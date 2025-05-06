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Интер — Барселона: прямая онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть 1/2 финала ЛЧ, 6 мая 2025

«Интер», «Барса», мы ждём ещё один концерт! Ответный полуфинал Лиги чемпионов! LIVE
Никита Паглазов
«Интер» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция
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Следите за игрой в Милане вместе с нами — тут точно будет жарко.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Кубка России на этой неделе нет, так что ничто не отвлечёт нас от ответного полуфинала Лиги чемпионов. «Интер» против «Барселоны». Кажется, к этой игре не особо нужно привлекать дополнительное внимание. Особенно после того, что устроили команды в первом матче. 0:2 и 2:2 в первом тайме, 3:3 — во втором, микроскопический офсайд у Генриха Мхитаряна, фантастический гол Рафиньи и вдохновлённая игра Ламина Ямаля. Конечно же, мы ждём продолжения в Милане!

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что по травмированным? Главный вопрос «Интера» — участие в матче Лаутаро Мартинеса. Он, конечно, рвётся на поле. Первую игру закончил раньше времени и даже не скрывал слёз. Проблемы с мышцами бедра — не быстрая история, но мы ведь говорим про Лаутаро! Непублично он уже сказал Симоне Индзаги, что готов играть. И надеется на это. Ну а Бенжамен Павар должен быть доступен с первых минут. У «Барсы» мы не ждём Бальде, но зато Левандовски попал в заявку на матч. В основе также ждём Жерара Мартина. А вот цитата Флика о вратаре на важнейший матч: «Я рад, что тер Штеген вернулся и снова доступен. Однако Щенсны сыграет в Лиге чемпионов против «Интера», а затем и против «Реала». Это решённый вопрос».

Главное: какими бы ни были составы, мы уверены — будет жарко. Команды-антагонисты, команды, заслуживающие финал ЛЧ, команды с мощными лидерами — всё это в нашей онлайн-трансляции, которая стартует в 22:00 мск. Подключайтесь!

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