Самый мощный тур весны в Первой лиге! «Урал» бесится из-за судей, «Балтику» лишили золота

Новый тур Мелбет Первой лиги – самый мощный этой весной. Не просто базовые насыщенные матчи, нет – тут и неожиданное поражение «Балтики», и один из крупнейших скандалов лиги в истории. Да и «Сочи» мощно психанул!

«Балтика» — «Торпедо»

30 112 болельщиков на трибунах «Ростех Арены» пришли увидеть досрочное чемпионство «Балтики». За исключением тех, кто в субботу болел за москвичей. И вот они-то и порадовались – вратарь «Торпедо» Волков не дал команде Талалаева взять золотые медали. Вместе с Гусманом, конечно – тот получил изумительную передачу от Юшина, выбежал между защитниками – и забил единственный гол во встрече. «Химки» как минимум на тур остаются действующими чемпионами Первой лиги, а в следующем матче «Балтику» ждут у себя дома парни из «Черноморца», занимающие третье место.

«Балтика» уступила в Первой лиге впервые за 21 встречу, примечательно, что в 10-м туре калининградцев также одолели футболисты «Торпедо». У двух первых команд чемпионата всего по три поражения в сезоне.

«Сочи» — «Арсенал»

Команды фактически ушли на второй тайм при счёте 0:0. Во многом благодаря VAR и судьям – они отменили два гола «Сочи» и пенальти в ворота сочинской команды. И только разозлили хозяев. Второй тайм, конечно, лучше увидеть (или пересмотреть хайлайты), а вот краткое описание событий:

54-я минута: гости выходят вперёд;

64-я — хозяева сравнивают;

72-я минута — гости остаются в меньшинстве после удаления Большакова;

90-я минута: 5:1 в пользу «Сочи».

«Сочи» побеждает три матча подряд и идёт в топ-4. Два из трёх соперников команды в оставшихся турах — команды из топ-4. «Арсенал» победил лишь раз с 16 сентября.

«Шинник» — «Черноморец»

«Черноморец» несётся в РПЛ и уже в следующем туре может как минимум обеспечить себе участие в стыковых встречах. Вопрос со стадионом — отдельный разговор, но по спортивному принципу клуб из Новороссийска полностью заслуживает право сыграть как минимум в стыках. Здесь всё было словно на классе, пусть и первый гол Гузины вышел комичным. Второй же – классика для форвардов – мощно воткнуть мяч головой в ворота.

«Шиннику» же этот мир (в этом сезоне) абсолютно понятен – команда достаточно комфортно ощущает себя недалеко от зоны вылета. Ну а у «Черноморца» это уже седьмой матч без поражений!

«Чайка» — «Алания»

Не представляем, что будет с «Аланией» в следующем сезоне. В весенней части, когда команда вышла после серьёзного сокращения бюджета и основного состава, она потерпела несколько поражений, но достойно сражалась, одержав яркие победы и набирая очки в других матчах. По красоте голы Закирова и Козырева должны попасть во всевозможные топы, «Алания» — в топ самых несдающихся команд. Правда, и это может не помочь – до «Уфы» (15-е место) ещё шесть очков.

У «Чайки» же неплохой задел перед зоной вылета, но фактически клуб всё ещё не обезопасил себя от вылета.

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»

В Хабаровской крепости всегда тяжело играть как минимум из-за акклиматизации к часовому поясу, однако парни из Татарстана сумели забить первыми. Правда, футболисты Шаронова всё же дожали соперника. Но как же забил «КАМАЗ»! Моторин пяткой катнул мяч в ворота, находясь к ним спиной!

«Сокол» — «Тюмень»

Придумать развязку краше, чем ту, что происходит в нижней части таблицы Первой лиги, практически невозможно. Три следующих матча – минное поле, на котором пытаются выжить три команды с одинаковым количеством очков (26). И уже в следующей игре они могут вылететь одновременно или вылетать по одному, как и принято в турнирах на выбывание. Или кто-то станет командой, героически отыгравшей преимущество в шесть очков за три встречи?

В Саратове же команды обменялись незасчитанными голами, однако «Сокол» забил один в концовке – и уравнял очки всех клубов в зоне вылета. Это первая победа саратовской команды за 13 матчей!

«Уфа» — «Нефтехимик»

Уфимцы разошлись – выдали серию из трёх домашних побед. И серьёзно увеличили свои шансы в борьбе за сохранение места в дивизионе. +6 за три тура – фактически отыграть можно, но верится в это с большим трудом. Здесь же всё решил один гол после красивой комбинации хозяев.

«Ротор» — «Енисей»

За три тура до конца командам из Волгограда и Красноярска из задач осталось лишь выяснить, кто будет выше. В РПЛ они уже не стремятся, вылететь – тоже не могут. Так что тут сыграли в открытый футбол. Всё началось с ошибки вратаря гостей Антипина. Станислав не зафиксировал мяч, а первым на добивании (буквально из рук) оказался Кухарчук. Дальше — град моментов в обе стороны, но два гола лишь в одну — всё в те же ворота «Енисея».

«Родина» — «Урал»

Один из самых мощных судейских скандалов в Первой лиге. «Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то – даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», – после матча босса «Урала» Григория Иванова было не остановить. Ведь теперь его клуб потерял шансы на прямой выход в РПЛ. На стыки – пока не потерял, однако отрыв от «Сочи» теперь шесть очков… Но давайте по порядку.

В первом тайме «Родина» не реализовала пенальти: спас Селихов. Во втором – команды забили трижды (!) за пять минут, причём голы Секулича вывели его на первое место бомбардиров турнира. 2:1 – «Урал» впереди. Но это не всё.

На 82-й «Родина» сравняла с третьего пенальти в матче («Урал» забил один). 2:2;

Селихов несколько раз спасает гостей от поражения;

На 90-й минуте Марков забил, казалось, победный для «Урала». Уже поняли, почему так злился Иванов после игры? Да, судья после просмотра VAR отменил гол. Но не просто его отменил – назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев! Выяснилось, что чуть ранее мяч попал в руку Бегичу в своей штрафной. Селихов даже отбил мяч, но Гейе со второй попытки принёс «Родине» победу. Триллер.

После встречи судью защищали стюарды от давления представителей «Урала», но вот спрятаться от слов президента команды Иванова не получилось. В общем, советуем к просмотру.