться из-за штрафной поочерёдно Корредере и Вере, пока Кокарев на противоположной половине поля продолжал скучать.

Химчане давили, и Сако им помог. Причём в свой 29-й день рождения. Умар в попытках выбить мяч махнул ногой и попал по кончику бутсы Заболотному. Вера ранее в этом сезоне реализовал четыре из четырёх 11-метровых. А вот с пятой попытки зарядил выше цели!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Джонатан Альба понял: нужны перемены. И выпустил разом Осипенко, Кучаева и Комличенко. Забавно, что вскоре Сако снова чуть не «привёз». Выбивал он мяч головой после подачи Ориньо, и тот попал ему в руку. Ростовчанам повезло, что именно в такой последовательности.

И всё-таки «Химки» забили! Поднявшийся с лавки Руденко на 70-й минуте отдал на левый край, а Вера не стал обыгрывать пятившегося назад Ваханию и прицельно пробил низом в дальний угол. Примерно так и нужно исправляться за ошибки.

«Ростов» перехватил инициативу, и всё же забить в ответ никак не получалось. А на 88-й минуте Шамонин заработал перспективный стандарт. Кокарев установил внушительную стенку, однако даже она не помешала Осипенко прямым ударом в стиле Райса отправить мяч во вратарский угол! Это уже девятый его гол в сезоне! Столько же у Глушенкова, Дзюбы и Сергеева! Меньше — у Комличенко, Кассьерры и Воробьёва! Вспомним классику: вот форвард, вот это настоящий форвард, да?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Мохеби едва тоже не стал героем: убежал в контратаку мимо Джикии, но не вышел победителем из дуэли с Кокаревым. Да и ничьей «Ростов», учитывая происходящее на поле, тоже должен быть вполне доволен. Ну а «Химки», пусть и упустили победу, всё равно держат шестиочковый задел над «Оренбургом». Прямой вылет им едва ли грозит.