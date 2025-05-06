Как за «Интер» и «Барсу» друг против друга играли братья Милито. Их карьеры — антагонизм

«Барселона» и «Интер» выдали настоящий концерт в первом полуфинале Лиги чемпионов. В Испании команды забили друг другу по три мяча. Что же нас ждёт в ответном матче! Однако весёлые сценарии в очных встречах – стандартная ситуация. Например, в полуфиналах ЛЧ-2009/2010 «Барса» и «Интер» подарили не только эпичные матчи с эмоциями Моуринью, симуляцией Бускетса, удалением Мотты и проходом итальянцев дальше. Вы могли забыть, но в тех встречах между собой рубились два брата – Диего и Габриэль Милито.

Диего и Габриэль — противоположности. На старте карьеры они играли за двух врагов

Уже на самом старте своих карьер братья стали антагонистами. Нет, они не оказались в школе одного клуба: Диего воспитывался в «Расинге», Габриэль – в соседнем «Индепендьенте». Команды – соперники по дерби Авельянеды, так что принципиальность матчей зашкаливала. И в период с 1999 по 2003 год братья Милито зажигали в родных клубах. Во время каждого дерби было «жарко». А однажды Диего даже выпрашивал у судьи красную карточку для своего брата. А затем выяснение отношений продолжилось уже на семейном ужине.

Братья Милито выросли в лидеров своих команд и позже перебрались в Европу: Габриэль в 2003-м оказался в испанской «Сарагосе», а Диего в 2004-м стал игроком итальянского «Дженоа». В Генуе форвард оказался главным бомбардиром и помог клубу вернуться в Серию А в 2005 году. Однако сразу после повышения «Дженоа» обвинили в договорных матчах с подкупом судей. В итоге генуэзцы вместо элиты отправились в Серию С. А Диего Милито поехал к брату в двухлетнюю аренду в «Сарагосу».

Это был единственный период в карьере, когда аргентинцы воссоединились в одной команде. В сезоне-2005/2006 братья Милито помогли «Сарагосе» добраться до финала Кубка Испании, в котором она уступила «Эспаньолу». В следующем чемпионате Диего стал одним из лучших бомбардиров Примеры (23 гола), уступив лишь Руду ван Нистелрою из мадридского «Реала» (25).

Как братья Милито оказались в топ-клубах. И пришли к битве в полуфинале ЛЧ

«Сарагоса» в итоге выкупила Милито-старшего. А Габриэля в 2007 году к себе забрала «Барселона». Защитник понравился тренеру каталонцев Франку Райкарду. В первом сезоне в «Барсе» Габриэль провёл 42 матча. Но затем случился рецидив травмы крестообразных связок, из-за которой аргентинец выбыл на 1,5 года. После этого Милито-младший был всего лишь игроком ротации «Барсы», уступив конкуренцию Жерару Пике и Карлесу Пуйолю.

Параллельно Диего пробивал себе дорогу в топ-клуб. В 2008-м его выкупил обратно «Дженоа»: аргентинец за сезон наколотил 26 мячей в 34 играх. И за ним пришёл «Интер», не пожалевший € 28 млн.

К очным встречам в полуфинале Лиги чемпионов – 2009/2010 братья подошли в разных статусах. Диего был главной надеждой «Интера» в атаке, а Габриэль – опцией для тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолы на замену. Но именно каталонцы считались фаворитами полуфинала (да и всего турнира в статусе действующих победителей). А оба брата перед первой игрой отмечали, что результат не повлияет на их отношения.

Габриэль Милито экс-защитник «Барселоны» «Этот матч важен и для меня, и для Диего. Мы оба хотим победить, однако наши отношения после игры не поменяются. На поле я всегда относился к нему как к сопернику, так что после начала встречи семейные отношения отойдут на второй план. Это прекрасно — сыграть друг против друга, и в будущем об этом останутся красивые воспоминания. Тот, кто выйдет в финал, поздравит другого. Мы уважаем друг друга».

