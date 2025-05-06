«Арбитрам повезло, что «Зенит» выиграл». Разбор судейства в 27-м туре РПЛ

До финиша сезона в РПЛ осталось совсем чуть-чуть. Чемпионская интрига накалена до предела, внизу идёт борьба за выживание, а давление на арбитров растёт. Ведь в 27-м туре им пришлось судить горячий матч «Зенита», важную победу «Краснодара», зарубу «Спартака» и другие принципиальные встречи. Насколько успешно получилось?

Специально для «Чемпионата» судейство в 27-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Акрон» — «Динамо» Махачкала — 1:0

Хорошая работа Мешкова. Без сложностей и проблем, нормально управлял игрой. Хочу отметить, что Мешков хорошо проводит конец сезона.

Оценка Мешкова — 8,4.

«Локомотив» — «Оренбург» — 1:1

В целом хорошая работа Казарцева. Первый момент — попадание мяча в руку игрока «Оренбурга» в штрафной площади. Казарцев правильно продолжил игру: рука была в естественном положении.

На 64-й минуте Казарцев показал вторую жёлтую игроку «Локомотива» Тимофееву. Если бы арбитр сделал всё быстрее и увереннее, то вопросов бы вообще не было. Основания для второй жёлтой имелись — за наступ. Контакт был не самым сильным, но это тот момент, когда судья в поле решает сам. Однако Казарцев советовался с кем-то, и здесь уже вопрос к советчику, а точнее, к резервному: что он там такое увидел на вторую жёлтую? Казарцев должен был принимать самостоятельное решение, потому что находился в открытой позиции.

Оценка Казарцева — 8,4.

«Краснодар» — «Рубин» — 2:1

Левников правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Рубина» за игру рукой. В следующем эпизоде футболист гостей попал по сопернику ногой. Пограничный эпизод, и я поддерживаю решение Левникова показать жёлтую, а не красную. Нога ушла вскользь — акцентированного удара не получилось.

Левников правильно не показал красную Тормене за лишение явной возможности забить гол. Это сложный момент. Левников показал жёлтую за срыв перспективной атаки. Игрок «Рубина» пробежал линию мяча во время борьбы плюс начал терять равновесие. То есть он не имел возможности выбежать на ворота.

Оценка Левникова — 8,5.

«Факел» — «Спартак» — 0:0

Удаление Литвинова — самый нашумевший момент, но простой для судьи. Не знаю, разговаривают с арбитрами руководители или нет. Перемещение Зиякова по полю было нелогичным, так никогда никого не учили. И это ошибка самого арбитра. Вместо того чтобы уйти в диагональ на рывке, Зияков почему-то начал двигаться вправо и затем сместился в центр. В итоге пропустил всё на свете, видел только со спины, однако не знал, какое расположение у игроков. То есть судья работает в РПЛ, но простых вещей не видит. А момент и правда очень простой — явное лишение возможности забить гол со стороны Литвинова. Как бы ещё не прилетело второму ассистенту. В итоге Зияков пошёл смотреть повтор и показал красную игроку «Спартака».

Также на второй минуте Зияков не показал жёлтую игроку «Факела» за грубую игру. У арбитра была очень плохая позиция — он находился в центре поля, а надо было идти в обратную диагональ и смещаться вслед за командами. Но конкретно по жёлтой — ошибка резервного, который должен был подсказать.

Оценка Зиякова — 7,9.

«Ахмат» — ЦСКА — 1:1

Непростой матч для Чистякова. Я его поддержал во всех ключевых эпизодах.

Но есть вопросы по другим моментам. На третьей минуте Чистяков не показал жёлтую игроку «Ахмата» за грубую игру. Тот откровенно не успел и наступил сопернику на голеностоп всей стопой с шипами. Также арбитр не показал жёлтую Облякову, когда тот покатился, сыграл в мяч, мог поджать ногу, однако попал по сопернику. За такое надо наказывать.

