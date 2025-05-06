Неугомонный Дзюба, мозг «Краснодара» или гений из «Динамо»? Кто был лучшим в 27-м туре РПЛ

Вот и 27-й тур РПЛ стал частью истории российского футбола. Давайте определим лучшего игрока прошедшего уикенда. Кандидатов, как обычно, хватает, так как почти в каждом матче был свой яркий герой или даже несколько.

Принимайте участие в опросе и пишите в комментариях, почему выбранный вами игрок действительно лучший. Мы предложили самых достойных, на наш взгляд, кандидатов, но можно проголосовать и за кого-то другого. Главное — забыть о клубных предпочтениях и постараться быть объективным.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.