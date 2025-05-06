«Прямо на кладбище, через 100 метров направо». Главный динамовец «Чемпионата» — к 20-летию

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Честно говоря, до «Чемпионата» никогда не думал, что моя карьера пойдёт именно по пути спортивной журналистики. В 2005 году я учился в Высшей школе экономики, практиковался в экономических и общественно-политических изданиях, а футбол просто был любовью с детства. Я начал делать фанатский сайт о любимом «Динамо» Fcdin.com — аккурат одновременно со стартом «Чемпионата». В то время спортивный сегмент Рунета был не так многообразен, как сейчас, и все новые проекты привлекали внимание. «Чемп» строился на тех же принципах, что и мой Fcdin.com – оперативность, большой выбор информации, удобство для читателей, батлы в комментариях. Звучит банально, но для 2005 года, когда многие ещё читали про своих любимых спортсменов и клубы в газетах, – прорывные идеи.

В 2006-м Николай Петросян впервые предложил мне сотрудничество с быстрорастущим «Чемпионатом» — сначала в своей же динамовской нише. А в 2007-м уже при первом футбольном редакторе, Артёме Загумённове, я перебрался на «Чемп» уже на постоянной основе. Есть что вспомнить к 20-летию!

От пивных до гламура

Весёленькое время было – сначала я закрывал вечерне-ночные смены новостной ленты вместе с будущей легендой «Чемпионата» и вообще новостной спортивной журналистики Александром Занфировым – в ту пору вообще школьником. Мы рыли иностранные ресурсы в поисках громких заголовков, интересных российским болельщикам, байтили на комментарии и в целом находились в состоянии свободного творчества.

Поскольку в раннем «Чемпе» большинство ребят были удалёнщиками из других стран постсоветского пространства, запомнился наш первый импровизированный корпоратив отдела футбола: я, Тёма Загумённов, Саша Служаков, Антон Третяк и Артуш Мкртчян. Просто встретились в какой-то пивной с бильярдом на востоке Москвы и долго болтали о работе и не только. Душевность и дружеское общение вообще стали фишкой «Чемпионата», хотя корпоративы с каждым годом становились все более масштабными и пафосными. Из пивных переехали в рестораны, клубы, потом и вовсе было 10-летие на палубе корабля с Роналдо, Кокориным, Акинфеевым и еще кучей VIP-гостей. Шампанское, живая музыка… даже стриптиз был в истории наших корпоративов! Но идти и отрываться хотелось не ради всего этого, а ради ощущения близости и команды, которое не покидало все годы работы на «Чемпе».

Очередной корпоратив «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

Один в админке

Что меня всегда подкупало – ещё и соревновательность. Мы не просто отрабатывали зарплату, а боролись за место в турнирной таблице – как футбольная команда. Только не в РПЛ, а в рейтинге Liveinternet. Помню, Дима Сергеев на каждый не то Новый год, не то день рождения сайта (два главных праздника и корпоратива) ставил задачу: сначала место в тройке, потом догнать и перегнать «СЭ», а дальше – уже только переписывать собственные рекорды. Буквально за пять лет «Чемпионат» стал сайтом номер один во многом благодаря тому, что почти каждый выкладывался для этого на своём фронте – если передавать инфу с места событий, то первым, если вести онлайны, то подробнее и оперативнее других, если собирать статистику, то самую точную и масштабную.

Иногда это требовало героических усилий. Были моменты, когда я один мог параллельно смотреть три матча: один онлайнил, по второму писал отчёт, а по третьему готовил новости. Из самых запоминающихся трудовых подвигов – вахта Саши Занфирова году этак в 2008-м. У нас случились серьёзные технические проблемы в админке сайта (болезнь быстрого роста), и буквально единственным человеком, которого не выбило из авторизации, оказался он. Остальных просто перестало пускать. Сбой удалось устранить только спустя 14-16 часов, и всё это время Саша в одиночку публиковал статьи и новости! Бился один за всех.

Естественно, когда все вокруг так горели и выкладывались, приходившие на «Чемп» новые люди просто не могли относиться к проекту просто как к месту работы, про которое ты забывал, едва закончился рабочий день. Вовлечённость всех, от обычного новостника до главного босса, стала главным козырем сайта. И позволяла быстро делать карьеру: редко кого-то приглашали со стороны, чаще в редакторы и руководители выбивались те, кто уже хорошо знал «Чемп» изнутри. На пике при Самвеле Авакяне реально вся вертикаль редакции состояла из «доморощенных игроков», и это было золотое время.

Михаил Тяпков, Сергей Королёв и Игорь Семшов в 2007 году Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Приключения с ранними гаджетами

Самые прикольные истории, конечно, связаны не с московскими буднями и даже не с угарными корпоративами, а с командировками, которых было много в период моей работы корреспондентом «Чемпионата» (к тому моменту я окончательно попрощался с работой по специальности и с головой ушёл в мир спортивных медиа).

Одно из ярких воспоминаний – мариборская катастрофа сборной Хиддинка, на которую пришлась моя первая заграничная поездка от «Чемпионата». Вместо комфортной пресс-конференции было интервью с Гусом прямо у автобуса, которое пришлось набирать буквально одной рукой, стоя в забитой маршрутке, которая везла нас в аэропорт маленького словенского городка – ждать, пока журналисты выполнят свою работу, никто не мог. Вайфаем, естественно, и не пахло, международных симок тогда ещё не придумали, и я отправлял файл при еле работающем Edge с российской СИМ-карты. Сейчас при повсеместном 4G уже не понять те чувства, когда ты отправил doc в 40 Кб за несколько минут чуть ли не со взлётной полосы.

