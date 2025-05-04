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Гарри Кейн, Бавария — англичанин стал чемпионом, мемы про трофеи, статистика, голы в карьере, мнение, сборная Англии

Как же, чёрт возьми, радостно за Кейна. Даже в футболе справедливость иногда возвращается
Максим Пахомов
Гарри Кейн
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Для Энди Дюфрейна из футбола всё только начинается. Колонка Максима Пахомова.

Фото Гарри Кейна с золотой медалью придётся ещё подождать. Но мы его увидим — теперь точно. И не одно. Он ещё обольёт пивом Венсана Компани, выйдет на поле со своими детьми и получит овации от фанатов. Нужно просто дождаться домашней игры и награждения «Баварии». Но это уже не так важно. Важно, что даже в футболе справедливость иногда возвращается.

Хотя «справедливость» ли это на 100%? Ни разу. Один титул (пока один) для такой выдающейся карьеры — очень мало.

А ведь Гарри Кейна называли «one season wonder» (звезда одного сезона). В сезоне-2014/2015 Кейн забил 21 гол в 34 матчах за «Тоттенхэм», а следующий начал с шести встреч без голов. Ну а дальше…

Такая уникальная история, когда хочется кричать о личных достижениях в командном виде спорта, — только с Гарри Кейном. Не потому, что других у него нет — это заблуждение (финалы Евро, ЛЧ, полуфинал ЧМ — таким набором в принципе похвастаться могут избранные). А потому что мемов про Кейна хватит ещё на несколько жизней. Даже сейчас шутят, что вместо настоящего кубка Кейн выиграл салатницу, а в «чемпионской» игре «Баварии» англичанин не вышел на поле из-за дисквалификации. Шутки — окей, можно и посмеяться. Но что за ними стоит? Трудно представить себе боль спортсмена, который всю жизнь идёт к вершине, но спотыкается в самом конце. Каждый раз. На него показывают пальцем и смеются, но он встаёт. И снова идёт наверх.

Разбираемся в чемпионстве Мюнхена:
Чего вообще стоит чемпионство «Баварии» с Компани?
Чего вообще стоит чемпионство «Баварии» с Компани?

В ответ на эти мемы хочется кидаться статистическими фактами: «Бац, бац, бац, вот вам, смотрите, смотрите — он ведь правда великий». Этим немного и займусь:

  • «Золотая бутса» — 2023/2024;
  • лучший бомбардир национальных чемпионатов: в Бундеслиге-2023/2024, АПЛ-2020/2021, 2016/2017 и 2015/2016;
  • лучший бомбардир ЛЧ-2023/2024, ЧМ-2018, Евро-2024, квалификации Евро-2020;
  • дважды игрок года в Англии и АПЛ;
  • лучший бомбардир в истории сборной Англии.

Это далеко не всё, лишь самое значимое. А вот другая сторона: два сезона в АПЛ, когда «Тоттенхэм» оставался в нескольких шагах от титула. Финал ЛЧ. Два финала Кубка английской лиги. Суперкубок Германии. Полуфинал ЛЧ с «Баварией» и судейство Марциняка. Наконец, два подряд финала Евро… При этом — 387 голов на клубном уровне (603 матча) и 71 — за взрослую сборную Англии (105 встреч). Всего — 458.

Упорство Кейна, несмотря на его невезучесть, восхищает ещё больше, чем голы. Он ведь не сдулся, когда Дэниел Леви не отпустил к Гвардиоле. Не стал скандалить. Вместо того чтобы выпендриваться и устраивать бойкоты и ссоры с тренером, доиграл за «Тоттенхэм» и принёс клубу кучу денег за трансфер в «Баварию». Нет, честь для этого мужчины явно выше выгоды и трофеев — с «Сити» он бы взял и АПЛ, и ЛЧ. Да и клубный ЧМ, если это важно.

В сборной — всё тоже молча и по-лидерски. Это Месси уходил из команды, проиграв в финале Копы. Это Мбаппе не приезжал на матчи Франции ради адаптации в «Реале». Это Роналду пытался отнять гол у партнёра ради собственной статистики. А Гарри просто приезжал и забивал. Проигрывал, а потом приезжал — и забивал.

Кейн и поражения — это было не только про финалы:
Путь Кейна к первому трофею — больше, чем сплошная боль. Но сегодня всё должно закончиться
Путь Кейна к первому трофею — больше, чем сплошная боль. Но сегодня всё должно закончиться

Раньше в статьях было модно сравнивать героя материала с каким-то литературным персонажем/звездой фильма или кино. Желательно выбрать такого, о котором читатель, скорее всего, что-то слышал. Так вот Кейн для меня — будто персонаж книги Кинга (хотя большинство знает фильм) «Побег из Шоушенка» Энди Дюфрейн.

Несправедливость? Пожалуйста, Энди ведь несправедливо обвинили в убийстве жены, а Кейн несправедливо (возможно, не везде) год за годом оставался без трофеев. Верность принципам? Да, Дюфрейн не стал мстительным или жестоким, злым — он остался собой. А буквально абзацем выше я восхищался поведением Кейна в «Тоттенхэме» и сборной — вот вам верность. Скромность? Тут и говорить нечего. Мы уже давно стараемся избегать текстов про жён футболистов, но можете загуглить историю любви Кейна или скандалы вокруг него: найдёте только милую семейную сказку длиною в больше половины жизни — с женой Кейт Гарри знаком со школы. И, наконец, упорство. 19 лет копать тоннель ради свободы, конечно, будет покруче пути Кейна к первому трофею, однако ведь и сравнение условное. А в упорстве Кейну точно не откажешь.

Энди Дюфрейн/Гарри Кейн

Энди Дюфрейн/Гарри Кейн

Фото: kinopoisk.ru/Getty Images

Хорошо, что иногда в жизни, как и в фильмах, бывает счастливый конец. Когда в финале ты доходишь до цели — и просто улыбаешься. Но для Кейна золотая медаль Бундеслиги — точно не конец. Счастливое окончание сезона — да, но не истории Гарри Кейна. Футбольная судьба ему сильно задолжала — пора платить. Время для этого ещё есть: судя по выступлению Кейна, года четыре на высшем уровне он ещё точно отыграет. Может, и все шесть. Впереди — как минимум новая Лига чемпионов и ЧМ.

Летом Кейну исполнится всего лишь 32. Всё только начинается.

Мы ждали справедливости ещё летом:
Жестокая несправедливость не ломает великого Кейна. Пусть Англия победит для него
Жестокая несправедливость не ломает великого Кейна. Пусть Англия победит для него
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Новости. Футбол
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