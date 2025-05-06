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РПЛ, сезон-2024/2025, символическая сборная 27-го тура: Медведев, Тормена, Осипенко, Гладышев, Сперцян, Дзюба, Соболев, Пиняев

Сборная 27-го тура РПЛ. Героический Соболев и боец Маркиньос, а с ними сменщик Лички!
Кирилл Закатченко
Сборная 27-го тура РПЛ
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В списке — сразу несколько игроков из провинциальных клубов.

27-й тур РПЛ был разбит на четыре дня. Он получился далеко не самым результативным, но порадовал несколькими перформансами. Игроки расставлены в условной тактической схеме 4-4-2 (некоторые привычные позиции футболистов немного изменили). А главный тренер — из московского «Динамо».

Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»)

В Санкт-Петербурге обошлось без сенсации, хотя «Пари НН» вёл в счёте после первого тайма. Увезти хотя бы ничью не получилось. Гости пропустили второй мяч на 83-й минуте, однако могли сделать это гораздо раньше. «Зенит» нанёс шесть ударов в створ, а забил в три раза меньше мячей. Медведев спас после опасных выстрелов Александра Соболева и Лусиано Гонду. Правда, в паре эпизодов Никите повезло. Тот же Соболев не попал в створ, а Педро зарядил в штангу. Но без Медведева «Пари НН» мог пропустить гораздо больше.

Никита Медведев

Никита Медведев

Фото: ФК «Пари НН»

Правый защитник: Никита Каккоев («Пари НН»)

Футболист нижегородского клуба продуктивно проявил себя в матче с «Зенитом». Никита нанёс два удара (один — в створ) и выиграл три верховых единоборства. А ещё стал лучшим в команде по успешным отборам (пять) и точным передачам в финальную треть поля (четыре). Во встрече с «Зенитом» это не привело к набранным очкам. Возможно, с соперниками менее серьёзного уровня всё будет иначе.

Никита Каккоев

Никита Каккоев

Фото: ФК «Пари НН»

Центральный защитник: Максим Осипенко («Ростов»)

Осипенко снова забил. На этот раз — прямым ударом со штрафного. Максим выступил в роли спасителя в матче с «Химками». Вышел на поле на 62-й минуте и принёс команде ничью благодаря голу на 89-й. Максим повторил рекордный показатель чемпионата России по забитым мячам (девять) для защитников. Ни один футболист его амплуа из топ-5 европейских лиг не добрался до такой отметки. Защитник-бомбардир! Установит ли новый рекорд?

Максим Осипенко

Максим Осипенко

Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Алексей Татаев («Оренбург»)

«Оренбург» всё ещё цепляется за сохранение места в РПЛ, хотя шансов немного. На этот раз команда Владимира Слишковича увезла ничью из Москвы — поделила очки с «Локомотивом» (1:1). «Оренбург» получил большинство на 64-й минуте и отыгрался на 66-й. Татаев повторил трюк Осипенко — оформил гол, который принёс команде ничью. Алексей прекрасно показал себя в верховых единоборствах — выиграл шесть штук. Это лучший показатель в команде.

Алексей Татаев

Алексей Татаев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый защитник: Витор Тормена («Краснодар»)

Защитник «быков» стал участником спорного эпизода в первой половине встречи с «Рубином». Кирилл Левников посчитал, что нарушение игрока не тянуло на красную карточку. В концовке первого тайма Тормена замкнул навес Эдуарда Сперцяна со стандарта — этот гол оказался победным. Два успешных отбора, два выигранных верховых единоборства, три заработанных фола — статистика Витора в прошедшем матче. Правда, есть один минус. Из-за карточки Тормена не поможет «Краснодару» в следующей игре с ЦСКА.

Витор Тормена

Витор Тормена

Фото: ФК «Краснодар»

Правый полузащитник: Сергей Пиняев («Локомотив»)

Пиняев забил четвёртый мяч в сезоне. Сергей продырявил оборону «Оренбурга», хотя пару раз был близок к тому, чтобы упустить мяч. Нынешний сезон — самый результативный в карьере талантливого футболиста (4+5 по системе «гол+пас»). Помимо этого, Пиняев установил личный рекорд по успешным обводкам за матч (шесть). Такого в «Локомотиве» не было в течение двух предыдущих сезонов. Впрочем, полностью российский состав железнодорожников не справился с аутсайдером.

Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Ярослав Гладышев («Динамо»)

5 мая футболисту «Динамо» стукнуло 22 года. Гладышев с размахом отпраздновал это событие на поле — два гола и результативная передача в Самаре. Таких цифр в карьере игрока не было никогда. Весной Ярослав регулярно радует болельщиков «Динамо». 7+4 по системе «гол+пас» — лучший результат в РПЛ после рестарта. Гладышев выполнил три успешные обводки в Самаре и отдал восемь передач в финальную треть поля (третий результат в команде).

Ярослав Гладышев

Ярослав Гладышев

Фото: ФК «Динамо» Москва

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Полузащитник сборной Армении тащит «Краснодар» к золотым медалям. Сперцян пропустил весной пару встреч из-за травмы, после чего успешно вернулся в состав. Эдуард забил в третьем туре подряд и приплюсовал к этому голевую передачу. Теперь у Сперцяна 60 результативных действий в «Краснодаре» — пятый результат в истории клуба. В матче с «Рубином» полузащитник выполнил три успешные обводки, совершил два отбора, заработал четыре фола. Помимо этого, Эдуард три раза пробил по воротам и сделал девять точных передач в финальную треть поля (одну — под удар).

Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Фото: ФК «Краснодар»

Левый полузащитник: Маркиньос («Спартак»)

Красно-белые потеряли очки в Воронеже, но при этом провели бо́льшую часть встречи вдесятером. Маркиньос — лучший футболист «Спартака» по успешным обводкам (пять) и передачам под удар (три). Помимо этого, у бразильца 12 пасов в финальную треть поля (второй результат в команде), одно выигранное верховое единоборство, один отбор и три заработанных фола. Маркиньос смотрится очень прилично весной. Не зря болельщики «Спартака» признали его лучшим футболистом команды по итогам апреля.

Маркиньос

Маркиньос

Фото: ФК «Спартак»

Центральный нападающий: Артём Дзюба («Акрон»)

«Акрон» одержал важнейшую победу в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0) и почти обеспечил себе место в РПЛ на будущий сезон. Дзюба — главный герой встречи. Именно гол Артёма в концовке принёс «Акрону» три очка. Дзюба продлил серию с забитыми мячами до четырёх матчей. Так часто он не забивал с 2021 года, когда выступал в форме «Зенита». На весеннем отрезке больше Дзюбы забил только Гладышев. Нападающий «Акрона» нанёс шесть ударов во встрече с Махачкалой — лучший результат в составе победителей. Плюс Дзюба был очень хорош в верховых единоборствах (выиграл 10 штук).

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: ФК «Акрон»

Центральный нападающий: Александр Соболев («Зенит»)

За один матч с «Пари НН» Соболев забил в РПЛ больше (два мяча), чем за весь сезон (один). Александр перевернул игру с аутсайдером — его голы принесли «Зениту» волевую победу. Впрочем, Соболев запорол ещё несколько моментов, так что реализация пока не впечатляет. Первый дубль нападающего в РПЛ с апреля 2024 года. Второй случай (первый — с 2021-го) в карьере Александра, когда он забил два мяча головой. Александр выиграл пять верховых единоборств и заработал один фол.

Александр Соболев

Александр Соболев

Фото: ФК «Пари НН»

Тренер: Ролан Гусев («Динамо»)

На прошлой неделе руководство московского клуба уволило Марцела Личку с поста главного тренера. Вылет из Кубка России сделал чеха безработным. Первый матч после ухода Лички сложился для бело-голубых успешно. Команда под руководством Гусева (и. о. главного тренера до конца сезона) набрала три очка в Самаре. А ведь гости провели почти весь второй тайм в меньшинстве и забили дважды в таком формате. Гусева — с успешным дебютом. Но дальше его ждёт дерби со «Спартаком».

Ролан Гусев

Ролан Гусев

Фото: ФК «Динамо» Москва

Сборная 27-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

По итогам 27-го тура РПЛ включения в символическую сборную заслуживали и некоторые другие игроки. В списке могут быть вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия, защитник Илья Рожков («Рубин»), полузащитник «Химок» Лукас Вера, нападающие Секу Койта (ЦСКА), Муми Нгамалё («Динамо»), Максим Самородов («Ахмат»).

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