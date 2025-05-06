Неугомонный Дзюба, мозг «Краснодара» или гений из «Динамо»? Кто был лучшим в 27-м туре РПЛ

Вот и 27-й тур РПЛ стал частью истории российского футбола. Давайте определим лучшего игрока прошедшего уикенда. Кандидатов, как обычно, хватает, так как почти в каждом матче был свой яркий герой или даже несколько.
Принимайте участие в опросе и пишите в комментариях, почему выбранный вами игрок действительно лучший. Мы предложили самых достойных, на наш взгляд, кандидатов, но можно проголосовать и за кого-то другого. Главное — забыть о клубных предпочтениях и постараться быть объективным.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Ярослав Гладышев, «Динамо»
Парень приехал в Самару в день своего 22-летия и стал главным героем дня. Уже на второй минуте сделал всё для гола Нгамалё, которому оставалось просто подставить ногу. А после перерыва требовалось включить характер. Ведь динамовцы остались в меньшинстве. И снова на первых ролях оказался Гладышев, сделав дубль, когда его команда играла вдесятером. Весной у Гладышева уже семь голов и четыре передачи. А всего — 10+5 со старта сезона. Кажется, при таких раскладах Тюкавин может не спешить с возвращением. Проблем с голами у команды без него точно нет.
Лучшим был другой игрок
Были в прошедшем туре и другие герои, заслужившие включение в сборную тура. Например, защитник «Ростова» Максим Осипенко, пусть и сыграл всего полчаса, спас свою команду от поражения в Химках классным голом со штрафного. В составе «Пари НН», несмотря на неудачу в Санкт-Петербурге, впечатлил Никита Каккоев. Он, по сути, сделал гол в ворота родного клуба, преуспев на подборе, и собрал мощную статистику — 12 из 17 выигранных единоборств, семь отборов. А у оставшегося вдесятером «Спартака» за двоих отработал в Воронеже Маркиньос. В активе бразильца 10 из 17 выигранных единоборств, пять обводок, три паса под удар и три заработанных на себе фола.
Артём Дзюба, «Акрон»
Лучший бомбардир в истории российского футбола продолжает бить уже побитые рекорды. В 27-м туре Дзюба стал автором единственного гола в матче «Акрона» с махачкалинским «Динамо». Причём очень важного, который практически гарантировал команде место в РПЛ на следующий сезон. Забил Артём головой. У экс-капитана сборной России уже девять мячей в 19 матчах — его результативная серия длится четыре тура. В этой игре Дзюба поучаствовал в 22 единоборствах (лучший показатель в составах обеих команд) и нанёс шесть ударов.
Никита Медведев, «Пари НН»
Голкипер «Пари НН» продолжает выдавать чудесные матчи на финише сезона на сумасшедшем кураже. Если в прошлом туре Медведев двумя отражёнными пенальти в концовке спас нижегородцам победу над «Ахматом», то теперь едва не остановил «Зенит» в Санкт-Петербурге. Чемпион нанёс 26 ударов по воротам Никиты, но почти час не мог пробить его. На «Газпром Арене» Медведев совершил несколько поразительных сейвов, когда его ворота атаковали из убойных позиций. Тем не менее выдать второй подряд «сухарь» не получилось. Два голевых удара Соболева, наверное, не потащил бы ни один вратарь.
Сергей Пиняев, «Локомотив»
Молодой российский талант стал делать то, чего ему в целом не хватало — забивать после своих эффектных проходов. Пару туров назад он поразил в таком стиле ворота «Пари НН», а теперь завершил соло голом «Оренбургу». Разве что на сей раз Пиняев разорвал оборону соперника смещением с правого фланга. Всего же Сергей в матче с оренбуржцами нанёс четыре удара, совершил шесть обводок и выиграл 7 из 13 единоборств. Впрочем, даже ярких индивидуальных действий вингера не хватило «Локомотиву» для победы.
Эдуард Сперцян, «Краснодар»
«Краснодар» ведёт к чемпионскому титулу тот, кто и должен, — капитан команды и главный креативщик. В матче с «Рубином» Сперцян набрал 1+1. Сначала Эдуард очень хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой, а потом сделал голевую передачу с углового на Витора Тормену. Полузащитник третий сезон подряд забивает не менее 10 голов в РПЛ — блестящая статистика! Во встрече с казанцами Сперцян ещё выиграл 9 из 13 единоборств, нанёс три удара, совершил три обводки и заработал на себе четыре фола.
Алексей Татаев, «Оренбург»
Центральный защитник, проводящий свои первые месяцы в РПЛ, уже превратился в лидера обороны «Оренбурга». Если команда Владимира Слишковича всё-таки сотворит чудо и выживет в элите, то это произойдёт в том числе благодаря голу Татаева в ворота «Локомотива». При счёте 0:1 Алексей удачно сходил на стандарт и спас оренбуржцев от поражения в Москве. Забил ударом головой после углового. По статистике Татаев выиграл 100% единоборств (семь из семи!), совершил шесть успешных оборонительных действий, нанёс два удара и выдал четыре точные длинные передачи.
Гиорги Шелия, «Ахмат»
«Ахмат» стремится уйти из зоны стыков и добыл ценнейшую ничью с ЦСКА во многом благодаря своему вратарю-капитану. Армейцы нанесли в Грозном 15 ударов по воротам Шелии, в том числе шесть – в створ, тем не менее забили только однажды. В эпизоде с голом Секу Койта голкиперу хозяев было трудно спасти свою команду. А вот в остальных моментах Гиорги справился. Особенно запомнились его сейвы после ударов Тамерлана Мусаева и Кристияна Бистровича. Неудивительно, что Шелия получил приз лучшему игроку встречи.
Витор Тормена, «Краснодар»
Иногда от провала до успеха совсем короткий путь. Бразильский центральный защитник «Краснодара» это подтвердит. Тормена едва не заработал удаление в матче с «Рубином», а в итоге не только остался на поле, но и забил победный гол в ворота казанцев. Возможно, удар Витора решит судьбу чемпионского титула. Придя на угловой, бразилец здорово оторвался от опекунов и неотразимо пробил головой. Помимо того, Тормена совершил восемь успешных оборонительных действий, в том числе два отбора и один перехват.
Александр Соболев, «Зенит»
Центрфорвард «Зенита» стал главным героем матча с «Пари НН» — добыл петербуржцам волевую победу своим дублем и оставил чемпиона в «золотой» гонке. Хотя всё шло к тому, что Соболев будет антигероем, ведь он не реализовал несколько «100-процентных» моментов. Но Александр продолжал выигрывать воздух у защитников нижегородской команды и в результате забил оба гола головой. А ведь до этого за весь чемпионат отличился только однажды. Соболев завершил встречу с семью ударами по воротам и 15 единоборствами (больше всех в составе «Зенита»).