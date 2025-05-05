Как «Локо» будет меняться после провала весной? Вопрос не только в Черчесове и Ротенберге

После не самого удачного матча с «Оренбургом» журналисты ждали руководство «Локо». К ним хватало вопросов. Не только по 11 россиянам в стартовом составе (и в целом по ходу встречи на поле не появилось ни одного иностранца), но и по будущему всех действующих лиц клуба. Ведь за последние недели в медиа проникла куча инсайдов, которые ставят под сомнение уверенность в продолжении их работы.

Юрий Нагорных появился, но ограничился очень ёмкой рецензией, отвечая на вопрос о судьбе Галактионова. «Без комментариев. У нас остаётся ещё несколько игр в чемпионате», — бросил босс «Локо» и сел в машину. Сигнал, который вряд ли может быть позитивным. Очевидно, что в случае полной гармонии слова были бы иными. Хотя бы что тренер пользуется поддержкой и доверием, а итоги подведём в конце сезона.

Сам же Галактионов перед матчем был чуть более многословен. Но тоже обошёл вниманием конкретику: «Слухи? Мы вообще от этого абстрагируемся, у нас есть работа, есть направление, в котором мы двигаемся. У нас были удачные периоды в чемпионате, сейчас неудачный период, который нужно переломить и переработать».

Давайте разбираться, что мы имеем сейчас. Месяц назад «Чемпионат» сообщил: по итогам сезона в «Локо» возможна большая перестройка. Но только в случае, если акционеры клуба признают результат неудовлетворительным. И уже якобы определены основные фигуры, которые будут этой перестройкой заниматься. Руководящую роль займёт Борис Ротенберг, который сейчас отвечает за молодёжный футбол. И уже он будет собирать под себя команду.

После этого появились дополнительные детали: по нашим данным, Ротенберг уже определился с ближайшими соратниками. Спортивным директором клуба в случае его назначения станет Маринато Гильерме. А на пост главного тренера два кандидата — Станислав Черчесов и Юрий Сёмин. С обоими тренерами Ротенберг в отличных отношениях и считает, что они смогут вернуть упущенное величие.

Что случилось за этот месяц: «Локо» вылетел из Кубка России (а пробраться там как можно дальше явно было целью, ведь борьба в чемпионате была закончена уже давно) и не улучшил результаты в РПЛ. Если углубиться в статистику, то получаем совсем грустный факт: в период после ноябрьской паузы на встречи сборных команда Галактионова — одна из худших в лиге. 12 очков в 12 матчах. Меньше только у «Оренбурга», «Пари НН» и «Факела». То есть треть сезона «Локо» выступал на уровне аутсайдера.

И здесь уже рождается другой вопрос, на который и предстоит ответить акционерам клуба: где была настоящая команда, которую подготовил Галактионов? Та, которая здорово начала сезон, держалась в группе лидеров в первом круге, пусть и благодаря оверперформансу одного футболиста? Или же нынешняя, которая с трудом набирала очки даже с аутсайдерами, вылетела от середняка из Кубка и, кажется, с большим трудом справляется с давлением, которое оказывается извне?

Все понимают: Галактионову — большое уважение за то, что он не боится использовать россиян. Полностью поддерживает стратегию клуба, и это работает. С другой стороны, в РЖД исторически привыкли чуть к другому. Едва ли корпорация, которая вкладывает большие деньги в футбол, хочет довольствоваться борьбой в районе пятого места. Наверняка они хотят совсем других результатов. Развитие молодёжи — здорово, но когда это происходит в клубе-середняке. Топовая команда явно должна решать не только эту задачу, однако и за что-то бороться.

Если акционеры таки решат сменить курс развития, это никого не удивит. Другой момент — пора бы уже его чётко прописать: достижение результата или развитие молодых. Одно с другим в наших реалиях несовместимо. И «Локо» это показал.