Михаил Тяпков передаёт информацию «с колёс» Фото: «Чемпионат»

Ещё пара историй, которые сейчас уже невозможны в силу повсеместного распространения сервисов карт, интернета и GPS, случились во время Евро-2012, на котором мы с фотографом Сашей Мысякиным намотали на брендированном авто «Чемпионата» десятки тысяч километров. Навигатор тогда был не приложением в телефоне, а отдельным девайсом с заранее установленными картами, достоверность и актуальность которых часто не проходила проверку на личном опыте. Так произошло с нами на Украине. Однажды навигатор предложил проехать по узкой тракторной колее между двумя деревенскими прудами, причём местный рыбак угорал, что мы уже не первые, над кем поглумился навигатор.

А в другой поездке нас с Сашей чёрт дернул срезать дорогу до Горловки, где мы вместе с другом, коллегой и выпускающим редактором «Чемпионата» Антоном Третяком квартировали во время Евро. Дело было поздним вечером, мы плутали по каким-то деревням, лесным опушкам, упирались в сомнительные компании, а потом навигатор привёл нас… к воротам кладбища и предложил «следовать прямо, через 100 метров поворот направо». Причём варианты объезда строить не хотел ни в какую. Бензина оставалось на донышке — всё как в триллерах или даже в фильмах ужаса. Выбираться пришлось по наитию, заправляться – каким-то разбавленным спиртом на безымянной заправке, повидавшей, кажется, ещё дореволюционные автомобили. Но всё-таки мы выбрались.

Экстрим со «Спартаком»

А еще всегда экстремальными получались командировки со «Спартаком». Дважды нам с коллегами пришлось скрывать свое гражданство – и это ещё в спокойные времена! В Варшаве на «Легии» и в Стамбуле на «Фенербахче» фанаты грозили расправой всем русскоговорящим, так что приходилось общаться строго по-английски, когда нас окольными путями выводили со стадионов.

А один раз мы чуть не попали в замес на… чешско-словацкой границе! В 2010-м мы с фотографом Александром Сафоновым летели на матч с «Жилиной» вместе с группой бывалых фанатов красно-белых. Накануне игры все разбрелись по Праге, откуда путь утром лежал в маленький словацкий городок. Пиво, свиное колено, бехеровка… Наутро в аэропорту наша фанатско-журналистская группа, находившаяся не в лучших физических кондициях, узнала, что из-за грозы Жилина не принимает рейсы. Потянулись тягостные похмельные минуты ожидания. Когда выяснилось, что самолёт сегодня в Жилину не полетит, занервничали и мы, и фанаты: у одних горела работа, у других – выезд. После переговоров с авиаперевозчиками было решено, что нас впишут в рейс до Остравы, а оттуда придётся добираться на автобусе.

Томаш Нецид и Михаил Тяпков Фото: «Чемпионат»

Самолёт в Остраве приземлился за 1:30 до стартового свистка. Пока искали автобус, пока объяснялись с водителем, пока грузились на борт… На границе Чехии и Словакии автобус сделал остановку, и дело едва не закончилось потасовкой с местными провокаторами подросткового возраста, начавшими обзывать русских нехорошими и понятными на любом славянском наречии словами.

Пока утрясали проблемы с пограничниками, которые, конечно, были не на нашей стороне – прошли ещё драгоценные 15-20 минут. Прорвавшись в Словакию, мы мечтали уже только о том, чтобы успеть хотя бы к финальному свистку. И тут по СМС (и в 2010-м интернет в роуминге всё ещё был роскошью) пришла нежданная радостная новость: из-за фаер-шоу на спартаковской трибуне игра была прервана. Благодаря этому мы подъехали аккурат к концу первого тайма. Фанаты пробили выезд, а мы – сделали свою работу, как и всегда.

Михаил Тяпков в день ухода из «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

***

Что ни говори, а то время было золотым – российская спортивная интернет-журналистика была молода и задорна, открывались новые форматы, жанры, имена, сайты. Её история писалась на наших глазах. Отечественный спорт тоже был на подъёме, а домашние Олимпиада, чемпионат мира, Лига чемпионов доставили много радости всем хоть сколько-нибудь причастным и заинтересованным. Для меня «Чемпионат» — это моя молодость, предопределившая дальнейший путь, азарт и победы, друзья и масса приятных знакомств по всему миру и во всех возможных сферах.

Из «Чемпионата» вышла наша дружная компания – Денис Целых, Олег Лысенко, Алексей Агеев, Антон Третяк, которая вместе, даже разойдясь в работе по разным редакциям. Нам есть что вспомнить, над чем поржать, кого помянуть. Ну а главное, чему меня научил «Чемп» — умение соревноваться и побеждать, даже не будучи спортсменом-профиком. Да-да, это можно делать не только в футболе, ММА или фигурке, но и в спортивных медиа. И это делает нашу профессию особенной – не скучной, яркой и бодрой, как оранжевые цвета моего первого и родного издания. С юбилеем, «Чемпуля»!