«Мы часто встречались в разных матчах, что всегда было особенным. Больше всего помню игру в дерби в чемпионате Аргентины. Мы тогда реально подрались. Арбитру пришлось растаскивать нас, потому что мы кричали друг другу ужасные вещи. Это было детское поведение, словно находились у себя дома», – отметил Диего, упомянув ту историю из дерби «Расинга» и «Индепендьенте».

Антагонизм братьев проявлялся во всём. Они не сильно похожи внешне, отличаются характерами (Габриэль называет брата «легкомысленным», а Диего считает, что Габи легко вывести из себя). А главное – влияние футболистов на команды было разным. И это показал первый полуфинал, в котором «Интер» уверенно разобрался с «Барселоной» в Милане (3:1). Неожиданный результат. Возможно, «Барсе» навредила ситуация с извержением вулкана Эйяфьядлайёкюдль, из-за которого остановилось авиасообщение. Поэтому каталонцы добирались до Италии на автобусе.

В первой встрече Диего забил сам и оформил два ассиста. А Габриэль провёл всю игру на скамейке запасных. Хороший показатель статуса и формы футболистов на тот момент. Хотя на ответный матч в Испании защитник «Барселоны» появился в основе. Правда, Габриэль провёл на поле всего тайм, после чего Гвардиола выпустил более атакующего Максвелла. Так что братья провели друг против друга всего 45 минут, а на поле особо и не пересекались.

«Интер» к тому моменту оказался в меньшинстве из-за удаления Тьяго Мотты (28-я минута) и терпел в обороне. Диего уже не так сверкал в атаке, отдавая приоритет помощи сзади. Но главное – «Интер» прошёл дальше, пусть и пропустил в концовке от Жерара Пике (0:1). Кстати, к тому моменту Диего уже не было на поле: на 81-й минуте его заменил защитник Иван Кордоба.

Диего Милито экс-нападающий «Интера» «Победа над «Барселоной» была равнозначна чуду. Обратите внимание на то, что происходит с командами, которые играют с «Барсой». Каталонцы их просто сравнивают с землёй. Но мы действовали разумно: в Милане сумели забить им три гола, а в Барселоне защищались очень хорошо. Так что мы заслужили финал Лиги чемпионов».

Диего зарешал не только в первом полуфинале с «Барселоной», но и в финале. В решающей встрече с «Баварией» (2:0) Милито оформил дубль и принёс «Интеру» первый за 45 лет трофей Лиги чемпионов. Также аргентинца признали лучшим нападающим и лучшим игроком турнира. «Это невероятно, у меня просто нет слов. Это был выдающийся сезон, исторический год для итальянского футбола. После стольких лет ожиданий «Интер» наконец добился заслуженной победы. Мне же повезло стать одним из тех немногих футболистов, которые выигрывали этот трофей», – сказал счастливый Милито после финала.

Милито-младший завершил карьеру через пару лет после того полуфинала. А Диего стал президентом в конце 2024 года

Травма крестообразных связок сломала перспективы для Габриэля Милито в «Барселоне». В 2011-м он перебрался из Каталонии в родной «Индепендьенте», где и завершил игровую карьеру в 2012-м всего в 31 год. Интересно, что перед возвращением в Аргентину Габриэль всё же стал победителем Лиги чемпионов во второй раз (первую взял в 2009-м). В финале-2011 «Барселона» разобралась с «МЮ» – 3:1.

Сейчас Милито-младший занимается тренерской деятельностью. Например, с 2016 по 2017 год он работал в «Индепендьенте». А в последний раз он возглавлял бразильский «Атлетико Минейро» в 2024-м, с которым добрался до финала Кубка Либертадорес! Сейчас же Габриэль – без клуба.

А Диего выступал за «Интер» до 2014-го – и также вернулся в родной «Расинг» (завершил карьеру в 2016 году). Затем Милито-старший стал заниматься менеджерской деятельностью. В декабре 2017-го его назначили спортивным директором «Расинга». Успешная работа экс-форварда помогла команде из Авельянеды завоевать чемпионский титул в сезоне-2018/2019. Но в декабре 2020-го Милито оставил пост из-за разногласий с главой «Расинга». Однако полгода назад Диего выиграл выборы и стал президентом клуба.