На 27-й минуте Чистяков в пограничном моменте правильно показал жёлтую игроку «Ахмата». Тот выпрыгнул, выставил ногу и в последний момент успел её максимально согнуть, тем самым смягчив удар. Я считаю, что именно поэтому это не прямая красная.

На 31-й минуте Чистяков правильно не показал вторую жёлтую Облякову. Да, был наступ, но только на конец бутсы, а не на всю стопу. Никакой скорости также не было. Разобрался Чистяков — для второй жёлтой нужно что-то большее.

Оценка Чистякова — 8,2.

«Зенит» — «Пари НН» — 2:1

Момент с Латышонком — это смех просто. Даже по отскоку мяча понятно, что вратарь в него сыграл. Тут даже обсуждать нечего.

Остановиться стоит только на моменте на 17-й минуте, когда мяч попал в руку Гоцуку. Карасёв остался на радиусе, а когда мяч полетел — пошёл пешком. Ему надо было рвать в диагональ, чтобы всё увидеть. Я не говорю, что это простой момент, но Карасёв ничего не сделал, хотя имел возможность. При этом он с Соболевым и Гоцуком о чём-то говорил. Вариант тут один: Соболев говорил, что это рука, а Гоцук — что нет. Карасёв, видимо, объяснил, что не рука. Вероятно, поэтому и не полез Фёдоров на VAR, побоявшись авторитета Карасёва. И это ошибка — надо было звать. Рука Гоцука шла вперёд, была поднята вверх, мяч попал в ладонь. Как Карасёв мог это проговорить и сказать, что не пенальти? Я не могу такого представить. Явная ошибка Карасёва и Фёдорова. Надо слушать VAR, о чём они на самом деле говорили и кто кого авторитетом задавил. Судьям повезло, что «Зенит» выиграл, однако для общей картины работы это очень плохо.

Оценка Карасёва — 7,9.

«Химки» — «Ростов» — 1:1

Вроде всё шло хорошо, но случился момент в конце первого тайма. Чебан находился в открытой позиции, назначил 11-метровый в ворота «Ростова» и сразу показал за что. Однако он должен был видеть, что футболист, лежавший на газоне, играл головой, после чего мяч попал в руку его партнёра. По всем правилам, это не пенальти — рука, когда от своего к своему, не считается. Тем более футболист «Ростова» играл головой умышленно. У меня ни одного сомнения не было, что это рикошет. После вмешательства VAR Чебан изменил решение и отменил 11-метровый.

Сложный момент на 54-й минуте. Увидеть контакт Заболотного с Сако было крайне сложно. Чебан продолжил игру, и здесь я его понимаю. Но это фол по неосторожности. Да, корявый, контакт лёгкий — однако всё же 11-метровый. Чебан назначил пенальти после повтора. Это чисто момент для VAR.

Оценка Чебана — 7,9.

«Крылья Советов» — «Динамо» — 1:3

На 27-й минуте в сложной игровой ситуации Буланов назначил 11-метровый в ворота «Крыльев». VAR вмешался и вынес фол за пределы штрафной. Оценка не снижается, так как сам контакт произошёл вверху, а не в ногах. А попадание по лицу случилось максимально близко к линии штрафной площади.

На 48-й минуте Буланов показал красную карточку Карраскалю за удар в лицо. Все говорят, что VAR плохой, но на самом деле показывают криво-косо. Я по повторам ничего не понял. Либо это толчок в плечо, а потом Карраскаль попал пальцами в лицо, либо это действительно удар. Если у VAR нет другого ракурса, то повода для вмешательства нет. Потому что по имеющимся повторам ничего не понятно. Однако Буланов принял решение по этой картинке. Оставляю это на откуп судьям: если появится другое видео, где будет виден удар по лицу, то вопросов нет.

В моменте с третьим голом «Динамо» второй ассистент ошибся, зафиксировав офсайд. Правильно вмешался VAR — гол забит чисто.

Также был момент с Лаксальтом: он владел мячом и получил травму — Буланов правильно остановил игру. В таких моментах действительно лучше проявлять гуманность, так что поддерживаю его решение.

Оценка Буланова — 8,4.