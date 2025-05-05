Первый матч «Динамо» без Лички — триллер! Гладышев сиял, Карраскаль глупо удалился. Видео

«Динамо» удивило многих, когда досрочно прекратило сотрудничество с Марцелом Личкой. После вылета из Кубка России тренеру не дали доработать последние четыре тура. Оперативное увольнение и шанс показать себя для Ролана Гусева. Именно он стал исполнять обязанности главного до конца сезона. Времени что-то поменять у него почти не было, ведь через четыре дня — первый матч с крепкими «Крыльями».

У команды Игоря Осинькина получается крутая весна — три победы и две ничьих в пяти последних матчах. Да, в топ-8 не забраться уже при всём желании, однако и стыковые матчи едва ли грозят. А учитывая сложную осень и смену руководства, это не самый плохой итог. Теперь все мысли клуба уже наверняка о следующем сезоне. Ведь непонятно, какой будет Самара через два месяца.

Всё это не значило, что на матч с «Динамо» выйдет второй состав. Или будут какие-то проблемы с мотивацией. Ведь даже многим нынешним игрокам нужно ещё доказать, что они заслуживают остаться в команде. Контракты истекают у 14 футболистов (в их числе арендованные), так что настрой на матч точно был правильным. Хоть по первым минутам и могли быть вопросы. Ведь гости открыли счёт чуть ли не в первой же атаке. Лучший игрок команды в весенней части Ярослав Гладышев в день своего 22-летия, видимо, решил одарить всех нас красотой дриблинга. Нападающий пролетел вдоль фланга, прострелил точно в центр вратарской, где встречи с мячом ждала нога Нгамалё.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Хозяева на первых минутах не сделали правильных выводов. Поэтому вскоре в их ворота мог залететь второй мяч. Снова благодаря классному проходу Гладышева. Он бил сам, но попал в Песьякова. Только к 15-й минуте самарцы вспомнили, что они должны проводить куда больше времени впереди. И что «Динамо» — тот соперник, который позволяет это делать.

Да, «Крылья» стали действовать куда активнее впереди, но без какой-то конкретики. Динамовцы стремились перекрывать зоны, а при первой возможности летели вперёд. На 30-й минуте Буланов даже назначил пенальти в ворота Самары за фол на Скопинцеве, но тут включились видеоассистенты, которые порекомендовали передумать. Судья отменил первоначальное решение, поставил штрафной, который исполнял Бителло. А сразу после этого эпизода «Крылья» отыгрались. Печорин отправил в забег по флангу Олейникова, тот оказался в штрафной и прострелил в ноги набегающих. Мяч долетел до Скопинцева, который срезал его в свои ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца тайма гости создали ещё несколько моментов. Стоит признать, смотрелись они свежее и мотивированнее соперника. Но счёт на табло не изменился. В перерыве Гусев поменял Скопинцева на Лаксальта, а уже через четыре минуты явно не понимал, что происходит. В обычном эпизоде на газон рухнул Бабкин, а Буланова пригласили к монитору. Оказалось, Карраскаль отмахнулся от соперника, и рука колумбийца прилетела прямо в лицо россиянину. Прошло несколько секунд, и главный арбитр объявил, что удаляет динамовца.

Ситуация резко изменилась. И кто-то наверняка подумал, что ничья станет идеальным результатом для гостей. «Крылья» и правда почувствовали больше свободы и стали чаще владеть мячом. Но быстро пропустили второй. И снова герой — Гладышев. Получил мяч у штрафной, развернулся и пальнул в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Для Самары всё стало сложнее — естественно, они бросились забивать второй, моменты были у Зиньковского, Цыпченко попадал в перекладину, летело куда угодно, но не в ворота. К 80-й минуте хозяева слишком заигрались впереди. Этим снова воспользовался Гладышев. Однако здесь отмечаем Бителло и его тонкую передачу на Глебова. Тот выскочил один на один с вратарём и отпасовал на свободного героя матча. Вот и 3:1.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» удержало преимущество и набрало 50 очков. Это всего на один балл меньше, чем у «Спартака». И два очка отставания от ЦСКА. Так что мотивация на финиш сезона у них точно будет.