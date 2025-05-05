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Первая лига России, ФНЛ, обзор 31-го тура: результаты матчей, видео голов, статистика, события, таблица

Самый мощный тур весны в Первой лиге! «Урал» бесится из-за судей, «Балтику» лишили золота

Айнур Шаймарданов
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Фото: Пресс-службы «Торпедо», «Урала» и «Сочи»
Первая лига России, ФНЛ, обзор 31-го тура
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Калининградцы всё равно должны финишировать первыми. А команда Шатова после триллера с четырьмя пенальти серьёзно отстала от зоны стыков.

Новый тур Мелбет Первой лиги – самый мощный этой весной. Не просто базовые насыщенные матчи, нет – тут и неожиданное поражение «Балтики», и один из крупнейших скандалов лиги в истории. Да и «Сочи» мощно психанул!

«Балтика» — «Торпедо»

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 58'    

30 112 болельщиков на трибунах «Ростех Арены» пришли увидеть досрочное чемпионство «Балтики». За исключением тех, кто в субботу болел за москвичей. И вот они-то и порадовались – вратарь «Торпедо» Волков не дал команде Талалаева взять золотые медали. Вместе с Гусманом, конечно – тот получил изумительную передачу от Юшина, выбежал между защитниками – и забил единственный гол во встрече. «Химки» как минимум на тур остаются действующими чемпионами Первой лиги, а в следующем матче «Балтику» ждут у себя дома парни из «Черноморца», занимающие третье место.

«Балтика» уступила в Первой лиге впервые за 21 встречу, примечательно, что в 10-м туре калининградцев также одолели футболисты «Торпедо». У двух первых команд чемпионата всего по три поражения в сезоне.

Как это было:
Чудо-серия «Балтики» — всё! Вместо выхода в РПЛ сегодня — проиграли конкуренту при рекорде
Чудо-серия «Балтики» — всё! Вместо выхода в РПЛ сегодня — проиграли конкуренту при рекорде

«Сочи» — «Арсенал»

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
5 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Калмыков – 54'     1:1 Пасевич – 64'     2:1 Магаль – 75'     3:1 Крамарич – 81'     4:1 Мартовой – 87'     5:1 Мартовой – 89'    

Команды фактически ушли на второй тайм при счёте 0:0. Во многом благодаря VAR и судьям – они отменили два гола «Сочи» и пенальти в ворота сочинской команды. И только разозлили хозяев. Второй тайм, конечно, лучше увидеть (или пересмотреть хайлайты), а вот краткое описание событий:

«Сочи» побеждает три матча подряд и идёт в топ-4. Два из трёх соперников команды в оставшихся турах — команды из топ-4. «Арсенал» победил лишь раз с 16 сентября.

«Шинник» — «Черноморец»

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Гузина – 5'     0:2 Гузина – 45+1'    

«Черноморец» несётся в РПЛ и уже в следующем туре может как минимум обеспечить себе участие в стыковых встречах. Вопрос со стадионом — отдельный разговор, но по спортивному принципу клуб из Новороссийска полностью заслуживает право сыграть как минимум в стыках. Здесь всё было словно на классе, пусть и первый гол Гузины вышел комичным. Второй же – классика для форвардов – мощно воткнуть мяч головой в ворота.

«Шиннику» же этот мир (в этом сезоне) абсолютно понятен – команда достаточно комфортно ощущает себя недалеко от зоны вылета. Ну а у «Черноморца» это уже седьмой матч без поражений!

«Чайка» — «Алания»

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 3
Алания
Владикавказ
0:1 Закиров – 45+2'     0:2 Гогниев – 81'     0:3 Козырев – 88'    

Не представляем, что будет с «Аланией» в следующем сезоне. В весенней части, когда команда вышла после серьёзного сокращения бюджета и основного состава, она потерпела несколько поражений, но достойно сражалась, одержав яркие победы и набирая очки в других матчах. По красоте голы Закирова и Козырева должны попасть во всевозможные топы, «Алания» — в топ самых несдающихся команд. Правда, и это может не помочь – до «Уфы» (15-е место) ещё шесть очков.

У «Чайки» же неплохой задел перед зоной вылета, но фактически клуб всё ещё не обезопасил себя от вылета.

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Моторин – 49'     1:1 Гаджимурадов – 54'     2:1 Гонгадзе – 76'    

В Хабаровской крепости всегда тяжело играть как минимум из-за акклиматизации к часовому поясу, однако парни из Татарстана сумели забить первыми. Правда, футболисты Шаронова всё же дожали соперника. Но как же забил «КАМАЗ»! Моторин пяткой катнул мяч в ворота, находясь к ним спиной!

«Сокол» — «Тюмень»

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Гурциев – 84'    

Придумать развязку краше, чем ту, что происходит в нижней части таблицы Первой лиги, практически невозможно. Три следующих матча – минное поле, на котором пытаются выжить три команды с одинаковым количеством очков (26). И уже в следующей игре они могут вылететь одновременно или вылетать по одному, как и принято в турнирах на выбывание. Или кто-то станет командой, героически отыгравшей преимущество в шесть очков за три встречи?

В Саратове же команды обменялись незасчитанными голами, однако «Сокол» забил один в концовке – и уравнял очки всех клубов в зоне вылета. Это первая победа саратовской команды за 13 матчей!

«Уфа» — «Нефтехимик»

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гуренко – 11'    

Уфимцы разошлись – выдали серию из трёх домашних побед. И серьёзно увеличили свои шансы в борьбе за сохранение места в дивизионе. +6 за три тура – фактически отыграть можно, но верится в это с большим трудом. Здесь же всё решил один гол после красивой комбинации хозяев.

«Ротор» — «Енисей»

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Кухарчук – 9'     2:0 Турищев – 61'     3:0 Клещенко – 69'    

За три тура до конца командам из Волгограда и Красноярска из задач осталось лишь выяснить, кто будет выше. В РПЛ они уже не стремятся, вылететь – тоже не могут. Так что тут сыграли в открытый футбол. Всё началось с ошибки вратаря гостей Антипина. Станислав не зафиксировал мяч, а первым на добивании (буквально из рук) оказался Кухарчук. Дальше — град моментов в обе стороны, но два гола лишь в одну — всё в те же ворота «Енисея».

«Родина» — «Урал»

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 64'     1:1 Тимошенко – 67'     1:2 Секулич – 69'     2:2 Гейе – 82'     3:2 Гейе – 90+5'    

Один из самых мощных судейских скандалов в Первой лиге. «Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то – даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», – после матча босса «Урала» Григория Иванова было не остановить. Ведь теперь его клуб потерял шансы на прямой выход в РПЛ. На стыки – пока не потерял, однако отрыв от «Сочи» теперь шесть очков… Но давайте по порядку.

В первом тайме «Родина» не реализовала пенальти: спас Селихов. Во втором – команды забили трижды (!) за пять минут, причём голы Секулича вывели его на первое место бомбардиров турнира. 2:1 – «Урал» впереди. Но это не всё.

После встречи судью защищали стюарды от давления представителей «Урала», но вот спрятаться от слов президента команды Иванова не получилось. В общем, советуем к просмотру.

Турнирная таблица Первой лиги после 31 туров
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